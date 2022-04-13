Капитаны Жатайского судоремонтного завода прошли аттестацию

Традиционно в апреле и мае в ПАО «Ленское объединённое речное пароходство» проходят заслушивания капитанов и механиков флота по итогам работы в предыдущую навигацию.

Приказом генерального директора от 28 марта 2022 года утвержден состав центральной комиссии по заслушиванию и график его проведения. Заслушивание – это возможность обозначить и решить важные производственные вопросы, обсудить пути решения поставленных задач, внести предложения по улучшению работы Пароходства.

Первым отчитался комсостав судов, находящихся на зимнем отстое в г. Киренске и п. Осетрово Иркутской области.

Сегодня прошло первое заслушивание командиров судов, находящихся на зимнем отстое в п. Хандыга.

Комиссия заслушала отчёты следующих экипажей: «РТ-776» — капитан Владимир Соболев, «Капитан Суэтин» — капитан Виктор Кейсевич, «ТО-1554» — капитан Геннадий Быба, «Капитан Лещев» — капитан Евгений Полозюк, «Капитан Спиридонов» — капитан Вячеслав Фролов.

Капитаны отчитались о выполнении плана перевозок, по расходу и экономии топлива, техническом состоянии своих теплоходов. Экипажам необходимо подготовить теплоходы к эксплуатации: произвести текущий ремонт, вооружение. На сегодняшний день сформировано снабжение для судов, происходит укомплектование экипажей.

Капитан теплохода «Малая земля» Анатолий Михайлович Кондаков, проработавший в системе ЛОРПа 46 навигаций, к сожалению, покидает капитанский мост по состоянию здоровья. Он оставил свой пост своему воспитаннику — Владимиру Семенову.

У экипажей транспортных происшествий, нарушений трудовой дисциплины, противопожарной, экологической безопасности допущено не было. Решением центральной комиссии по заслушиванию командиров Жатайской группы флота их работа признана удовлетворительной, и все капитаны и механики утверждены в своих должностях. Однако были озвучены замечания и по улучшению работы, например, о необходимости ведения судовой документации.

В течение апреля и мая руководство ЛОРПа будет принимать отчёты комсостава Пеледуйской базы технической эксплуатации флота, затем Олекминского, Белогорского и Янского судоходных участков.

Заместитель исполнительного директора по флоту Владимир Мякишев отметил, что в этом году ожидается мелководье на малых реках Вилюй и Амга, в этой связи, тем экипажам, которые начнут навигацию на указанных реках, необходимо максимально оперативно и безопасно отработать в непростых гидрологических условиях.