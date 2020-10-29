Капремонту пандемия не помеха

В Совете Федерации обсудили вопросы совершенствования законодательства в части повышения качества организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. В заседании круглого стола приняла участие исполнительный директор Ассоциации Анна Мамонова.

Мероприятие провел первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий. Он отметил, что система капитального ремонта не является одномоментным мероприятием и призвана стать серьезным стимулом для обновления и модернизации жилищного фонда страны. «Сегодня наиболее эффективным механизмом снижения темпов роста ветхого и аварийного жилья является именно капитальный ремонт домов», — считает сенатор.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров призвал регионы делиться положительным опытом в реализации программ капитального ремонта и ЖКХ.

«Нужно говорить о тех положительных практиках, которые есть в субъектах и транслировать их на другие субъекты», — сообщил замминистра.

Также он напомнил, что в этом году, несмотря на пандемию (работы были приостановлены в 14 субъектах), можно говорить об улучшении ситуации с капремонтом, по сравнению с прошлым годом.

«В этом году в условиях пандемии уровень контрактования и выполнения работ в среднем по РФ лучше, чем в прошлом. И это тоже говорит о лучшем качестве исполнения работ», — подчеркнул Максим Егоров.

Итогом таких показателей он назвал слаженную работу региональных команд.

Исполнительный директор Ассоциации Анна Мамонова озвучила ряд ключевых вопросов, требующих оперативного решения. Среди которых – ремонт многоквартирных домов – «памятников», развитие системы специальных счетов и отсутствие доступа регионального оператора к сведениям о данных собственников помещений в МКД, необходимых для ведения претензионной работы.

Анна Мамонова отметила, что объекты культурного наследия требуют особого отношения:

» Мы долго говорим об этой проблеме, но решения нет. Все понимают, что ремонт таких домов дороже и система самостоятельно с ней не справится. Перед нами дилемма: либо мы выделяем эти объекты в отдельную программу, либо принимаем решение о софинансировании и движемся в рамках общей системы капремонта домов».

В обсуждении также приняли участие представители Счетной Палаты РФ, Генпрокуратуры РФ, Фонда содействия реформированию ЖКХ, НП «ЖКХ Контроль», представители органов исполнительной власти субъектов РФ и региональных операторов капитального ремонта города Москвы, Владимирской, Ивановской, Калининградской, Московской, Мурманской областей, республик Карелия, Мордовия, Пермского края.

Резюмируя итоги мероприятия, Аркадий Чернецкий поддержал выступления участников и отметил, что существующая программа капремонта многоквартирных домов нуждается в пересмотре в части гибкости.

Программа должна носить более мобильный характер. Мы будем эту тему обсуждать. Нужно принимать принципиальное решение о мобильности, но некие ограничители должны быть».

Он отметил, что главным итогом этих реформ должен стать качественный результат. «Главное — обеспечение своевременного и качественного капремонта», — резюмировал он.

По итогам круглого стола был принят проект рекомендаций в адрес правительства РФ, профильных ведомств, регионов.