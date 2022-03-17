Капремонт школ и детсадов Якутска состоится, несмотря на рост цен

В связи с удорожанием цен на строительные материалы, продукты питания, канцтовары директора городских школ всерьез обеспокоены финансированием предстоящего капитального ремонта образовательных учреждений и организации питания детей, в том числе в летних лагерях.

Чтобы обсудить эти наболевшие вопросы заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова, председатель постоянной комиссии по социальной политике Якутской городской Думы Айаан Васильев, депутат Госсобрания Ил Тумэн Марина Силкина, заместитель Главы г. Якутска Наталья Степанова, начальник Управления образования Окружной администрации Алексей Семенов, председатель профсоюза работников образования и науки г. Якутска Зоя Окоемова, руководители образовательных учреждений Георгий Афонский, Мария Прокопьева, Мария Петрова 17 марта встретились с министром образования и науки республики Ириной Любимовой и ее командой.

Напомним, в федеральную программу по капитальному ремонту на 2022 год вошли 11 городских школ, благодаря поддержке Правительства республики вопрос софинансирования из местного бюджета полностью решен.

Как сообщила Наталья Степанова, заместитель Главы г. Якутска, предварительный расчет удорожания стоимости строительных материалов составляет в среднем 20-30%. При сложившейся ситуации на рынке строительных ресурсов, имеются риски увеличения стоимости проведения капитального ремонта зданий городских школ на сумму от 60,2 до 90,3 млн. руб. Поэтому принимаются меры по ограничению расходов и обеспечению сбалансированности бюджета.

Участники совещания также обсудили организацию летнего отдыха детей. В связи со снятием ограничений по коронавирусной инфекции, детские загородные лагеря будут работать в полном объеме. Если нужно, даже в 3 смены.

На сегодняшний день учителей математики, химии, физики не хватает не то что в сельской местности и Арктических районах, но и в г. Якутске. Количество учащихся в школах города уже более 50 000 человек, а муниципальные детские сады посещает около 23 000 детей и их количество ежегодно растет. На совещании обсудили вопрос подготовки кадров для столичных школ и детских садов. Многие выпускники Педагогического института и СВФУ остаются в городе, но мало кто из них идет работать по специальности, несмотря на неплохую заработную плату.

Как известно, работники образования вошли в “майские указы” и получают достойную заработную плату. Но от зарплаты учителей отстает зарплата работников дошкольного образования. По их словам оклад растет, а зарплата нет. Поэтому некоторые воспитатели получают 36 000 руб. Принято решение вернуться к обсуждению этого вопроса в течение года.

Ирина Любимова выразила слова поддержки столичному образованию, она подчеркнула, что любит город и многие годы сама работала в системе столичного образования и предложила проводить подобную “сверку часов” как можно чаще.

“Я очень довольна проведенной встречей и только в диалоге можно решать те вопросы, которые сегодня встают в системе образования. Мы видим поддержку со стороны Министерства образования, Правительства, Главы республики, поэтому указ Главы о развитии г. Якутска обязательно будет реализован. Несмотря на никакие санкции и рост цен капитальный ремонт образовательных учреждений города обязательно состоится”, — резюмировала Евдокия Евсикова.