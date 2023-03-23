Капитолина Николаева: Болезням ЖКТ подвержены все возрастные категории

Гастроэнтеролог Капитолина Николаева: «Болезням ЖКТ подвержены, можно сказать, все возрастные категории».

Хороший врач-гастроэнтеролог всегда был, пожалуй, одним из самых востребованных. Тошнота, изжога, вздутие живота, появление чувства тяжести и дискомфорта после приема пищи, расстройство стула – причин для визита к нему достаточно. О том, с какими заболеваниями обращаются якутяне к врачам-гастроэнтерологам, мы говорим с отличником здравоохранения, заслуженным врачом республики, кандидатом медицинских наук, врачом-гастроэнтерологом Якутской республиканской клинической больницы Капитолиной Николаевой. Стаж работы — сорок три года.

— Ваше отделение, кажется, очень востребованное, Капитолина Михайловна. С чем к вам поступают люди?

— У нас в отделении обычно получает лечение от тридцати до тридцати пяти человек с ЖКТ, поступают и планово, и экстренно, из Якутска и районов. Заболеваниям желудочно-кишечного тракта подвержены, можно сказать, все возрастные категории. Почти каждый второй якутянин страдает расстройством пищеварения, а все «благодаря» неправильному питанию. Много рака желудка, кишечника, поджелудочной железы, токсических гепатитов, панкреатитов, панкреонекрозов, много цирроза печени, при этом цирроз развивается за очень короткое время — год-два. Много запущенных случаев и, что удивительно, у молодых людей. И в городе, и в селе. Я семь лет работала земским врачом в Мархинской больнице Нюрбинского улуса, потом – гастроэнтерологом в Якутске, так что могу сравнить. Был случай, когда мы обнаружили рак кишечника у восемнадцатилетней пациентки, причем, запущенный, а ведь раньше рак диагностировался только у пожилых людей, в возрасте за шестьдесят. Когда мы открывали отделение гастроэнтерологии, это 2004 год, цирроза печени было пять случаев в год, а сейчас сотни… Много стало воспалительных заболеваний кишечника, к ним относятся язвенный колит и болезнь Крона. Эти заболевания участились после пандемии, их мы часто обнаруживаем у людей тридцати-сорока лет. Это постоянный жидкий стул, и качество жизни в связи с этим заметно ухудшается.

— И число пациентов в отделении растет.

— Да, из года в год. Наше отделение, рассчитанное на 30 коек, постоянно переполнено, берем всех, кого считаем тяжелым, а таких много.

— Как Вы считаете, почему среди молодежи произошел рост заболеваемости по заболеваниям желудочно-кишечного тракта?

— Я считаю, что из-за образа жизни. В основном болезни желудочно-кишечного тракта связаны с питанием, у многих времени на нормальный обед не хватает, зато вечером они приходят домой и наедаются от души. Конечно, влияют и стрессы, и курение, и алкоголь.

— Каких пациентов вы считаете самыми сложными?

— Самые тяжелые наши пациенты – это больные с воспалительными заболеваниями кишечника, ну, и, конечно циррозы печени и панкреатиты…

— Что же нужно делать, для того чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом?

— В первую очередь нужно следить за питанием, главное – не переедать. Есть лучше по принципу «меньше, но чаще», также не должно быть больших промежутков между приемами пищи. Это основа основ.

— Сложно поступить к вам в отделение?

— Поступить в наше отделение несложно, достаточно направления лечащего врача. Бывает, мы даже с ярмарок здоровья при сложности обследования амбулаторно берем к себе на обследование и лечение.