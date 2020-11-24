Капиталина Алексеева: Мы все устали, но…

Смысл жизни не в том, чтобы ждать, когда закончится гроза, а в том, чтобы учиться танцевать под дождем.

Вивиан Грин

Ежедневный брифинг БАЛАБКИНОЙ звучит как передача сводок с полей сражений во время военных действий. На самом деле так и есть. Идет в прямом смысле война за жизни людей, за наши с вами жизни. Воинами в нашем случае являются медицинские работники в белых саркофагах или комбинезонах, укутанные с ног до готовы так, что еле различимы только их глаза. И это длится уже больше 8 месяцев. Только представить надо себе, что какой-то маленький вирус за короткое время разрушил жизнь людей на всей планете. Живем прямо как при военных действиях, слава богу, наше и более молодое поколение не знает ужасов войны, но какие-то локальные военные действия можно представить. Причем, количество жертв с каждым днем растет, мне кажется, сегодняшние цифры — не предел. Уходят из жизни наши знакомые, близкие, родственники, коллеги, соседи, публичные известные люди. Никого не щадит ковид. Если в начале каждая смерть воспринималась как величайшее горе, траурное сообщение воспринималось с таким чувством, как будто обрушивалась вселенная, то теперь испытываешь только страх и думаешь: кто следующий? Пишут, что в мороз вирусы еще лучше и вольготнее себя чувствуют, а морозы у нас только начинаются, так что — то ли еще будет. Нам ничего не остается кроме того, что все готовимся эту зиму пересидеть на самоизоляции. До весны точно. Мы с Зинаидой Сергеевной пока планируем продержаться на даче, все-таки в деревянном доме в ограниченном пространстве с ограниченным общением чувствуем себя немного защищенными. Не секрет, что народ устал от такого образа жизни. Мы, россияне, действительно, какая -то особая нация, особый народ со своей культурой, воспитанием, ценностями, опять же со своими тараканами в головах. Возьмем хотя бы отношение к ковиду. Я бы поделила на 2 части общественное мнение. Первая часть — это мы, пожилые, взрослые, послушные, образованные, начитанные, продвинутые, черпающие информацию из разных источников — верим, что вирус, который накрыл весь мир, существует, он около нас, живет вместе с нами, летает в воздухе, заражает и убивает людей, наших близких, коллег, знакомых, родителей, бабушек-дедушек. Мы послушно выполняем все требования и правила, соблюдаем режим самоизоляции, готовы к вакцинации, можно сказать, что мы — опора нашего здравоохранения в это нелегкое время. И нас большинство. Но есть и другая категория граждан, считающая, что никакого вируса нет, ковид-19 не страшнее обычного сезонного гриппа или ОРВИ, что все это придумано коварными плохими политиками, непременно Госдепом, разжиревшими олигархами, чуть ли не нашим российским руководством, чтобы отвлечь население от экономических проблем. Их, к сожалению, довольно много, причем, в большинстве своем мужчины. Их пресса нарекла «ковид-диссидентами». Вот они и представляют опасность для общества своим непослушанием и нарушением всех требований и правил игры во время пандемии. И главное, они громче всех призывают не слушать никого, никакого вируса нет, «власти нарочно какой-то маленький грипп раздули до небес» и т.д. Они с первого дня эпидемии ругают наше руководство, требуют всех снять со всех должностей, в первую голову, конечно, Ил Дархана, «двух блондинок», якобы, заваливших все здравоохранение республики, популярного в народе мэра города в худшем случае отправили в отставку, в лучшем исходе — в Госдуму или чуть ли не президентом страны. Снять, убрать, уволить, выгнать… Не позавидуешь работе главврачей, руководителей органов власти, ответственных за здоровье граждан, которые по долгу службы брошены, как жертвенные агнцы, на борьбу с этой катастрофой. Ситуация такова, что никто не будет хорош нашему уставшему народу, никакой начальник не удовлетворит наше агрессивное общество, мы все ищем виноватых в этой нашей общей беде.

Пожили мы в последние десятилетия в мире и в относительном согласии, можно сказать, даже немного пошиковали, теперь настало время призадуматься о жизни, о вечных ценностях, в чем смысл всего бытия… Ну, придет в руководство оперштабом на место критикуемых со всех источников блондинок вновь назначенный брюнет Иванов (Петров, Сидоров), что изменится? Новый начальник приведет с собой большую группу специалистов, много новых аппаратов ИВЛ или огромное количество компьютерных томографов? Где он их возьмет? Только вникать в суть дела он будет полгода, может и больше. Всегда считалось, что коней на переправе не меняют или уже можно менять? Сейчас уже ничему не приходится удивляться. Я бы этих критиканов спросила: каков ваш вклад, каково ваше участие в борьбе с коронавирусом, вы что-нибудь сделали для помощи ближним и улучшения обстановки? Мне кажется, настало время подумать над вопросом, чем я могу быть полезен, чтобы как-то помочь нашим докторам, медработникам, больницам, тем же социальным работникам в их тяжелейшем труде в это архисложное для страны и мира время. Мы все видим, что в нашем городе и по республике открываются новые ковидные отделения в помещениях, зачастую не приспособленных для размещения медицинского учреждения. Представляете, это какие затраты и по части финансирования, оснащения дорогущим медицинским оборудованием, приспособлениями для защиты больных и персонала (те же рециркуляторы, диспенсеры, кварцевые аппараты, маски, перчатки, халаты…), не говоря уже о персонале — врачах, медсестрах, санитарках — которые у нас не растут, как грибы после дождя. Их негде взять, просто не хватает, многие медработники, заразившись, болеют, некоторая часть даже на работе умерли, причем, какая-то часть врачей и сестер, не выдержав нечеловеческих нагрузок, пишут заявление об уходе, т.е. уходят с работы, отказываются работать. Представьте, вместо 5 врачей на смене всего 2 или даже 1. Как он справится с работой, с такой бешеной нагрузкой, а больных надо спасать, больным надо помогать, в отделениях реанимации — возвращать с того света многих… В других городах страны в ход пошли студенты медицинских вузов, колледжей, и даже «в бой пошли старики», т.е. призвали на помощь пенсионеров-медиков. Кажется, наши руководители еще как-то находят резервы, не знаю, откуда они берут. Немного отвлеклась от темы. Да, вопрос простой: Что ты сделал или что ты можешь сделать для борьбы со злом? Меня могут спросить: ты сама что сделала, сидишь тут осуждаешь — рассуждаешь. Да, сделала в силу своих скромных возможностей. Узнав, что в моей палате не было рециркулятора (прибора для очистки воздуха), моя дочь тут же притаранила из магазина рециркулятор (чтобы мама дышала очищенным воздухом), который при выписке оставила в отделении пульмонологии с просьбой поставить его именно в ординаторскую, желая, чтобы сами врачи хоть чем-то были немного защищены. Думаю и сейчас нашим больницам, также ковидным отделениям, открытым на скорую руку в не очень приспособленных для этого помещениях, дополнительно много чего нужно, чтобы помочь нам в борьбе с недугом. Болеет много разного люда, в том числе руководители крупных предприятий, командиры производства, предприниматели. Почему бы им не оказать такую чисто гуманитарную помощь, как например, в моей родной Нюрбе. Николай и Ирина САННИКОВЫ подарили району респираторы, прозрачные экраны, термометры, халаты и комбинезоны для персонала, перчатки и маски, причем, масок аж 25 тысяч штук. В Якутске предприниматели Ксения МАРУСЕНКО и Михаил ФЕДОРОВ безвозмездно по велению души передали городу 20 тысяч масок, и эти маски будут раздавать нам, горожанам, в автобусах. Спасибо вам, добрые люди! Благородный поступок, достойный подражания со стороны предпринимателей, о чем, не стесняясь, надо говорить вслух. Всем известно, что в нашем обществе не любят благополучных и обеспеченных (попросту говоря, богатых, как наследие коммунистического воспитания), только поэтому многие меценаты даже частенько скрывают свои добрые дела, стараясь делать это тайно, чтобы не раздражать народ. С одной стороны, это понятно, ведь это — жест доброй воли, делаются от души и не для показухи, это точно. Но мы, получатели блага, должны быть благодарными и уметь сказать «спасибо».

Клуб Ротари Якутска, который в свое время из-за зависти или злобы злопыхатели назначили «агентом Госдепа», не остался в стороне, получив в рамках гранта рециркуляторы из Саратова. Клуб подарил 30 рециркуляторов в ЯРКБ (в отделение пульмонологии), 4 — в Национальный центр медицины (в отделение радиологии, где делают КТ ковидникам).

Те же злопыхатели скажут: подумашь, нашли чем хвастаться, какие-то рециркуляторы подарили. Курочка по зернышку клюет. Кто-то поможет очистить воздух а палате, где будет лежать твой отец с кучей сопутствующих хронических болезней, кто-то подарит диспенсеры, чтобы твоя мама, которая попала в больницу с ковидом, имела возможность обеззараживать руки после прикосновения к ручкам дверей или посещения больничного туалета… Лишним ничего не будет. Действие — за вами. В этом плане меня удивило распоряжение сверху о предоставлении государственных служебных авто для помощи медицине. А что же не могли сами чиновники, видя, что «скорые» буквально задыхаются от нехватки машин, без указания сверху выделить им служебные машины? Для этого обязательно надо было дать строгое указание сверху? Сидя в теплом кабинете легко бороться с пандемией по телефону, давая указания и приказы то — туда, то — сюда. Пришло время конкретных действий для конкретных участников, как в войну, когда наиболее активная и сознательная часть населения шла в партизаны.

Наступило время объединить в один кулак все свои силы, ресурсы для защиты своего окружения, родителей, семьи. Смерть ходит рядом. Она близко. Особенно для нас, пожилых. Мы, пожилые, особенно уязвимая часть населения, находимся в напряжении каждый день. Сопутствующих болячек — выше крыши. Кто у нас доживает до седин без инфаркта, гипертонии, сахарного диабета, бронхита, онкологии? Практически никто. Мой одноклассник Петя ПОПОВ (Пете 76 лет, ха-ха) из Свердловска еженедельно проверяет по видеосвязи, жива ли я. Он говорит, что в их регионе пожилых на стационарное лечение практически не берут, лечат дома, потому что мест в стационарах не хватает даже для молодых. А спасать надо трудоспособное население, молодых то бишь. Он грустно иронизирует: «Когда мы помрем, для государства — сплошная выгода, мы освободим казну от лишних затрат на нас. В нашем случае — пенсионный фонд. Даже только поэтому назло им нам нельзя болеть и тем более — умереть». Во! Назло — это по-нашему, здесь у нас и силы, и воли хватит. Так что, живем!

Дефицит общения, одиночество — вот бич в обществе сегодня. Народ устал сидеть дома. В последние годы наш народ, от подростков до домохозяек и пенсионеров, сидел, уткнувшись в смартфоны, думая, что это и есть общение. Как мы ошибались! Живое общение, чаепития, совместные праздники, юбилеи, дни рождения, пикники, шашлыки-машлыки ничем нельзя заменить! Театры, музеи, концерты, библиотеки, конференции, форумы, соревнования, турниры объединяли нас, как общество, как нацию, как народ. И это — не высокие слова, а так и есть. Недавно я прошлась по проспекту после долгого отсутствия в городе. Народ выглядит мрачно, все под масками (слава богу), какое-то гнетущее молчание, тишина, одеты тоже как-то мрачно. Хоть я никого из знакомых не встретила, но мне показалось, что люди все постарели, осунулись, самое главное: нет радости и нет настроения на лицах горожан. Я подумала, что многие молодые потеряли работу, значит, не имеют доходов, а ведь у многих кредиты, ипотеки, дети, арендованное жилье… Среднее поколение не оптимистично также из-за неуверенности в завтрашнем дне, что ожидать завтра, какие новости скажут власти, сколько опять жертв ковида… Пожилое, мое поколение — первые кандидаты на некрологи, количество которых зловеще растет изо дня в день. В нашем возрасте у нас полно сопутствующих болячек, причем, они все сами по себе чуть ли не смертельные (инфаркт, инсульт, онкология, гипертония, диабет, бронхит), что значительно усугубляет течение этой коварной болезни. Получается так, что все пожилые находимся в глубокой изоляции, а мы — самая общительная часть народа, нам есть о чем вспомнить, есть чем поделиться с молодежью, у нас было уйма времени ходить по разлекательным мероприятиям, на разные тусовки, на всякого рода встречи одноклассников-однокурсников-коллег-ветеранов- землячеств- детей войны, а сейчас это все запрещено! Надо сидеть дома! Это очень удручает нас. У многих начинается депрессия. У ковида также есть последствия, как перемена настроения в худшую сторону, негативный настрой. У себя я тоже отметила такой феномен, всякие нехорошие думки лезли в мои воспаленные ковидом мозги, что не дай бог… Неизвестность, неуверенность в завтрашнем дне также не прибавляет нам настроения, довольно тяжело усложняет наше неспокойное состояние. Телевизор смотреть никак не получается, там ничего нет для нас. Кстати, очередной книксен в сторону местного телевидения: очень хорошо, что не прекратили передачи по ковиду с приглашением докторов, социальных работников. Вопросы к ним всегда будут. Также весьма полезные и интересные передачи по мастерству, умению и талантам молодых хозяек и их сильной половины, многому можно у ребят научиться, особенно меня радует, что есть так много интересных молодых женщин и мужчин, которые действительно талантливы! Летом нам тоже было интересно копаться в чужом огороде, столько много хорошего узнали про огород! Еще бы организовали встречи с интересными личностями, типа бесед, встреч, диалогов, рассуждений на определенную тему, которая многих интересует. Ждем!

Нет худа без добра. Мы понемногу оторвались от смартфонов и других гаджетов, которые заполонили наше бытие в последние годы. Мы поняли, что нам так не хватает живого общения. Оказывается, люди около нас, наши родные и друзья нам дороги, и мы хотим с ними встречаться и общаться. В изоляции много времени для философских размышлений, для воспоминаний, переоценки ценностей. По крайней мере научились тщательно мыть руки с мылом и носить маски. Узнали много новых слов: санитайзеры, диспенсеры, рециркуляторы, оксигенация… Боже, как мы раньше без них жили, можно подумать. Мы поняли, что мы уже другие, мы изменились, мир изменился, жизнь уже не будет такой, как раньше. И к этой ситуации надо привыкнуть, адаптироваться, готовиться. Мы поняли, что наши красивые платья, костюмы, украшения провисят в гардеробе без применения еще как минимум эту зиму. Я, как назло, прошлой весной до ковида купила новые сапоги, дочь подарила помаду и любимые духи на 8 марта… Все это пролежало в упаковке, похоже, еще эту весну пролежит. Губки мы все не мажем, духи французские на даче как бы ни к чему… В эти дни поняла одно: надо найти себе занятие, чтобы не сойти с ума. Заметила, что люди творческого труда начали выпекать торты, пироги, доставку, десерты — правильно! Еще не скоро разрешат концерты, еще не скоро откроются развлекательные центры, не скоро пойдут корпоративы, юбилеи, торжества, а кушать надо! Кто-то начнет шить, вышивать, вязать, ремонтировать одежду (на новую денег нет), оказывать услуги по уборке дома, квартиры, очень даже нужны услуги по уборке дачных дворов для таких, например, как мы с Зинаидой Сергеевной (нынче многие зимуют на дачах, переехали обратно, поняв бесперспективность городской жизни). Надо вернуться к чтению книг, помните, как мы раньше читали? Я взялась за Толстого, правда, шрифт мелкий, мое зрение плохое, но ничего. Одолею. Мне кажется, если найдем себе по духу занятие, это будет большим подспорьем в борьбе с постковидным синдромом и депрессией. Надо вернуться к вечным ценностям, оглянемся вокруг, кто остался около нас, кто будет около нас в самое трудное время, кто нам поможет при необходимости?! Не виртуальные герои и не виртуальные фейковые новости, а они — наши родные, сестры-братья, родители, которых давно не навещали, потому что некогда было, подруги, соседи… Поневоле подходим потихоньку к теме о пресловутом стакане воды, черт бы его побрал. Какой-то юморист сказал на эту тему: А если я пить не захочу? Скорее всего, захотим. Так что вернемся к ближнему кругу, которым, возможно, в последнее время по глупости пренебрегали. Время еще есть. Впереди зима, которая, по всей видимости, пройдет для большинства в заточении. Из-за этой так называемой самоизоляции уже начали забывать лица друзей, живые голоса подруг. Позвоним подруге в Москву, братьям и сестрам, с которыми давненько не общались, кидаясь всякими ватсап-рассылками, племяшам, которые не балуют нас вниманием сами позвоним (пригласить к себе в гости нельзя), с соседкой перекинемся новостями… Будем более внимательными друг к другу, готовы помочь ближнему, все силы соберем в кулак, ведь вместе легче решить любую проблему, вместе легче победить беду, на самом деле в жизни все проходит, и хорошее, и плохое, и эта непростая зима пройдет. Дай бог, без больших потерь. Это от нас самих тоже немножко зависит. Помните, что вчерашний день уже прошел, завтра для нас может не наступить, так что живем сегодня. Постараемся быть счастливыми сегодня, потому что сегодня — и есть наша жизнь. И это тоже зависит от нас, от нашего настроения, от нашей воли к победе. Берегите себя и своих близких!