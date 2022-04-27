Капремонт в школах Хангаласского улуса



В понедельник, 25 апреля, Хангаласский улус с рабочим визитом посетил первый заместитель Председателя Правительства РС(Я) Дмитрий Викторович Бердников.

Рабочая комиссия в составе первого заместителя главы Хангаласского района Варламова Андрея Анатольевича, руководителя ЦРОРО МОиН РС(Я) Петрова Василия Васильевича, и.о. начальника Хангаласского РУО Скрябиной Надежды Петровны, начальника Управления развития инфраструктуры Хангаласского района Слепцова Янослава Николаевича, возглавляемая Дмитрием Викторовичем посетила 4 общеобразовательные школы улуса: МБНОУ «Октемский НОЦ», МБОУ «Ойская СОШ им. А.В.Дмитриева с УИОП», МБОУ «Булгунняхтахская СОШ им. С.П.Ефремова», МБОУ «Тит-Аринская СОШ им. Г.В.Ксенофонтова», вошедшие в федеральную программу по капитальному ремонту в 2022 году.

Целью работы комиссии стала комплексная оценка уровня готовности к проведению капитального ремонта, выявления проблем и вариантов их решения на местах.



В школах Дмитрий Викторович и члены комиссии встречались с главами наслегов, директорами школ, подрядчиками, представителями родительских штабов, членами партии «Единая Россия». В ходе рабочих контактов обсуждались вопросы по организации и проведению капитального ремонта: график работ, трудности, возникшие в ходе подготовки, объем работ, вовлеченность общественности в обсуждение вопросов ремонта школ и многое другое.

Дмитрий Викторович с удовлетворением отметил, что работы в МБОУ «Ойская СОШ им. А.В.Дмитриева с УИОП», МБОУ «Булгунняхтахская СОШ им. С.П.Ефремова», МБОУ «Тит-Аринская СОШ им. Г.В.Ксенофонтова», начатые в апреле месяце, продвигаются по плану, материалы приобретаются в сроки, что дает определенные надежды на окончание работ в установленные сроки.

В 2022 году капитальный ремонт также запланирован в МБНОУ «Октемский НОЦ» и МБОУ «2 Жемконская СОШ», где определен подрядчик и ожидается подписание контрактов. При благоприятном исходе работы по ремонту начнутся с начала мая месяца.



Таким образом, в 2022 году в ходе работ по федеральной программе в 5 общеобразовательных организациях района будет проведен капитальный ремонт на сумму свыше 207 млн рублей и приобретено учебное оборудование на сумму свыше 35 млн. рублей.

В рамках долгосрочного планирования по федеральной программе в период с 2022 по 2026 год проведение капитального ремонта запланировано в 25 общеобразовательных организациях района. Следовательно, к 2026 году в 100% школ района условия для образования наших детей будут улучшены.



