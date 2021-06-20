Капиталина Алексеева о вакцинации: Из двух зол выбор — за вами

Миром правит страх и паника

«Эта выжившая из ума бабка опять начинает умничать и всех поучать», — скажут мои хейтеры из соцсетей. Но я на то и выжившая из ума, что не реагирую на них и продолжаю «умничать». Им я хочу сказать: «Не читайте мои опусы, если они вас раздражают». Это для затравки.

Сегодня прайм новость — вакцинация. Как идет у нас вакцинация, сколько человек привилось, сколько осталось до необходимых для образования коллективного иммунитета 70 процентов, эти вопросы не могут не волновать нормальных думающих людей, живущих в условиях пандемии. Мы все разделились на 2 лагеря: антипрививочники и прививочники. Причем количество антипрививовчников в нашей стране зашкаливает. Этот факт наводит на разные грустные мысли. Может сейчас народ придет в себя, когда в стране официально объявлено о третьей волне Ковида? Я писала о грядущей в скором времени третьей волне с индийским штаммом и призывала земляков вакцинироваться. Сегодня хочу обратиться к своим друзьям по несчастью — онкологическим больным и их родным.

Мы, онкологические пациенты, выздоравливающие или выжившие — группа риска. По словам химиотерапевта, профессора из Каширки Алексея ДРЯГИНА, когда в народе говорят, что противопоказана любая прививка для ослабленного имммунитета, это — очередной миф. Да, иммунная система у нас слабая, подавленная разного рода препаратами и агрессивными методами лечения онкологических заболеваний, тем более нам нужна защита от такого коварного заболевания как Ковид. Мы должны помнить, что при нашем ослабленном состоянии шанс тяжелого течения Ковида намного выше и, соответственно, риск смерти в 2 раза выше, чем у здоровых людей. Возможно, эффективность вакцинации будет ниже, потому что, как говорит профессор, ответ организма больного раком человека на прививку будет хуже, чем у здоровых. Таким образом, у нас повышается шанс умереть не от рака, а от Ковида. В любом случае прививка нам даст какую-то защиту и обеспечит нашу безопасность, защищенность перед Ковидом. Меньшая защита все равно лучше, чем ее полное отсутствие. Все мировое сообщество докторов-онкологов настоятельно рекомендуют онкологическим больным и выжившим получить вакцину, тем самым сохранить себе жизнь. Например, в Великобритании онкологические больные внесены в Priority List, т.е. в приоритетный список на получение вакцины. У нас онкологические больные и выжившие, как и другой здоровый люд, боятся вакцинации. Широкое распространение получили слухи, что тем, кто болеет или болел раком, нельзя прививаться, это как бы одно из противопоказаний вакцинации. Отчасти это было вызвано тем, что широких исследований по вакцинации онкобольных в мире еще не было. В результате научных изысканий через пару лет будут выработаны специальные рекомендации для онкобольных. Сможем ли мы так долго ждать и успеем ли дождаться их при жизни живыми? У нас шанс гибели выше, чем у здоровых людей, в ожидании вакцинации и научных рекомендаций многие из нас могут и не дожить. Поэтому мировое онкологическое сообщество решило не ждать окончания научных исследований и приняли решение рекомендовать вакцинацию онкологическим больным. Пережив онкологическое заболевание и 2 Ковида, лично я не стала ждать, когда дадут «добро» на прививку для онкобольных. Узнав мнение онкологов мира рекомендовать таким, как я, вакцинацию, посоветовавшись с докторами, которые знают мою историю болезни, попросила сделать прививку. Теперь знаю, что я в какой-то мере защищена. Известно, что никакая прививка не дает 100-процентную гарантию. Но я понимаю, что на весах — моя жизнь: защита (пусть даже не 100 процентов) или полное отсутствие защиты. Если заболею (не дай бог) в 3-й раз, то перенесу его в легкой форме, по крайней мере, без реанимации и ИВЛ. А если нет — то высокий шанс оказаться на Магане. А я хочу пожить еще. Эта волна опасна высокой скоростью распространения и огромным охватом, сопровождаемым тяжелым течением и высокой смертностью. Самое страшное, если в предыдущих 2 волнах страдали в основном пожилые и тяжелых случае не было в массовом количестве, то в этот раз картина другая: страдают дети, молодежь, беременные. Конечно, старые тоже.

Чего боятся люди? Побочных эффектов, иначе говоря, побочек. Известно, что почти все циркулирующие в мире препараты, витамины, вакцины имеют побочки. В инструкции к любому препарату наряду со всей информацией прилагается список побочных эффектов. Мы, пережившие и проходящие лечение от рака, знаем не понаслышке о побочных эффектах при лучевой и химиотерапии, но мы же не отказываемся от лечения! Какие самые распространенные побочки вакцин от Ковида? Повышения температуры на 1-2 дня, лихорадочное состояние на короткое время, ломота в суставах 1-2 дня, боль и покраснение на месте укола… Все онкобольные и выжившие будут долго смеяться над такими побочками. Например, во время химиотерапии (здесь надо упомянуть, что химиотерапия — это лечение настоящим ядом) на мне проявились побочки в следующем виде: мои губы стали огромные, как у негритянки или как у наших женщин с надутыми губами, аж было страшно смотреть. При этом губы болели и кровоточили со страшной силой. Ноги отекли и стали как у пупсика (без единой морщиночки). Кожа моя вся стала цветом кожи обезьяны, все черно-серого цвета, лицо, руки-ноги, все тело. Волосы повылазили. Сознание теряла только так по несколько раз в сутки. Ночами или днями меня находили лежащей на полу без сознания по пути на кухню или в туалет. При очередном таком падении сломала 4 ребра, в другой раз — копчик. А синяки и шишки на голове и по телу, полученные при падении, не считала. Отвращение к пище длилось месяцами, запах любой воды отвращал меня так, что не могла сделать ни глотка воды. Эти побочки со мной длились больше года. В результате этих побочек я потеряла почти 40 килограмм массы тела и превратилась в говорящий скелет. И кто мне теперь что скажет про побочки от вакцины от Ковида? Кто оспорит? Многие наши онкологические больные пережили такого рода или даже страшнее побочки от химии или радиологии, но никто не отказался от предложенного лечения, боясь побочных эффектов. Потому что все очень хотели жить. Или возьмем такой пример. При полете в самолете опасность получить тромбоз повышается в 500 раз. Здесь опасность погибнуть от тромбоза максимальная, но мы не боимся и летаем. При этом мало, кто прибегает к помощи специальных чулок от тромбоза. Это как понимать?

А в случае с Ковидом все стали вирусологами, иммунологами, химиками. Боже мой, какие умные все! Когда получаем прививки от кори, оспы, туберкулеза, полиомиелита, столбняка, пневмонии, энцефалита, мы разве задумываемся, из чего эта вакцина сделана, какой институт ее выпустил, кто автор вакцины, испытания прошли или нет, какие побочные эффекты, вредна или нет? Кто-нибудь когда-нибудь задумывался над этими вопросами? Я — никогда. Почему я не должна доверять изобретателям вакцины? А нынче пенсионеры, домохозяйки, служащие, образованные и не очень, чиновники и простой люд — все вдруг стали специалистами по этой отрасли медицины. Особенным спросом пользуются рассылки из Ватсапа. Сразу идет тирада типа «я по Ватсапу получила». Но это — отдельный разговор.

Вернемся к нашим больным раком. Речь идет об онкобольных в ремиссии, т.е. тех, кто в настоящее время не получает лечение от онкологии. Вообще, пока нет специальных официальных документов с разъяснениями для онкобольных. Поэтому сообщество докторов-онкологов решило не ждать и сегодня конкретно рекомендуют вакцинацию, при этом выбор вакцины — за лечащим доктором. При этом обязательно вакцинироваться ухаживающим за онкольным родным и близким, чтобы не подвергать опасности жизнь близкого человека. Тем, кто получает лечение, рекомендуют после окончания, например, химии через 3-4 недели принять вакцину. Опять же, лучше пусть слабая, но защита, чем полное ее отсутствие. Это — частично рекомендации от профессора Дрягина, переработанные мной на основании личного опыта по онкологии и Ковиду.

Меня поражает мракобесие наших людей. Вроде бы нормальные люди, имеют образование, что-то читают… В эти дни мы попали на круиз на Ленские столбы.

Разговорилась на тему вакцинации с двумя дамами, обе педагоги, на пенсии. Одна заявила, что не может принять прививку, потому что у нее аллергия на холод (?!), дочери своей запретила вакцинироваться вплоть до увольнения ее с работы по собственному желанию. Другая — активная читательница сообщений, получаемых по Ватсапу. После такого разговора у меня пропал всякий интерес к дамам, мне стало понятно одно: их не переубедить. Здесь несколько слов про поездку на Столбы.

Это был замечательный круиз, повезло с погодой. Сам корабль чистый и ухоженный, с соблюдением всех правил септики при борьбе в Ковидом, услужливый персонал, особенно мне понравилась кормежка на корабле (кто о чем, но вшивый — о бане). Все было очень вкусно.

Обслуживание было обставлено по высшему разряду, почти как на океанских круизных лайнерах. Узнав о моем режиме питания, команда разрешила мне еду на вынос, на перекус, за что огромная благодарность. Эта поездка была связана с приездом в гости моих внуков из Москвы. Они в восторге. Хоть какая-то хорошая новость в наших серых буднях.

Вернемся к нашей теме. Я теперь никого не агитирую на вакцинацию. Я говорю: «Выбор — за Вами, жить или не жить». Честно скажу, в последнее время я как будто перестала жалеть людей, которые попали в реанимацию и находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Почему, спросите вы. Это был их выбор. Это они сами выбрали такое состояние, отказавшись от вакцинации. Это они бравировали, что иммунитет у них сильный и им ничего не будет. Это они агитировали своих близких не вакцинироваться, потому что… Это они сами добровольно выбрали из двух зол одно — задыхаться от нехватки воздуха на ИВЛ. Практически они сами сделали свой личный выбор — не жить. Каждый выбирает по себе, что ему предпочтительнее. И каждый пожинает свои плоды. Времени на вакцинацию было достаточно с января месяца (полгода), по телевизору призывали, уговаривали народ защитить себя и своих близких от страшной болезни, предлагая разного рода бонусы. Вместо того, чтобы побежать в пункты вакцинации, мы все стали диванными экспертами. Великие умы, знаменитые ученые посвятили свои жизни на изучение вакцин, некоторые из них вплоть до жертвоприношения, чтобы спасти человечество от инфекционных страшных болезней. В 21 веке мы, обыватели, никоим образом профессионально не связанные с изобретателями вакцин, сидя на гамаках на своих дачах или в квартирах на самоизоляции, критикуем и обсуждаем их творения. Это на что похоже? Умные евреи вакцинировались почти полностью, в первой десятке вакцинированных стран, конечно, ставшая ненавистной нам Америка, где каждый день миллион американцев получают вакцину. В Великобритании вопрос прививки даже не обсуждается, как моя племянница Таня пишет из Лондона, там по телевизору идет активная агитация, пример показывают Королевскую семью и разного рода селебрити, политических лидеров. «Народ идет прививаться охотно, считается, что ты это делаешь не только для себя, но и для защиты близких, так что не Комильфо рассуждать, что прививаться не надо. Предлагали сделать вакцинацию обязательной, но было много мнений против этого, поэтому решили ответственность за вакцинацию, значит за жизнь, возложить на самих англичан».

На самом деле, по последствиям я бы приравняла Ковид чуть ли не к онкологии. Когда рак желудка, болит только желудок и все, что связано только с ним, желудком. Когда Ковид, как показал мой личный опыт, поражается вся система организма человека. Ты не знаешь, какая «побочка» тебя ждет от перенесенного Ковида: то ли суставы, то ли память, то ли сердце и давление, то ли зрение, то ли психика и нервная система… Ты не знаешь, как долго будет длиться такая жуткая слабость, что ты будешь давить диван целыми днями, находясь почти в депрессивном состоянии. У меня, например, уже пошел 9-й месяц после второго Ковида, но должна констатировать, что последствия все еще продолжаются… В этом году даже обычно скромные посадки зелени в своем огородике я не смогла осилить, потому что просто нет сил, решила, что пучок укропа и петрушки, наверно, куплю. Так что грядки мои пустуют, на них тоже отразился Ковид, тоже последствия Ковида. На самом деле погибших от Ковида намного больше, но они ушли из жизни не от самого Ковида, а от его последствий: инфаркты, инсульты, тромбозы, обострения имеющихся хронических болячек, приведшие к летальному исходу…

Кому нельзя вакцинироваться? Этот вопрос задают многие. В первую очередь, тем, у кого идет острое течение болезни с воспалительным процессом. Например, пневмония, пиелонефрит, ангина, ОРВИ… Им — только после выздоровления. Онкологическим больным во время получения лечения до окончания лечения, после чего, как выше сказала, можно через 3-4 недели. У кого ремиссия, те вакцинируются на общих основаниях, как здоровые люди. Также с осторожностью рекомендуют тем, у кого аллергические реакции. Но не на холод, не на цветение одуванчика, не на пыльцу. Если имеется аллергия на компоненту вакцины, то это будет прямое противопоказание. Доктора говорят, что анафилактический шок может быть от любой вакцины, от любого медицинского препарата, от любого витамина. Но это — довольно редкое явление в природе. От шока косяками не мрут. А то встречаются разговоры типа, «у меня астматический бронхит, поэтому мне нельзя». Мне кажется, что им как раз надо быстрее вакцинироваться, при тяжелом течении Ковида они точно задохнутся, и никакой ИВЛ им не поможет. Я так думаю, может ошибаюсь. Диабетики и сердечники — также группа риска, по словам академика П. ГИНЦБУРГА, им надо быстрее вакцинироваться.

Никто не знает, что будет с нами, перенесшими Ковид, через 5-10 лет… Никто не знает. Ученые только будут изучать сей феномен. Поэтому самый разумный выбор — не заболеть этой бедой, этой заразой, которая каждый день кого-то уносит от нас… Делайте ваш выбор, господа!