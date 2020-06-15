Капитальный ремонт в селе Мындаба Усть-Алданского района

12 июня специалисты Фонда капитального ремонта многоквартирных домов осмотрели, как проводится капитальный ремонт домов в с. Мындаба Усть-Алданского района по ул. Ленина д. 26.

В данном многоквартирном доме подрядная организация ООО «СпецСервис» ведет подготовительные работы по утеплению и ремонту фасада, фундамента, остеклению балконов, замене окон в подъезде. Также будут проведены работы по входной группе: замена входных дверей, перил и ремонт ступеней. Все материалы завезены, работы ведутся по графику.

Как отмечает генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов РС(Я)» Владимир Ионин, прежде всего капитальный ремонт — это работа коллективная, очень важно взаимодействие Фонда капитального ремонта, органов местного самоуправления и собственников квартир многоквартирных домов для результативной работы.