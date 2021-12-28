Капитан молодежной сборной РФ по футболу Артем Соколов прилетел на родину — в Якутск

Сегодня в Якутск прилетел полузащитник ФК «Химки», капитан молодежной сборной России по футболу (U-19) Артем Соколов. 4 января воспитанник якутской школы футбола даст пресс-конференцию и проведёт мастер-класс для юных футболистов, сообщает региональный футбольный союз.

«28 декабря встретили воспитанника тренера Василия Ивочкина, полузащитника ФК «Химки», капитана молодежной сборной России по футболу (U-19) Артема Соколова», — говорится в сообщении.

4 января спортсмен даст пресс-конференцию и проведет мастер-класс для юных футболистов.

Артем Соколов родился 1 апреля 2003 года в Якутске. Является воспитанником детского клуба «Пульс» (Марха). Позже играл в составе сборной Москвы победил в межрегиональном турнире. Был признан лучшим игроком юношеского первенства России и лучшим футболистом Москвы среди юношей 2003 года рождения.

В мае 2019 года дебютировал на профессиональном уровне — сыграл два матча в первенстве ПФЛ за «Чертаново-2». 17 ноября сыграл первый матч за «Чертаново». В подмосковные «Химки» игрок перешел минувшим летом. Стал автором одного из победных голов в ворота юношеской сборной Германии в отборочном матче чемпионата Европы по футболу, сообщает Якутия24