Капитан Соболев – заслуженный работник транспорта РФ

В День морского и речного флота с профессиональным праздником работников республиканского системообразующего предприятия ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» поздравил министр транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) Владимир Михайлович Сивцев. Министр отметил важнейшую роль речников и путейцев в развитии нашей республики.

«Сегодня трудно переоценить их значение для жизнедеятельности отдаленных арктических и северных районов (улусов). Следуя многолетним традициям, речники Якутии с достоинством обеспечивают северный завоз по главным водным артериям республики – рекам Лена, Вилюй, Алдан, Индигирка, Яна и многим другим», – сказал в своем поздравлении Владимир Сивцев.

Министр транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) пожелал всем сотрудникам крепкого здоровья и благополучия, успехов в этом важном деле. Согласно Указу Президента РФ В.В. Путина от 28.10.2019 N 525 и N 622 «О награждении государственными наградами Российской Федерации», Владимир Сивцев наградил почетным званием «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» Соболева Владимира Михайловича, капитана — третьего помощника механика теплохода «ОТ-2131» и Нечаева Сергея Леонидовича, директора Ленского филиала федерального автономного учреждения «Российский речной регистр».

1 из 8

За многолетний безупречный труд на благо развития речного транспорта республики генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов вручил заслуженные награды.

Почетной грамотой генерального директора награждены: Бурковский Михаил Борисович – заместитель начальника по движению нефтеналивного флота Службы движения флота УЭФ; Иванова Марина Валериевна – главный экономист; Синяев Игорь Викторович – начальник отдела контейнерных перевозок службы грузовой, коммерческой работы и маркетинга; Стрекаловский Петр Петрович – помощник генерального директора по связям с общественностью.

Благодарность генерального директора вручена Барбашеву Максиму Юрьевичу – заместителю генерального директора по безопасности судоходства; Гизатулину Кириллу Константиновичу – старшему-инженеру-диспетчеру диспетчерской по движению флота УЭФ; Константинову Михаилу Владимировичу – начальнику Службы движения флота УЭФ; Нечепуренко Олегу Робертовичу – главному бухгалтеру пароходства.