Капиталина Алексеева: В жуткое пекло брошена новый министр

«Мне так повезло с переломом позвоночника»

«Грехи чужих судить вы так упорно рветесь.

Начните со своих — и до чужих не доберетесь».

У.Шекспир

В последнее время стало так, что каждый день знаменательный. 20 октября был день борьбы с остеопорозом. Вот уже 2 месяца, как я сломала позвоночник. После того, как меня настиг рак, переломы стали спутником моей жизни. Но и в этот раз я восприняла свою беду с оптимизмом. 10 лет назад, когда я узнала про свой диагноз, мой друг Стив позвонил мне из Америки и сказал буквально следующее: «Капа, как я рад за тебя! Я тебя поздравляю! Это же здорово, что у тебя рак желудка, а не рак …! Ты поправишься и будешь долго жить». Эти его слова меня буквально окрылили тогда. Воистину, сила слова велика! В этот раз меня озарило: какое счастье, что сломала позвоночник, а не шейку бедра! Тоже нашла что-то положительное в своей беде.

Мой доктор (так и хочется назвать его моим доктором) внушил мне доверие и уважение с первых минут общения с ним. Какой-то ласковый и добрый взгляд, участие и заинтересованность… Не формально, внимательно изучил мои анализы, расспросил детали… Не было пренебрежения, что мол, ты, старая, хочешь, чтобы еще и кости не ломались… Он объяснил причину, почему у меня ломаются кости. Конечно, во многом виноват не только мой возраст и гендерная принадлежность, но и мой анамнез: тотальная гастроэктомия, химиолечение… Вот где зарыта собака. В общем, одно лечим, другое калечим. Мой доктор объяснил, почему остеопороз особенно опасен для онкологических больных. Кто мне все это когда объяснял за эти 10 лет моих страданий? Никто. Честно говоря, такого отношения, участливости со стороны врача на обычном приеме я давно не видела и не чувствовала. Оказывается, бывает. Мой доктор сообщил, что лечение перелома идет успешно, предписанные им месяц назад препараты хорошо работают. От этих слов мне стало легче. Спасибо доктору! И слово лечит! Остеопороз считают чуть ли не тихой убийцей, сродни раку, приходит он без всяких симптомов. Практически 80% населения России, сами того не ведая, страдает от остеопороза. Честно говоря, мы его всерьез не воспринимаем, это же не инфаркт и не инсульт!

Моего доктора зовут Виктор Владимирович ЕПАНОВ. Кандидат медицинских наук, доцент, заведующий учебно-научной лабораторией остеопороза клиники СВФУ, отличник здравоохранения РС(Я), травматолог-ортопед. Как мне с ним повезло! Я его нашла по рекомендации Николая Васильевича ЛУГИНОВА, давнего друга моей семьи. Благодарю Вас, Николай Васильевич! (Чем старше становлюсь, тем больше у меня друзей среди докторов!).

Говорят, что одинаковые болезни сближают людей больше, чем одинаковые убеждения. Убеждения, особенно политические, меняют быстро, а тяжелые недуги объединяют и сплачивают людей крепко. Так и наш волонтерский проект по борьбе с раком.

К примеру, мы организовали этой осенью «Прогулку с доктором» по городскому парку, а на днях — «Встречу с онкологом», в которых любезно согласилась участвовать и ответить на наши вопросы в неформальной дружеской обстановке главный внештатный онколог министерства здравоохранения РС(Я), заслуженный врач РС (Я), врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, заведующая отделением химиотерапии ЯРОД ИВАНОВА Феодосия Гаврильевна. Участники наших мероприятий, судя по теплым отзывам, получили поддержку от нашего проекта, особенно от доктора. Огромная благодарность доктору с огромным опытом работы в онкологии, за ее искреннее соучастие в наших бедах, за реальную помощь, за ценные советы, за большое доброе сердце. Есть, есть у нас хорошие доктора, причем наши ничуть не хуже докторов из других центральных городов. Мне кажется, надо больше говорить о добрых докторах и об их добрых делах, хватит изрыгать злобу и зависть со всех источников. А мир все-таки держится благодаря нашим ангелам-хранителям, таким, как Феодосия Гаврильевна Иванова, Виктор Владимирович Епанов, Николай Васильевич Лугинов!

Если продолжать говорить и писать на тему здоровья и здравоохранения, то всех нас (больных и здоровых) взбудоражила новость о кадровых перестановках в верхах. В древние времена гонцу с плохими вестями отрубали голову. Так и случилось у нас с министром здравоохранения, нашей «блондинкой», на которую с первых дней пандемии вешали всех собак. И за «оптимизированные» федеральным министром ГОЛИКОВОЙ ФАПы, и за обрушившуюся на весь мир пандемию коронавируса, и за нехватку коек в стационарах, и за прошлогодний вынужденный локдаун в стране… В общем, за все. Представляю, как она хорошо спит эти несколько дней. Как она счастлива. Как она, бедолага, ждала, наверное, с нетерпением окончания контракта, чтобы свободно вздохнуть. Осталась на растерзание всем нам «Главный гонец», нареченная хейтерами тоже «блондинкой», которая по долгу службы сообщала каждый день почти в течение 2 лет статистику по ковиду. Теперь народ активно требует ее «казни». Люди никогда не замечают, что делается для них. Но зато активно ищут недостатки. На самом деле обе «блондинки» вынесли на себе тяжелое начало пандемии, когда весь мир не знал, что это за вирус, что с ним делать, как спасать людей, вообще, как дальше жить… Они организовали и наладили всю эту работу и ни в коем случае не хуже (а во многом лучше) других регионов. По крайней мере, в стационарах Якутска никто не принимал капельницы, лежа на полу в больничном коридоре (как в других местах), машины «скорой» не караулили ворота стационаров по 4-5 часов в ожидании своей очереди, чтобы «сдать» больного. Ну, а мы кричим везде, что работа развалена, ничего не делается, не справились… Коней на переправе не меняют, говорят. Может, вторую «блондинку» не тронут, дадут ей работать. На сегодня она лучше всех в теме, все ходы-выходы знает, где и на какой площадке идет аукцион, как участвовать в них, заказывать лекарства, какие препараты предлагают новые протоколы и где их брать, тендера-аукционы, вакцины, оборудование, койки, дефицит медработников, тесты, анализы, реактивы, ИВЛ, КТ и МРТ… Огромный спектр деятельности и ежедневная борьба за наши жизни… Управлять этой отраслью в кризисное, тяжелейшее время не каждый сможет. Назначенный новый человек полгода только вникать будет, а «старуха с косой» вот она, рядом, пришла почти в каждый дом… После «казни гонца» в самое сложное время, когда в стране положение по ковиду критическое, в некотором роде паническое, в это жуткое пекло власти «бросили» Лену Николаевну АФАНАСЬЕВУ. В другое «мирное» время, конечно, должность министра очень почетна, желанна, значима в плане карьерного роста. Но в годы пандемии, когда люди мрут, как мухи, потери как в войну, это — расстрельная должность. Она назначена быть очередным жертвенным агнцем. Боюсь, что хейтеры начнут ругать ее со всех сторон. Желаю Лене Николаевне крепкого здоровья, силы и энергии, терпения и безразличия к истерикам в соцсетях. То, что она будет выкладываться на работе на все 100 и даже больше, сомнений нет ни у кого. Помните, Лена Николаевна, «собака лает — караван идет».

На эту тему мы по скайпу пообщались с моим другом, который живет на Гавайях. Это — Стив ЙОШИДА. Тезисно передаю смысл разговора.

В Америке вакцинировано чуть более 70% населения. подлежащего вакцинации. А надо 80%. Болеют и в больницах лежат невакцинированные. Стали болеть дети, скоро начнут вакцинировать детей. Детские вакцины есть, проходят испытания. Требования по мерам защиты такие: наличие сертификата о вакцинации, результат теста на ковид (как наш ПЦР), 2-недельный карантин, маски, социальная дистанция. В присутственных местах — экспресс-тесты. Америка — не исключение, в стране 20-30% населения — антиваксеры. Все знают, что причина высокого процента заболеваемости в стране — антиваксеры. Правительство принимает меры для убеждения антиваксеров получить прививку для защиты не себя, а других людей, которые их окружают дома, в общественном транспорте, торговых центрах. В государственных учреждениях, в крупных корпорациях сотрудники должны быть все вакцинированы, иначе им грозит беспощадное увольнение. На работу невозможно устроиться, если нет прививки. Правительство и власти на местах оказали и оказывают огромную помощь пострадавшим бизнесам, безработным для поддержки экономики. Получив поддержку от государства, бизнесы хотят открыться, но трудно найти работников: люди не хотят работать. Это, несомненно, вызывает падение экономических показателей, в связи с чем наблюдается рост цен, инфляция, дефицит товаров на рынке. Цены растут по всем направлениям. Работает метод «кнута и пряника». Например, магазины ввели бонусы в виде 50 или 100 долларов с покупки. Вакцины бесплатные, в обороте несколько видов вакцин. Как везде, после прививки люди тоже болеют, но в легкой форме. Например, невестка Стива, живущая в Сан-Франциско, после вакцинации через некоторое время заболела, но, как он выразился, список симптомом болезни был короткий, и она ограничилась приемом таблеток на дому. Кстати, лекарства и лечение от ковида везде очень дорогое. Те, у кого нет страховки, вынуждены продавать машины, квартиры, дома, земельные участки, если таковые у них есть. Я спросила Стива: в чем мотивация антиваксеров, в чем причина их неприятия вакцинации? Ответ был чисто американский: Свобода. Свобода выбора. Ладно. Пусть американцы носятся со своей свободой. Как говорится, в каждой избушке свои погремушки.

Послушала своего друга и подумала. Фарминдустрия всего мира не рассчитывала, что все одновременно заболеют ковидом. Они не могут прыгнуть выше головы, сколько позволяют их мощности, они столько и производят аспирина, арбидола, обезболивающих, противовирусных, антибактериальных, разжижающих кровь и далее бла-бла-бла. То же самое можно сказать про КТ и МРТ, УЗИ и тесты, анализы. Сколько есть ресурсов — столько и работают. Недоверие к органам власти, которое они заслужили своими непопулярными актами и законами, неукоснительное доверие к разного рода сомнительным публикациям способствовали тому, что мы имеем. Практически идет информационная война. Иначе не назовешь массовый поток лжи, который льется в мозги людей, особенно пожилых. Освоив при помощи внуков современные гаджеты, пожилые люди сидят в соцсетях, сутками копаясь в этой информационной помойке. А люди доверчивые, верят всему. А в условиях самоизоляции что остается делать? Рыться в ватсапе, где сомнительные новости о ковиде и вакцинации. Для организаторов многочисленных фейков это — хороший бизнес. Допустим, создание и публикация одной «достоверной истории» стоит от 500 до 1500 рублей, в день можно наклепать до 10 таких историй. При современных технологиях это, несомненно, просто: голос изменить кому-то, приписать фальшивку как выступление какого-то «известного академика», «нобелевского лауреата», «крупного специалиста в области вирусологии» и т.д. Также стали прибыльным бизнесом продажа фальшивых сертификатов о вакцинации, медотводе, якобы «продажа» только по предоплате иностранных вакцин, теперь возьмутся за QR-коды.

Мне понравилась девочка из Киргизии (к сожалению, имя незапомнила), которая написала книгу про жизнь мигрантов в Якутске. Девочка мудра. Ей, например, не нравится и она не понимает, почему местные люди так много критикуют свое руководство, ругают жизнь в Якутске, условия, даже воду, которую пьют. Она недоумевает: «Эту плохую воду же вы пьете? Живете же вы здесь, в Якутске? Почему всех ругаете?». Особенно потрясли ее слова: «Я хочу сделать что-нибудь полезное для общества, для Якутска, я же здесь живу». Лучше не скажешь. Мне стало не по себе, получается, цыпленок учит курицу.

А ты что-нибудь сделал для улучшения жизни хоть одного человека, попавшего в беду, что-нибудь сделал, чтобы исправить ситуацию, если эта ситуация тебе так не нравится? Кому-нибудь помог просто советом или делом? Если тебе что-то в этой жизни не нравится, измени. Не жди, что кто-то сделает это для тебя. Помоги кому-нибудь, кто попал в беду. Сделай что-нибудь полезное для общества. Это легко, надо просто захотеть. Особенно когда ты молод, здоров, полон сил. Меняя свою жизнь и свое отношение к происходящему, ты меняешь мир. Или ты думаешь, что ничего не надо делать, потому что все у нас с вами не так уж и плохо?

P.S. «Смесь» Ковида и гриппа в этом сезоне может дать смертность в 6 раз выше, чем только от covid-19. Поэтому я вакцинировалась от гриппа. В Англии обнаружен новый штамм rовида, который еще хуже, чем свирепствующий в России дельта-штамм. Скоро он распространится по всему миру, значит, придет и к нам.