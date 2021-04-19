Капиталина Алексеева: Рано расслабились…

«Коронавируса нет», — сказал пофигист Саня.

«Сани нет!» — сказал через неделю Коронавирус.

Автор неизвестен.

Статистика последних дней о ситуации со ставшим всем нам спутником жизни — Ковидом — становится все тревожнее и тревожнее. Нам известно, что Европа уже в объятиях третьей волны и объявила локдаун в своих странах. Почему-то эта неприятная новость нас не насторожила. Пошли послабления в культурных и развлекательных центрах, спорте, учебных заведениях. До этого еще с зимы шла активная агитация людей придти на вакцинацию, просто, скажем, уговаривали, тащили за руку чуть ли не каждого. Особенно запугивали нас, пожилых. И это правильно. Потому что для пожилых эта зараза проходит тяжелее, с наиболее тяжелыми последствиями. Мы, пожилые, сами это тоже понимаем. Но есть категория людей, которые не признают вакцинацию в качестве панацеи от Ковида, такие же были в прошлом году, в самом начале пандемии, которые утверждали о происках империалистов и капиталистов, даже наших властных структур, якобы придуманных специально для отвлечения внимания народа от экономических проблем. Ушлые журналисты назвали их «ковид-диссидентами». Такие же диссиденты, связанные с вакцинацией и настойчиво отрицающие ее, появились и нынче. Наша страна – Россия предложила мировому сообществу эффективную и безопасную вакцину, которую признали лучшей в мире. Мы, россияне, должны были броситься первыми на прививку, раньше всех во всем мире почти 5-6 месяцев назад должны были стоять в очереди на вакцину. Вместо этого в СМИ пошли споры, надо ли, может не надо, пошли разного рода фейковые новости о вреде вакцины, рекомендации от «знатоков» как лучше всякими способами избежать ее… Мне кажется, если в самом начале вакцинации мы были бы активными ее получателями, то сегодня после полугода от начала вакцинации, у многих были бы антитела, народ был бы защищен от Ковида, как говорят медики и ученые, выработался бы коллективный иммунитет. Неимоверными усилиями организаторов здравоохранения, медицинских работников, всей системы организаций, которые были вовлечены в борьбу с Ковидом, все-таки удалось обуздать пандемию, хотя бы возьмем наш регион. Помните цифры из уст Балабкиной буквально пару недель назад о всего лишь 26 новых случаях, как мы радовались? По наивности и простоте душевной мы решили: все, Ковид побежден, совсем мало случаев, к лету распустят наш оперштаб. Разрешили очное обучение в учебных заведениях, театры и клубы открыли свои двери, пошли премьеры, выставки, презентации… При этом мы, люди, немного стали забывать о правилах зашиты, соблюдении социальной дистанции, масках, дезинфекции рук, ручек дверей и т.д. Народ радовался при встрече, видно было, что все соскучились, все жаждали «выйти в свет», как бы торжествовали… На улицах стало много людей, особенно молодежи, студентов, которая появилась после жизни и учебы «на удаленке». Студентов, как я понимаю, в нашем городе много, кто-то из них переболел, имеет иммунитет, но многие не болели и не вакцинировались. При этом учебное заведение — место крупного скопления студентов, молодых и безалаберных. Мы это понимаем, тоже когда-то были молодыми и нам тоже «море было по колено». Сегодня прошла информация, что половина студентов получила вакцину в каком-то учебном заведении, я подумала, почему только половина, а не 80 процентов, например? Этот фактор, наверно, тоже играет какую-то роль в росте количества заболевших.

Тех, кто отрицает значение вакцинации, их нам не изменить. В любом случае каждый останется при своем мнении. Пока гром не грянет для них. К сожалению, их довольно много. Они тоже представляют определенную угрозу для общества, для нас с вами. Без сомнения.

Пережив два раза Ковид, я стала прям как бы адептом этой заразы. Внимательно читаю нашу и иностранную литературу, отзывы людей на разных континентах, статистику. Меня, конечно, интересует мое здоровье. Здесь при обсуждении темы вакцинации все мое при мне: пожилой возраст, ослабленный иммунитет, наличие хронических заболеваний, онкозаболевание (ремиссия). Вопрос нужно или не нужно, можно или не можно. Вынесла одно умозаключение: статус — переболевшая, наличие антител 13.8 (февральские показатели). Оказывается, переболевшие должны в течение 6 месяцев не думать о вакцине, потом при отсутствии антител можно принять вакцину. Вторая версия: даже если и нет антител, переболевшим можно не вакцинироваться до 1 года. Надо сделать выбор между этими опциями. Я подхожу к решению проблемы по принципу «кашу маслом не испортишь». Поэтому для себя, любимой, я решила принять вакцину, когда количество антител сойдет к минимуму или сойдет на нет.

Вообще, Ковид — нешуточная болезнь, как мы все поняли (кроме диссидентов). 2 недели полечиться в обсерваторе или стационаре, это — только начало эпопеи. Там мы проходим курс лечения, по окончании которого нас быстро выписывают домой под наблюдение или под ответственность участкового врача в прикрепленной поликлинике, где нам должна быть оказана дальнейшая помощь. В сентябре-октябре-ноябре, в самый пик страстей по Ковиду (вторая волна) все учреждения здравоохранения захлебывались в работе. Нас было так много. Они успевали диагностировать и распределять, кого дома лечить (кто полегче), кого — устроить в стационар (кто потяжелее). О выписанных после курса лечения особо никто не заморачивался. Не до этого было. Многие выжившие также не стали дальше думать о последствиях, радостные, что поправились, не стали никуда ходить. Как показывает опыт, довольно рискованная и опасная фаза течения болезни наступает после выписки домой. Тут начинается — кто оглох, кто ослеп, кто обезножился, кому память вышибло, кого за сердце схватило, кого инсульт шибанул… У меня сильно упало зрение, так что никак не докончу повествование графа Толстого про судьбу дворянки Анны Карениной. В книге шрифт мелкий, да и не вижу ничего, если честно сказать. (В связи с этим вспомнила смешной случай. Помню, в начале 70-х моя мама посмотрела одноименный фильм с блестящей игрой Самойловой и резюмировала: «Дьахтарбыт харааччы иирэн хаалла ити военнайга, Каренин барахсан учугэй да киhи, муннана сатаан кэбистэ, ону ханна баарый…», что в переводе на русский примерно звучит так: «Эта женщина совсем с ума сошла за этим военным, Каренин — такой хороший человек, старался образумить ее, но толку…»). Наслаждаться чтением мирового бестселлера и неувядаемой классики Толстого в солидном возрасте, когда почти понимаешь «что такое хорошо и что такое плохо», скажем честно, приятное занятие. Только бы зрение вернуть. Офтальмолог объяснила, что резкое ухудшение зрения — результат Ковида. «Память вышибло» — это тоже ко мне, тоже результат Ковида. К сожалению, многие из моего окружения (и не только), пережившие эту болезнь, жалуются на это дело, т.е. ухудшение памяти. Мне же придется повторить курс лечения у невролога. Кстати, предписанное после моей выписки лечение от невролога в виде капельниц, уколов для улучшения состояния сосудов реально помогли, дали заметное облегчение. Это было осенью. Сейчас же уже апрель, весна. Пора и время заняться здоровьем. Обычно в апреле я прохожу диспансеризацию в клинике «Белая роза». К сожалению, в прошлогодней панике все было пущено на самотек, в этом же году решила наверстать упущенное, удалось записаться и попасть на прием. Все слава богу, хорошо, хоть тут какой-то порядок со здоровьем. Меня восхищает, как организована работа в этой клинике. За менее, чем 2 часа прошла 5 кабинетов, чисто, уютно, вежливый персонал, опять же все бесплатно. Молодая доктор в одном из кабинетов мне сделала комплимент: «Какая Вы красивая в своем возрасте». Я не преминула ответить: «Спасибо! Раньше я была еще лучше». Ха-ха-ха… Весь день меня не покидало хорошее приподнятое настроение. Значит, не только делом, но и словом…

Сегодня все мои размышления про Ковид. На самом деле меня волнует этот вопрос, как и вас, моих читателей. Особенно сообщения Оперштаба про рост числа заболевших. Всем надо бежать на вакцинацию! Всем! И молодым, и старым. Особенно студентам, активной части населения, которые везде ходят, везде бывают, имеют много контактов. Также среднему поколению, которые работают, ходят на службу каждый день. С виду как бы здоровые, но кто знает, может бессимптомное течение. Но помните, что люди, которые редко болеют или никогда не болели, подвергают себя и свое окружение особой опасности, так считают доктора. Оказывается, в таких случаях они, молодые и здоровые, особо уязвимы. Вакцина нужна особенно нам, старым! Потому что мы можем легко умереть. Не успеем моргнуть глазом, как нас уже проводят в последний путь… Некролог с перечислением, какой ты был заслуженный-перезаслуженный, дата прощания и ту-ту… Отряд не заметит потери бойца. Конечно, вакцина нужна всем нам, ослабленным! Мы — самая уязвимая часть общества, самое слабое звено. Об этом не будем забывать. Если (не дай бог) своим родным прикажем долго жить, никто не удивится, скажут: «Конечно, она давно болела, она была такая слабая, худая», таким образом, как бы оправдание того, что в ее уходе из жизни ничего особенного нет, смерть любого человека может наступить и по-глупому, в любой момент, ведь все мы смертны, так что «пора, брат, пора». Отсюда мы видим, что всем нам надо дружно бежать на прививку, потому что старуха с косой может подкрасться ко всем одинаково. Ко всем! Здесь уже во всех наших бедах мы не сможем обвинить данных нам на заклание «блондинок», нашего Ил Дархана, всех врачей и всех тех, которые уже второй год борются за наши с вами жизни. Наше руководство, думаю, устало твердить одно и то же, уговаривая население на вакцинацию, рассказывая о пользе и необходимости защититься и защитить своих близких. Айсен Сергеевич показал даже на своем личном примере, где и когда это сделать. Что нам еще надо? Чего еще не хватает? Все отлично организовано. У нас, у кого ремиссия, тоже свои переживания, Лена Николаевна Афанасьева — главный врач ЯРОД и наш городской депутат — на мой вопрос ответила, что по заключениям испанских онкологов именно онкопациентам однозначно показана и рекомендуется вакцинация.

В выходные работают процедурные кабинеты в поликлиниках, в нашей первой поликлинике, например. Я из чистого любопытства поинтересовалась у Алевтины Васильевны Эверстовой, сколько пациентов в день они пропускают через свой процедурный кабинет. В среднем, оказывается, от 600 до 650. Вау, так много! В выходной к ним обратилось за вакциной около 160 наших граждан. По предварительной записи через «Госуслуги» и по специально выделенной линии 31-90-93. Попадаешь на следующий день именно в свое предварительно назначенное время, чтобы не дышать друг на друга и не ругать чуть ли не матом организаторов этого нужного дела. Опять же соблюдается социальная дистанция. Пожилым (старше 80 лет), участникам ВОВ, лежачим инвалидам они даже выезжают на дом, чтобы поставить этот маленький укольчик. При всем при этом, все это — бесплатно. Можете подумать, что я рекламирую первую поликлинику. Отнюдь нет. Я там не состою и там не лечусь, моя карточка (очень толстая) лежит в другой клинике. Дело в том, что большинство наших выживших и онкопацентов состоят на учете и лечатся там. Первая городская — с первого дня партнер нашего проекта «Антирак: поддержка выживших» и всячески содействует нашей скромной волонтерской деятельности.

Еще интересная новость: многие граждане европейских государств просятся въехать в Россию с одной единственной целью — получить нашу, российскую вакцину «Спутник-V».

На днях пользовалась услугами такси «Индрайвер». С водителем разговорились. Молодой человек сетовал на обилие разного рода информации в ватсапе, которым охотно пользуется его пожилая мама (она оказалась младше меня намного). Мама его верит всякой ерунде, которую рассылают и распространяют в сети ее подруги, в частности, о вреде или смертельной опасности вакцинации от Ковида. Он не может убедить свою маму пойти на вакцинацию. В отчаянии он говорит, что «надо запретить эти все ватсапы, которые очень вредны для старых, которые привыкли верить всему написанному». Доля правды в его тревоге есть. Наш народ, особенно старшее поколение привыкло верить всему, что написано, не понимая, что надо фильтровать информацию, различать одно от другого. Тут, скорее всего, потребуется авторитет и убедительное слово младшего поколения членов семьи, убедить бабушек и дедушек, что именно вакцина — панацея от всех бед, особенно в смертельном вопросе. Мы все боимся смерти, придется этим и пугать.

Утомила всех моих читателей. Написала то, что думаю. Ни с кем не советовалась. Без консультации медицинских работников. Поэтому написано просто, доходчиво, может, местами неправильно что-то понимаю. Но это — мое субъективное мнение, которое часто совпадает с мнением моих читателей. Грамотно с медицинскими выкладками и терминами пусть выступают или пишут доктора. А мы — как можем.

Мои советы по питанию: На завтрак рекомендую чай с имбирем + шиповник + лимон + мед. Очень вкусно и полезно. Желаю вам всем доброго здоровья, а себе и всем вам — избежать по возможности третью волну.