Капиталина Алексеева: Пандемия потерь… и те, кто в этом виноват

«Смерть одного человека — трагедия,

смерть миллионов — статистика».

Э.М.Ремарк

Давно ничего не писала. На все есть причины. Наступили такие времена, что сегодня день прожил благополучно — радуйся. Завтра — неизвестно, наступит или нет. Может и не наступить. В это тревожное время настроение у многих моих сверстников почти упадническое. Очередная волна пандемии к нам пришла с тяжелыми вестями о человеческих потерях. Хотя мы знали, что этот штамм наиболее агрессивный, скорость распространения намного выше скорости той, старой волны, ну и летальность в 3 раза выше. Так и есть, похоже. Отголоски перенесенных двух Ковидов меня не оставляют до сих пор. В этот раз они выразились компрессионным переломом 12-го позвонка. Но об этом в следующий раз.

На самом деле нас, пожилых, пугает не закрытие занавеса на сцене после игры в спектакль под названием «Жизнь», отнюдь нет. Нас пугает больше то, что из жизни всегда преждевременно уходят наши близкие, знакомые, друзья, близкие и дальние родственники… Вот это нас пугает. Уходят из жизни буквально косяками какие-то небожители, публичные люди, знаменитости без которых наша жизненные реалии теряют свой колорит, окрас, местами даже смысл, после которых образуется пустота… Но при этом, смерть одного любого, пусть маленького, неизвестного, незнаменитого человека — трагедия, катастрофа для его близких. Потеря любого близкого человека разбивает напрочь привычный уклад жизни, привычный мир. Так и случилось в семье моего любимого племянника Александра РУФОВА.

Федора Петровна РУФОВА родилась 26 октября 1958 года в с. Енер Усть-Алданского района шестым ребенком в семье Елены Михайловны и Петра Семеновича БОРИСОВЫХ. Детские и школьные годы прошли там же. Окончив среднюю школу в 1975 году и овладев профессией парикмахера, Федора Петровна в 1978 году начала свою трудовую деятельность в Борогонском комбинате бытового обслуживания, где успешно проработала в течение 10 лет. Молодежь всегда стремилась и стремится в большие города, и семья решила переехать в столицу. Трудолюбивая, скромная Дора быстро нашла работу в детском садике, получила профессию воспитателя. Работу свою любила, преподавала малышам азы якутской культуры, традиции, народных промыслов, учила якутскому языку. Все это было ей дорого, и эту любовь к родному, якутскому она всеми силами старалась передать своим воспитанникам. В последние годы это веяние было в духе времени, добросовестная новаторская работа воспитателя Руфовой Федоры Петровны была отмечена медалями, юбилейными значками, грамотами от Ил Тумэна, министерства образования, Управы Сайсарского округа. Также она снискала уважение и признание родителей и коллег, которые ее ценили за тихий нрав, безотказность, дружелюбный характер, скромность.

Федора Петровна была любящей женой, с супругом Александром Афанасьевичем прожили в любви и согласии, остались после ее ухода из жизни 2 взрослых самостоятельных сына, 6 внуков. Могла бы жить и жить.

Теперь извечный вопрос: Почему и от чего, в чем дело? Да, Дора могла бы еще жить да жить, если бы не Ковид. Они с Сашей оба переболели в свое время, весной вакцинировались. Как бы защита должна была сработать. Но не сработала. Все дни, когда Дора лежала в пульмонологии (это почти месяц), я задавала себе и близким один и тот же вопрос: Почему так получается? После похорон Саша зашел ко мне, и мы с ним за чашкой чая рассуждали на эту тему. Скорее всего, Дора могла заразиться на работе, где обилие непосредственных контактов с родителями, детьми, коллегами, которые, в свою очередь, могли быть не вакцинированы и могли быть переносчиками заразы. Или же они могли быть бессимптомными больными, сами того не ведая, могли быть переносчиками заразы. Допустим, она заразилась на работе и принесла Ковид домой, где заразила семью. Но семья перенесла Ковид в легкой форме: насморк, небольшая температура, першение в горле, незначительный сухой кашель, на все эти симптомы в обычное время многие и не обращают внимания. Саша с Дорой были вакцинированы, поэтому как бы не стали подозревать ничего про возможность заболеть Ковидом. Дора продолжала ходить на работу в таком как бы в предгриппозном состоянии. Видимо, ей стало хуже, тогда они все-таки решили обратиться к врачу. ПЦР показал положительный результат всем. В это время буквально за короткое время Дора совсем поплохела и была госпитализирована с поражением легких 35%.

На самом деле, переболевшие, вакцинированные и невакцинированные, старые и молодые, мы везде ходим, ездим, имеем широкие контакты. При этом большинство ездят в общественном транспорте, где много людей без масок, социальная дистанция почти везде не соблюдается. Теоретически заразиться можно на каждом шагу. Везде пишут и говорят, что вакцина не гарантирует 100%-ную защиту. Любая вакцина, как и любое лекарство, не дает полное спасение. Особенно для тех, кто имеет сопутствующие болезни. К сожалению, у Доры они были: хронические заболевания органов дыхания и почек. А у кого их нет? Штамм, который пришел к нам этой осенью, и ударил ее по этим органам. Причем надо отметить стремительное течение самой болезни, за короткое время ее и так не очень крепкие и здоровые легкие были поражены до 100 %. Как тут выживешь? Тут ее могло спасти только чудо, но чудо не случилось, чудо обошло ее стороной.

62 года — это так мало. Никто даже не мог представить, что в этом возрасте можно умереть. В ее жизни как бы ничего такого не было, чтобы ожидать такой трагичный исход. В конце концов, не инфаркт, не рак, не инсульт, не автотравма, не пожар, не потоп. А Ковид. Пандемия. По всему миру лучшие умы ищут способы спасения от этой напасти, работают целые научные институты над вопросом, как спасти людей, свои народы, в конце концов население всего мира. За 2 года несколько миллионов человек по всему миру уже ушли в иной мир по причине Ковида. На фоне нескольких миллионов, на фоне смерти знаменитостей, смерть Федоры Петровны — трагедия только для ее семьи и близких. Как бы капля в море. Но с каждым днем таких капель у нас в Якутии становится все больше и больше. В конце концов таких обычных простых людей больше, чем знаменитостей. Они живут в каждом доме каждого района, села, деревни. И их смерть — горе для близких. А из множества таких как бы незначительных потерь, маленьких трагедий состоит всеобщее горе, всеобщее переживание, всеобщая трагедия. Биография и жизнь Федоры Петровны — типичная, самая обычная биография нашего современника, любой сегодняшней якутской женщины, матери, бабушки. Мы все прошли такой путь. Мало чем отличающийся один от другого. И впереди сколько будет потерь этой осенью и этой предстоящей зимой — мне трудно представить. Это будет продолжаться до тех пор, пока будет категория людей, отрицающих вакцинацию (их называют антиваксерами), они будут распространять заразу, они принесут в свою семью, в свой дом Ковид, где заразят своих близких и родных, пожилых, страдающих хроническими заболеваниями, с ослабленным иммунитетом. И они, антиваксеры, будут виноваты в их смерти. Это они, антиваксеры, ездят в общественном транспорте без масок, кашляют-чихают, при первых симптомах не обращаются к врачам, начинают заниматься самолечением, бегут в аптеку, вместо того, чтобы бежать к врачу или вызвать врача на дом. Потом они доводят себя до «точки», потом попадают в обсерваторы или пульмонологию, где их, уже запущенных, спасают наши ангелы в белых «скафандрах» (не в халатах). В реанимации из почти 40 ковидников 38 — антиваксеры, на ИВЛ — тоже они. Этот штамм имеет очень стремительное течение, вчера по телевидению на эту тему доктор-реаниматолог сказал, что 10% поражения легких сегодня вечером может стать завтра утром уже 50-60%. Попробуй спасти такого. Мне жалко докторов, которые работают в «красной зоне», они тоже болеют, они устали, физически и эмоционально. Нагрузки растут с каждым днем. С тревогой и волнением слушаю каждый день брифинг оперштаба. К сожалению, информация и цифры из уст вечно виноватой во всех вопросах относительно пандемии БАЛАБКИНОЙ никого не утешают. Доколе это будет продолжаться? Сколько еще надо смертей? Теперь еще дети охвачены Ковидом. Они за что страдают, детки? Про смерть пожилых скажут: ничего, пожила, старая уже, как бы «пора, брат, пора». Про смерть человека с сопутствующими болезнями, скажут: ой, она такая больная была, всю жизнь болела, неудивительно, что умерла. А смерть молодых и детей? Какое тут будет оправдание?

Извечный русский вопрос: Кто виноват? Мы с вами все. Особенно антиваксеры. «Умники», которые решили обмануть пандемию. В смерти каждого человека, простого или известного, они виноваты, они — разносчики заразы. Больше никто. С них и должен быть спрос. Причем, антиваксеры есть везде, во всех странах. В разных странах с ними обращаются по-разному. В Америке принимаются очень жесткие меры, вплоть до увольнения с работы или очень больших, часто неподъемных штрафов. В Израиле народ послушно вакцинируется, мой друг Исай ТРАНСКИЙ (ученый космофизик с якутскими корнями) пишет, что еще около 1 миллиона евреев осталось невакцинированными при населении около 9,5 миллионов человек.

Без совета не обойтись.

1. Как только почувствовали себя неважно, першение в горле, насморк, кашель, ломота в теле, головная боль — обычные симптомы ОРВИ или гриппа — не хватайтесь за домашнюю аптечку, не ждите, что пройдет, если дома отлежитесь день-два, не запускайте, не доводите до крайней точки свое состояние, а бегите к докторам, вызывайте или участкового врача из поликлиники, или «скорую».

2. Чай с лимоном, имбирем, шиповником, медом никто не отменял. Для поддержки иммунитета.

А мы, законопослушные, постоянно переживаем за близких, родных, за детей и внуков. Ясно одно. Только видя смерть близко, начинаешь ценить жизнь. И смерть никогда не бывает вовремя. Она всегда неожиданна, всегда рано, всегда несправедлива. Хоть для кого. Цените жизнь. Благодарите Создателя за каждый день жизни сегодня. Ведь завтра может и не наступить. Все мы — гости в этом мире…