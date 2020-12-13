Капиталина Алексеева: Ностальжи по прошлому…

«Не смотри в прошлое с тоской. Оно не вернется. Мудро распорядись настоящим. Оно твое…»

Генри Лонгфелло

Ударили морозы. А мы как будто отвыкли от них, потому что в последние годы погода нас реально балует. Мы, старшее поколение, не устаем твердить: «природа все равно свое возьмет», «холода должны наступить», «природу не обманешь»… Вот и «накаркали», пришли морозы. Точно природу не обманешь. Однако в природе, как и в нашей жизни, произошло много изменений, особенно в последние годы. Я часто вспоминаю конец 60-х годов, когда мы, теперешние бабушки и дедушки, после окончания центральных вузов начинали трудовую деятельность в столичном городе Якутске. В советское время в центральных вузах обучалось много якутской молодежи. Надо признать, что тогда местные кадры — технократы, инженеры, врачи, учителя — ковались в центре. Мы были полны оптимизма, глаза горели, душа нараспашку, нам тогда казалось, что мы готовы перевернуть весь мир. При этом были очень бедны, зарплата была мизерная. Тогда для мотивации и привлечения специалистов из других регионов на севере государством назначались какие-то северные надбавки в размере 10% к окладу. Они назначались выборочно с разницей для тех, кто был из других регионов, они росли каждые полгода, нам же, родившимся на севере, они начислялись через 2 года. Представим, что все одну и ту же работу выполняли с разными тарифами оплаты: для нас, местных, наша зарплата была почти в 2 раза меньше. Такая дискриминация была.

Еще один парадокс: квартирный вопрос. Это был самый тяжелый трудноразрешимый вопрос. Квартиры выделялись по предприятиям «за особые трудовые успехи и активную общественную работу» по очереди, которая, к сожалению, двигалась черепашьими шагами, потому можно было в ней простоять по 20-30 лет. Получалось, что в этой жизни ты работаешь только для того, чтобы получить какой-нибудь угол для проживания. Здесь тоже не без преград. В общую квартирную очередь включали по решению профкомов организаций в первую очередь приезжих, таким образом, вожделенная очередь на получение жилья была не очень лояльна к местным кадрам. Мотивировка была проста: вы — местные, вы находитесь дома. Так, мой тихий, скромный, не очень активный в общественной работе муж простоял безуспешно лет 20 в общей очереди на жилье в научном институте. Потом через какие-то препоны, через многолетние унижения и поклоны, через сдачу своей деревяшки на Чайковского под так называемую «гарантию», через мытарства по чужим углам то в Мархе, то на Белом озере, нам посчастливилось заселиться в благоустроенную квартиру. Правда, к этому времени дети наши уже выросли, и лучшая половина жизни прошла в борьбе за тепло в доме (надо было дровами топить), доставку воды из водокачки ведрами на санках (место для встреч коллег и обсуждения новостей), ежедневное длительное ожидание автобусов маршрута 2, 3, 14 и из Мархи, которые ходили «в час по чайной ложке», а длительные очереди за продуктами, особенно за молоком, мясом и колбасой — это особый отдельный рассказ. Сын моих соседей, который работал на мясокомбинате, иногда предлагал мне купить палку вареной колбасы в качестве бонуса за доброе и приветливое отношение к нему. Помню, как радовалась я палке колбасы и каждый раз не забывала сказать ему: «Не бойся, никому не скажу». Это правда, потому что и под пытками не сказала бы об этом никому. Молодежь, может, и не поймет меня сейчас, но наше поколение помнит. Как все мы помним очереди в «Туймааду». Вся научная элита знала, в какой день привозят колбасу в этот самый крутой магазин на проспекте. С утра представители лабораторий предусмотрительно занимали очередь, причем, во время обеденного перерыва все покидали магазин и после перерыва с 15 часов начиналась продажа вожделенной колбасы или мяса. Очередь не путалась, потому что все друг друга знали, сотрудники Академии наук. И получалось, что большинство сотрудников после обеда занимались покупкой продуктов. И это было нормально. Иначе никак. Руководство институтов, скорее всего, закрывало глаза на эти безобразия, понимая ситуацию. Думаю, у них у самих в семьях были те же трудности.

Еще помню родильные дела. Сейчас молодые семьи получают какой-то материнский капитал, государство дает деньги за рождение детей в семье. Наверно, рождаемость падает, людей совсем мало стало. С какого перепугу так раздобрело государство? В наше время (сегодняшнюю жизнь как-то рука не поднимается назвать нашим временем) реалии были совсем другие. Декретный отпуск был оплачиваемым на 2 месяца после рождения ребенка, дальше — отпуск по уходу за ребенком без сохранения содержания, т.е. не оплачиваемый. Если после года не выходишь на работу, то следует увольнение с работы, что случалось довольно часто ввиду отсутствия мест в детских дошкольных учреждениях. На работе никто не радовался твоему счастью, потому что у тебя «маленький ребенок, какой она работник». Естественно, твой ребенок часто болеет (дети имеют обыкновение болеть и тогда, и сегодня), в таком случае тебе выдается больничный лист (оплачиваемый) на 3 дня. Дальше — или ты недолеченного, почти больного ребенка толкаешь в садовскую группу, или сидишь с ним по справке, сроки которой тоже были ограничены 3-4 днями. Дурдом! На работе начальство шипит: «Опять она на больничном». При распределении премий или каких-либо благ (типа талон на покупку мебели, ковра, холодильника, телевизора) ты в аутсайдерах, как плохой работник, т.е. тебе эти блага не достаются. И твой родившийся ребенок не имеет права смотреть цветной телевизор, который выделяется только по талонам предприятий, а ты там на плохом счету, потому что допустила такую оплошность, как родить ребенка. Помню, как на меня орала директор школы, в которой я тогда работала: «Как вы посмели забеременеть в год 100-летия Ленина! Мы вас собирались представить к награде и принять в партию…». К счастью, сегодня живу благополучно только благодаря любви и заботам моей «ленинской медальки», т.е. моей дочери, которую посмела родить тогда.

Про роддом — отдельный рассказ. Допустим, привезли тебя на «скорой» в роддом. Тебя там в приемном покое встречает какая-то толстая тетенька с неприветливым лицом, которая сходу начинает тебя ругать и учить жить по их правилам. Оказывается, ты не туда наступила, не так разделась, ходишь как сонная муха — это самые мягкие определения. Оказывается, надо раздеться догола, даже плавки на тебе не оставляют, очень шустро надо собрать одежду и передать домой, что на самом деле остаешься в чем мать родила. Потом обязательно надо принять душ в холодном приемном покое в душе или ванной сомнительной чистоты. Тут же эта тетка выдает тебе халат огромного размера непонятной расцветки, нижнюю рубаху почему-то со рваной грудкой (потом увидела, что у всех рожениц она была рваная), и о, ужас! тебе выдают тапки, в которых не понятно, сколько рожениц и с какими болячками их до меня носило, размер, наверно, 40 или даже больше. На мое робкое возражение, что ноги у меня 36 размера, грубый ответ «других нет». Дальше — обычно. Роды прошли нормально. Послеродовая палата человек на 14-18, огромная. Тут своя жизнь. Но я запомнила опять же другой момент. С собой в родилку ничего не разрешали брать. Как вы поняли, поступила голая. После родов у женщин тоже проблем, связанных с гигиеной, много. Выдавали на сутки только 2 пеленки: одну утром после общего подмывания при содействии вечно недовольной санитарки на глазах большой толпы рожениц, вторую — тоже после той, казалось бы, интимной процедуры, выполняемой той же ворчащей санитаркой, также, при всех, при всеобщем присутствии и обозрении. Больше пеленок не полагалось. Здесь надо объяснить, что упоминаемые мной пеленки – это, как бы, сегодняшние женские гигиенические памперсы. Я особенно брезгала тапочками, которые таскала с шумом, утонувшая в неопределенного цвета огромном халате с рваной нижней рубахой. Тут вспомнила рассказ Сати Спиваковой, как описывала свои роды с первым ребенком. Мой и ее рассказ почти слово в слово сходились по смыслу. За исключением одного. При ее родах Спиваков был на гастролях где-то в Европе. Узнав, что Сати родила, он примчался в Москву, сразу поехал в роддом. Он — знаменитость, поэтому в московском роддоме ему разрешили свидание с женой. И Сати предстала перед своим знаменитым мужем в таком одеянии, как я описала выше. Она пишет, что более горького стыда и страдания она не испытывала более в жизни, как тогда перед Спиваковым — красивым, счастливым, нарядным, благоухающим дорогим парфюмом с огромным красивым букетом. Как она стояла жалкая, несчастная, неубранная, в страшном казенном одеянии и не имела сил поднять на Спивакова глаза и порадоваться встрече. Помня все это, Сати категорически отказалась рожать второго ребенка в Москве. В результате она рожала, кажется, в Лондоне. Но муж у меня не Спиваков, и я тоже — не Сати. Помня весь этот ужас, я дала себе слово: больше в роддом ни ногой. Так свое слово сдержала. У меня всего двое детей, хотя можно было родить больше, если бы была квартира, если бы были лояльны на работе, если бы были минимально нормальные условия тогда в здравоохранении. Почему запрещалось брать с собой гигиенические штучки женские, без которых при таких делах просто не обойтись каждой женщине? Почему нельзя было организовать так, чтобы выдаваемое в обязательном порядке белье было нормального приемлемого качества? Почему эти жуткие халаты были все 60-го размера, наверно, как будто в Якутии женщины все были богатырского роста? Не понять. Об этих своих родильных воспоминаниях то же самое могут рассказать мои сверстницы, дамы моего поколения, которые все с содроганием вспоминают свои походы в советские родильные дома.

В начале перестройки, когда открылись границы, иностранцы с большим любопытством и интересом ехали в Советский Союз, для которых наша огромная великая страна была как говорится настоящей загадкой. Общее впечатление было почти одинаковое: «Великая страна, великий народ, великая культура и наука, великая литература, давшая миру шедевры, великая армия, великое образование, но почему такая неразвитая экономика?». Получается, все было бы прекрасно, если бы экономика была развита, была бы направлена лицом к нуждам простых людей, к нуждам народа. Когда начались разброд и шатания, приведшие нашу страну к перестройке, оказалось, что нам, народу, колбаса нужнее, чем все остальное. Колбаса победила.

После окончания пандемии наша жизнь тоже будет другая. Пандемия нам всем ниспослана для изменений в мироустройстве, для пересмотра вектора развития больших и малых государств, это все равно, как война. И кто в этой войне победит — никто пока не знает. Ясно одно, что уйдет более ускоренными темпами из современной арены жизни наше поколение. Поколение детей победителей в Великой Отечественной войне, пережившее послевоенную разруху и голод. Поколение покорителей космоса, целинных земель, первооткрывателей полезных ископаемых, алмазов, золота, нефти и газа, месторождений, которые изначально должны были служить нам, народу и дать толчок в развитии экономики страны. Поколение, положившее на алтарь всех этих достижений и побед страны широкие знания, высокий профессионализм, способности и талант. Уходят они, мои сверстники, золотое поколение великих ученых, писателей и артистов, врачей и учителей, инженеров и руководителей производства. Трудно представить, что в результате разрушительного действия какого-то маленького вируса преждевременно уходят люди, с которыми мы прожили свою жизнь, плохо ли, хорошо ли — судить и оценить будущим поколениям. Оставшиеся же мы чувствуем себя как-то одиноко, пусто, неуютно, охватывает нас холодное чувство, как будто мы — случайные гости на чужом миру… Только что поступило сообщение, что ушел в небеса Валентин Гафт — актер, поэт, мудрец и философ.

«Живых все меньше в телефонной книжке,

Звенит в ушах смертельная коса.

Стучат все чаще гробовые крышки,

Чужие отвечают голоса.

Но цифр этих я стирать не буду

И рамкой никогда не обведу.

Я всех найду, я всем звонить им буду,

Где б ни были они, в раю или в аду,

Пока трепались и беспечно жили —

Кончались денно-нощные витки.

Теперь о том, что недоговорили,

Звучат, как многоточия, гудки».