Капсульная коллекция компании «Камелек» специально для мужчин

Старая добрая эмалированная посуда, что ни говори, а в походе – лучший вариант. Мы создали капсульные коллекции специально для наших мужчин, любителей охоты, рыбалки и активного отдыха. В коллекции обязательный предмет номер один – кружка. Она суперфункциональна, и почему бы ей не быть тоже красивой, решили мы и создали свой вариант. Второй предмет – глубокая миска. Это традиционная посуда, ставшая родной для всех активистов бывать на природе. Третий предмет – это менее глубокая миска, но не менее необходимая.

Все три предмета получили восторженные отзывы наших покупателей. И мы сделали это снова!

1. Эмалированная кружка (большая) 1 л.

Цена: 649₽;

2. Эмалированная кружка (малая) 0,4 мл.

Цена: 299₽;

3. Миска эмалированная (большая) 1,5 л.

Цена: 549₽;

4. Эмалированная миска ( малая) 0,6 мл.

Цена: 299₽.

Ждем вас в гости!