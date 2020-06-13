Капиталина Алексеева: Тревожное лето — 2020…

Этот месяц июнь, похоже, обещает быть горячим в всех смыслах. Нынче лето раннее, и это радует любого якутянина. Каждый радуется теплому солнечному дню. После долгой якутской зимы это как подарок от кого-то сверху, от каких-то вышестоящих природных сил. Соответственно, ледоход был раньше срока, но он прошел как-то незаметно на фоне бушующих страстей по Ковид-19. Теперь утро каждого дня у нас начинаются с ожидания брифинга Главы об эпидемиологической ситуации в Республике. Народ вот уже почти 3 месяца сидит дома, как говорится «на удаленке», так что вся наша жизнь крутится вокруг телевизора и холодильника. Всех радует то, что количество новых зараженных падает, по крайней мере, держится на одинаковом уровне, что свидетельствует о том, что мы близки или почти вышли на плато. Будем надеяться, что эти показатели постепенно будут снижаться и сойдут на нет. Это только лично мои рассуждения, если опираться на официальные цифры. Но наш народ не проведешь, он не привык полагаться на власти, у народа свое мнение на этот счет. Все уверены в том, что сверху регионам дан приказ в этом месяце провести «кровь из носа» юбилейный Парад победы и голосование по поправкам в Конституцию, а эти архиважные политические мероприятия при неблагоприятных показателя по Ковид-19 не проведешь, поэтому, рассуждают люди, на местах рисуют цифры такие, какие устроят всех наверху. На самом деле, всем кажется, что еще рано давать послабления, рано отменять ограничения, рано снимать самоизоляцию (то были все не довольны самоизоляцией, готовы были нарушать все ограничения, то теперь не хотят отмены самоизоляции, попробуй, угоди нам). По моим раскладкам в Москве самоизоляция должна была сохраняться до конца июня, в таком случае, у нас отмена нашей якутской самоизоляции ожидалась бы через 3 недели после Москвы, т.е. для меня опасность заражения коронавирусной инфекцией и, следовательно, опасность возможной смерти в случае заражения будет сохраняться почти до конца июля. Так что у себя я не буду снимать самоизоляцию до августа.

У нашего народа деньги кончились давно. Зарплаты нет уже третий месяц. Бюджетникам хорошо, они на всем готовом, т.е. на государственном содержании, где все оплачено, за все проплачено. А вот бизнес… Хозяева бизнесов почти всех своих работников вынуждены были распустить. Не имея никаких доходов, как они будут содержать за свой счет целую армию сотрудников? Это нереально. В Москве мои племяши, которые трудились в сфере обслуживания и в частных компаниях, все сидят без работы, пополнив многочисленный отряд московских безработных. Кажется, ПУТИН сгоряча сказал, что заработная плата во время самоизоляции будет «за счет работодателей». У владельцев бизнесов жесткий аргумент: «Путин обещал, идите к нему и спросите у него». Какие-то компенсации, какие-то послабления в налогообложении, обещанные с Кремля — все эти мероприятия слишком мизерные и слишком запоздалые, они ситуацию в бизнесе не спасают никоим образом. Далее, если даже разрешат каким-то бизнесам открыться и продолжать свою деятельность, то там, я представляю, будет столько препонов, столько ограничений, столько «нельзя, а то расстрел», при этом такие карательные меры будут приниматься, такие огромные штрафы будут налагаться даже за малейшие нарушения или невыполнение требований Роспотребнадзора, что, как говорится, «мама, не горюй». Легче и лучше будет не работать и не открываться. У нас же многое, если не все, устроено против человека, чтобы, не дай бог, кому-то слишком хорошо не стало. Особенно, чтобы не было богатых предпринимателей. Несколько поколений советских людей было воспитано в такой идеологии, что богатые — плохие люди. И такой подход и такое отношение к предпринимателям до сих пор держится в сознании многих людей, особенно старшего поколения. Пока до погромов, как в Америке, не дошло, но кто знает, что нас ждет при малейшей вспышке народного недовольства …

Горячо обсуждали вести о якутском Шамане. Якобы, Шамане. Не надо было столько внимания уделять этому человеку, ну пусть бы сходил к Путину, если дойдет, пусть пошел бы через всю Россию пешком, не думаю, что у него было бы много сторонников по пути его следования, кто-то пошел бы с ним дальше, кто-то откололся и ушел бы от группы по разным причинам: от физической усталости, по недоразумению и несговорчивости, из-за разного рода конфликтов, которые неизбежны в такой неорганизованной массе, состоящей из маргинальных личностей, уголовных элементов, психически больных, просто праздношатающихся, готовых на халяву пройтись с толпой по российским городам. Зачем-то его арестовали, аж целой военизированной группой, как будто он — вооруженный опасный преступник, потом эта госпитализация… Как будто других проблем, кроме него, в городе нет. На самом деле таких заблудших в стране много, только их никто не пиарит, как в Якутии.

Вообще, конечно, простому люду непонятно, почему Глава государства решил провести голосование по поправкам в Конституцию именно этим «тревожным летом двадцатого». Жили же с этой Конституцией почти 20 лет, дальше бы пожили. Неужели мы не могли бы пожить без поправок в этот документ еще полгода, скажем, до зимы или до следующей весны, когда все утрясется с пандемией и люди вернутся к нормальной жизни? К чему такая спешка? Вообще, кто-нибудь читал, знакомился с Конституцией страны, если только ты не юрист, не депутат и не государственный служащий? Кого ни спрошу в эти дни про Конституцию, никто в глаза не видел и не читал. И читать не собирается. А по телевизору каждый час показывают разные картинки: какие-то российские знаменитости или какие-то домохозяйки, пенсионеры разных мастей, бабульки в платочках или молодежь в жуткой татуировке, они все, оказывается, знают досконально каждую статью Конституции и предлагают внести поправки в этот основополагающий документ государства. Смех, да и только. Но это мое личное мнение. Пока еще можно высказать личное мнение, кажется. Честно говоря, я тоже не видела и не читала ее. Вообще, в нашей стране любое голосование, референдум, выборы проходят при недовольстве масс. Почему? Потому что мы, россияне, уже ничему и никому не верим. Не верим властям, депутатам, чиновникам, судам, в том числе избирательным комиссиям. Говорят, «зачем голосовать, все равно нарисуют нужную цифру». Никому не верит народ. Путину тоже. Это очень печально. После почти трехмесячного «сидим дома» у многих началась депрессия, кто-то лезет в петлю, кто-то выбрасывается из окна или балкона высотного здания, почти в каждой семье финансовые проблемы, безработица, частые конфликты в семьях, запои у любителей выпить, теперь еще дети остались на лето без лагерей, не у всех есть возможность куда-то вывозить детей на отдых и оздоровление, как раньше, не у всех есть дачи, особенно у молодых семей с детьми. Прямо скажем, не самое удачное время для любого вида голосования. Говорят, можно даже электронное, еще можно выездное (наверно, чтобы не допустить наблюдателей наблюдать за ходом процесса). Летом все семьи, у кого есть дачи, будут на дачном участке раком стоять, хоть какая-то прибавка к питанию будет от огорода, особенно нынче, в такое трудное время. Многие, кого я знаю, вообще не собираются участвовать в этом деле. Все в недоумении и задают друг другу вопрос, зачем именно сейчас, именно этим тяжелым летом, вносить поправки в Конституцию.

Перед тем, как озвучить нашему послушному народу о дате Парада победы и голосования по поправкам в Конституцию, несомненно, огромный отряд кремлевских аналитиков, советников, политических и военных консультантов крепко напрягали свои мозги, работали не покладая рук день и ночь, чтобы прийти к датам этих событий. С бухты-барахты, без глубокого анализа ситуации на международном уровне и во внутренней политической обстановке эти даты (24 июня и 1 июля) не были просто так, небрежно и легко указаны ручкой Президента в календаре событий страны. Здесь мы с вами рассуждаем как обычные обыватели, самые настоящие диванные критики. На самом деле народ на каждом углу, в каждой семье рассуждает на эти горячие темы, которые на самом деле не оставляют никого равнодушным, и все задают вопрос: Почему такая спешка?

В этом году по понятным причинам 9 мая не было военного парада, ничего, мы все пережили. Потом пошли рассуждения о предполагаемых датах, озвучивали, как помнится, 24 июня, 3 сентября. Все думали, что логично назначить дату парада на 3 сентября, на дату окончания Второй мировой войны с победой над Японией. Эта дата подошла бы с учетом всей ситуации, которая сложилась в мире и в стране этим летом. Может, в начале сентября мы были бы свободны от самоизоляции, больных стало бы меньше, как-то стабилизировалась бы ситуация по всем фронтам. Но, похоже, внешняя ситуация помешала, как бы надо дружить с японцами и его союзниками, а тут можно интерпретировать, что это — праздник победы над Японией, не очень тактично по отношению к японцам получается… Это нам с вами сейчас легко рассуждать, сидя дома, без работы, в полном бездействии. На все есть серьезные причины, которые нам не дано узнать.

В связи с этими политическими событиями (Парад, голосование) власти дали нам дополнительные выходные, чему, мне кажется, уже никто не рад (кроме бюджетников), потому что все устали сидеть дома, все хотят на работу. И это на самом деле сущая правда.

Начались нападки на Главу Республики, на Айсена Сергеевича. Мы сами возводим, потом сами же низвергаем. И вообще, мой жизненный опыт показывает, никто у нас хорошим не будет. Хоть сам господь бог. Все равно найдем, к чему придраться. Что бы он, Глава Республики, ни сделал для нас, все равно нам будет плохо. Что за народ мы, не понимаю? Как Шавки, все набросились, со всех дыр полезли… Руководители каких-то общественных организаций, какой-то Шаман, какие-то русские общины, о которых никто не знает (до сих пор нам известно имя лишь Александра ПОДГОЛОВА, как нашего самого русского русского). Самое главное то, что при ближайшем рассмотрении об этих людях и их общественных организациях мало кто и что знает в миру, люди о них ничего не знают. Я подумала, что при таком раскладе я могу себя назвать Королевой Елизаветой (по-английски немного говорю и даже пишу) и обратиться к Главе страны с каким-нибудь бредовым предложением или написать всякую ересь про Айсена Сергеевича, почему бы нет?! Так получается? Мне всех жалко, кто сегодня работает в органах власти, в нынешних тяжелейших в мировом масштабе условиях, поймите, эта ситуация сложилась по всему миру, также в нашей огромной стране и, в частности, в Якутии тоже. Ни у кого нет опыта борьбы с коронавирусом. Ни одна страна не была готова к этой беде. Все учатся на ходу, обмениваясь знаниями и полученным опытом. Кому-то это удается лучше, кому-то — сложнее, кому-то вообще ничего не удается и там зафиксировано много смертельных случаев. Но этот период в нашей жизни надо пережить. Без потерь, достойно, согласованно, поддерживая друг друга. Оставив в прошлом обиды, зависть, злобу, раздражение. Мы все видим, что так много злобы в нашем обществе, не знаем, на ком ее вымещать, кидаемся то на одного, то на другого, особенно на тех, кто на виду, они ведь более уязвимые, потому что вся их деятельность на виду. Ну, а нас, диванных критиков, больше. Нас мноооого! Изрыгающих злобу и зависть, готовыех на всех свалить свою слабость, леность, никчемность, несостоятельность. Поэтому для нас все плохие, начиная от руководства страны в Кремле, кончая соседской собакой, которая лает ночами и спать спокойно не дает. А вы хотите, чтобы Айсен нам нравился…

Горячая новость о ДТП в центре Москвы с участием в качестве виновника известного актера Михаила ЕФРЕМОВА. Он стал убийцей. Потому что жертва скончался. Все каналы СМИ только об этом и говорят. Ничего, поговорят и перестанут. Знаменитый актер ничего не получит, вернее, его вряд ли накажут по всей строгости закона. Как он сказал сам, денег у него до х…., т.е. много. Все купит. В нашей стране все покупается и продается, похоже. Бедная вдова, растерянные дети… Сгоряча они как бы жаждут справедливости. Где ее, эту справедливость, найти, они пока не знают, пока они, похоже, не сталкивались с поисками правды. При этом никто не верит, что зло будет наказано, ни один здравомыслящий человек не верит в наш справедливый суд. Вот если мы с вами украдем по нужде литр молока или бутылку подсолнечного масла в магазине, то нас упекут в колонию строгого режима на несколько лет. Актер Ефремов — селебрити столицы, сын и внук знаменитостей, кто же его посадит? Хотя по закону ему светит до 12 лет заключения, но это всего лишь на бумаге, по жизни поднаторевшие в таких делах юристы и адвокаты обещают совсем другое… Дай бог, чтобы саму жертву ДТП не назначили бы виновным в этом громком деле.

Нынче много комаров, потому что зимой было много снега и, соответственно, весной много воды, т.е. луж. Комары нынешние маленькие, злые. Как мы с вами, якутяне. Еще полезли какие-то гусеницы. Их тоже, говорят, много. В общем, как-то весь негатив вместе полез. По словам горожан эти гусеницы сожрут весь лес, всю зелень около города. Ждали федеральных специалистов для консультаций для их, гусениц, уничтожения. Почему-то сами не умеем их уничтожать, оказывается. А что тогда мы умеем, вообще, что мы сами можем, если даже каких-то гусениц в лесах не умеем сами уничтожать? Неужели это такая сложная задача?

А я знаю, как уберечься от комаров в дачном домике. Избавляемся от комаров простым способом. Для этого нам надо пакет целлофановый, монеты-медяки, я беру 10-рублевые, штуки 4 в один пакет, 400-500 грамм воды обычной, чайная ложка соли, сок лимона чуть-чуть отжать в мешок. Воду наливаем в пакет, солим, кидаем в пакет монетки, выжимаем сок половины лимона, привязываем этот пакет шпагатом или ленточкой (кто что найдет на даче) и подвешиваем к потолку высоко, я вешаю на люстру. Это какой-то народный метод, меня лет 5 назад научила моя закадычная подруга Валентина ЖУРАВЛЕВА, помогает здорово. Комаров нет во всех комнатах, куда повесила пакет с водой и медяками. Кто-то начал спрашивать меня, в чем действие, от чего нет комаров, а я не знаю, почему комары улетают из спальни и больше не прилетают. Мне главное — результат. А причинно-следственная связь меня особо не интересует. Хорошего лета!