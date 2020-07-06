Капитан Соболев – заслуженный работник транспорта РФ
В День морского и речного флота с профессиональным праздником работников республиканского системообразующего предприятия ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» поздравил министр транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) Владимир Михайлович Сивцев. Министр отметил важнейшую роль речников и путейцев в развитии нашей республики.
«Сегодня трудно переоценить их значение для жизнедеятельности отдаленных арктических и северных районов (улусов). Следуя многолетним традициям, речники Якутии с достоинством обеспечивают северный завоз по главным водным артериям республики – рекам Лена, Вилюй, Алдан, Индигирка, Яна и многим другим», – сказал в своем поздравлении Владимир Сивцев.
Министр транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) пожелал всем сотрудникам крепкого здоровья и благополучия, успехов в этом важном деле. Согласно Указу Президента РФ В.В. Путина от 28.10.2019 N 525 и N 622 «О награждении государственными наградами Российской Федерации», Владимир Сивцев наградил почетным званием «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» Соболева Владимира Михайловича, капитана — третьего помощника механика теплохода «ОТ-2131» и Нечаева Сергея Леонидовича, директора Ленского филиала федерального автономного учреждения «Российский речной регистр».
За многолетний безупречный труд на благо развития речного транспорта республики генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов вручил заслуженные награды.
Почетной грамотой генерального директора награждены: Бурковский Михаил Борисович – заместитель начальника по движению нефтеналивного флота Службы движения флота УЭФ; Иванова Марина Валериевна – главный экономист; Синяев Игорь Викторович – начальник отдела контейнерных перевозок службы грузовой, коммерческой работы и маркетинга; Стрекаловский Петр Петрович – помощник генерального директора по связям с общественностью.
Благодарность генерального директора вручена Барбашеву Максиму Юрьевичу – заместителю генерального директора по безопасности судоходства; Гизатулину Кириллу Константиновичу – старшему-инженеру-диспетчеру диспетчерской по движению флота УЭФ; Константинову Михаилу Владимировичу – начальнику Службы движения флота УЭФ; Нечепуренко Олегу Робертовичу – главному бухгалтеру пароходства.
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