Капремонт проспекта Ленина начнется с улицы Кулаковского

Как сообщил глава города Якутска Евгений Григорьев во время совещания, работы по капитальному ремонту проспекта Ленина начнутся в августе этого года с улицы Кулаковского. Отметим, что мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

С 2021 года по 2023 год в Якутске будет проводиться полномасштабный ремонт проспекта Ленина на участке от улицы Хабарова до улицы Красноярова.

По информации МКУ «Главстрой», на сегодня завершен 1 этап государственной экспертизы проектной документации, положительное заключение по инженерному изысканию получено 31 марта. Размещение закупки по объекту планируется в 1 декаде июня текущего года. Ориентировочная дата выявления подрядной организации – 1 декада июля.

Глава города Якутска Евгений Григорьев подчеркнул, что производство работ на участке от улиц Кулаковского и Кирова не должно создавать неудобств для пешеходов, все пешеходные пути должны сохраняться.

«До определения подрядчика нам необходимо выполнить разбивочные работы, переключить линии наружного освещения, изменить режим работ светофоров. Все затраты должны быть учтены в контракте. Работы по капитальному ремонту проспекта Ленина в этом году начнутся в августе с улицы Кулаковского», — сказал глава Якутска.

По вопросу водоотведения начальник отдела по дорожному строительству МКУ «Главстрой» Владимир Макаров проинформировал, что по проектному решению на каждом перекрестке будет организован прикромочный лоток, который соединяется с общей системой водоотведения с выходом на улицы Аммосова, Кирова и Ярославского. «По улице Кулаковского будет организована точка сброса воды с очистной станцией и со станцией перекачки воды в озеро», — добавил начальник.

Далее о требованиях к условиям ухода за зелеными насаждениями рассказали представители Ботанического сада СВФУ им. М.К. Аммосова. Они рекомендовали начать с качественной и правильной посадки растений, учитывая климатические особенности региона, и в последующем, должным образом обеспечить насаждения необходимым уходом.

В свою очередь, Евгений Григорьев подчеркнул, что отныне все деревья, которые будут высажены, должны выживать. «Все, что мы ранее сажали, не прижилось. Эту практику нужно искоренить. Озеленение территорий должно идти отдельным контрактом. Надо сделать так, чтобы мы платили подрядчикам по результатам приживаемости деревьев», — обратился к присутствующим глава Якутска, и поручил МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» и Департаменту ЖКХ и энергетики назначить отдельных специалистов, которые будут заниматься вопросами озеленения города, в частности, контрактациями.

Глава города Якутска попросил специалистов Ботанического сада СВФУ им. М.К. Аммосова подготовить рекомендации по озеленению проспекта Ленина для включения в стратегию озеленения города Якутска.

Начальник отдела дорожной деятельности и обустройства общественных пространств Якутска Николай Старостин сообщил, что по итогам совещания с директорами автобусных маршрутов Управление строительства и транспортной инфраструктуры совместно с МУП «ЯПАК» разработали временную схему движения общественного транспорта на 2021 год. По его информации, городские автобусные маршруты будут ездить по смежным улицам — Лермонтова, Пояркова, Ярославского и Орджоникидзе.

Отметим, общая протяженность капитального ремонта проспекта Ленина составляет 2,9 км. Стоимость работ оценивается в 1 667 млн рублей. В этом году на объекте планируется произвести работы по устройству земляного полотна на участке от улицы Кулаковского до улицы Кирова протяженностью 830 метров, площадь охватываемого участка – 20 тыс. кв м. Также будут установлены опоры наружного освещения в количестве 68 единиц, 97 колодцев для сетей электроснабжения и сетей связи, проложена прокладка кабельной канализации в траншее 1600 погонных метров. Кроме того, планируется вынос инженерных коммуникаций, в том числе наружного газопровода и электроснабжения, завоз строительных материалов, изделий и конструкций, порядка 35% от общего объема работ. Плановое освоение бюджетных средств в текущем году составляет 370 млн рублей.

Срок завершения первого этапа работ определен к 100-летию ЯАССР — 1 сентября 2022 года. Второй этап работ планируется завершить 31 октября 2023 года.