Капиталина Алексеева: Мой третий ковид или Как в морге лежать без маникюра…

События, связанные с Украиной, затмевают все новости. Все диванные вирусологи, иммунологи и кинологи, станут, наверно, военными экспертами, политиками и дипломатами. Но кто о чем, а вшивый — о бане. Никак не могу расстаться с темой здоровья, особенно, пандемии. Ровно два года терзала весь мир эта пандемия. Кто бы мог подумать об этой заразе раньше, кто бы мог предположить, что будем жить, скрывая лица за медицинскими масками, научившись часто и тщательно мыть руки, не обниматься с дорогими и близкими людьми, не отмечая знаменательные даты, юбилеи, свадьбы… Хороня своих родных, близких, родителей, соседей, друзей, коллег в закрытых гробах, не посещая гражданские панихиды и не поминая их за поминальным столом… В течение двух лет боялись открывать газеты с некрологами, наводить справки о пожилых знакомых, чтобы не услышать плохую весть. Научились сложной медицинской научной терминологии, узнали слова, о значении которых раньше и не догадывались, став почти экспертами по вирусологии, иммунологии, эпидемиологии. НО за два года так и не научившись отличить зло от добра, фейк от правды, почти так и не поняв, что такое хорошо и что такое плохо. Изоляция и дистанцирование друг от друга сделали нас раздражительными, агрессивными, злобными. Разуверившись во всем и запутавшись в разноголосой информации, главным образом, фейковой, т.е. фальшивой, наши люди обвиняли в своих бедах всех, от китайской Ухани до Америки, от участкового терапевта до министров разных уровней. Конечно, во всей этой вакханалии больше всех доставалось тем бедолагам, кто по долгу службы был обречен делать эту неблагодарную тяжелейшую работу: кто организовывал, доставал, договаривался, открывал походные стационары, выбивал деньги в федеральных коридорах власти, покупал и транспортировал дорогущую аппаратуру до районных и участковых больниц, собирал по крупицам специалистов, которых так не хватало. Боже мой, сколько непредвиденных ситуаций надо было нашему оперштабу разрулить, одновременно решая великое множество нестандартных и часто весьма непопулярных задач, причем везде успевать, ночами не спать… Если быть честным до конца, то по сравнению с другими регионами наши руководители и наш оперштаб с пандемией справились на самом деле довольно успешно. Как было в других городах, например, в Волгоградской области, никто на полу в коридоре больницы с капельницей в вене не лежал, машины «скорой» не стояли по 5-6 часов в очереди, чтобы сдать больного в стационар. Так было во многих других городах. Здравоохранение СТРАНЫ не было готово такое количество больных одновременно сразу положить в стационар, такого количества коек, как количество больных, не было нигде. Машин «скорой» в таком количестве тоже не было, а где было взять врачей, медсестер и санитарок, просто их не было в таком количестве, поэтому пришлось привлечь студентов медицинских вузов и колледжей, где-то даже пенсионеров медиков и волонтеров. Фарминдустрия страны также не была готова выпускать столько физрастворов для капельниц, препаратов для лечения неизвестного вируса, о котором никто в мире ничего не знал, где взять маски, перчатки, аппаратуру КТ и МРТ, очистители воздуха, рециркуляторы, кварцевые аппараты, кислород, антибиотики… Конечно, все это было в запасниках, складах, резерве, но не в таком огромном количестве, когда почти половина населения страны свалилась в одночасье. Наши якутские организаторы здравоохранения и медики на местах, с поставленными задачами все-таки справились успешно. Со временем у нас же все появилось. Студенческие общежития быстро переделали в ковидные стационары, таким же образом переоборудовали поликлиники, больницы. Мне особенно понравилось, как лихо «Триумф» превратили в поликлинику, ведь спасли ситуацию! Молодцы! Как я гордилась нашими медиками, нашими руководителями! На самом деле работа там была организована как надо, как должно быть. Отличную школу решения вопросов в кризисное время прошли наши главные врачи, минздрав, конечно, «девочка для биться» наша «блондинка» Балабкина! Просто молодцы! Надо помнить то, что Якутия в числе первых по России начали постковидную реабилитацию, это же тоже надо было организовать!

Нам всем настроения не прибавил лесной пожар, бушевавший прошлым летом. Вот тут уж досталось нашему Ил Дархану. Мне его от души было жалко, честно говорю. Перед стихией трудно устоять, трудно бороться, а тут еще хуже природной стихии слова возмущения в его адрес от своих же сограждан, которые, не щадя живота своего, изрыгали всю злобу на него, как будто он ночью, втихаря, крадучись пошел в лес и поджег тайгу, чтобы нам всем было плохо и чтобы мы задыхались от дыма. В чем только его не обвиняли, что только ему не припомнили, что только не приплели к нему и его семье. Если бы мне встретиться с Айсеном Сергеевичем, я бы попросила прощения за наших сограждан, тут меня жжет самый настоящий «испанский стыд». Девочка-киргизка, «понаехавшая гастарбайтер», говорящая на чистейшем литературном русском языке, имеющая диплом о высшем образовании, написавшая книгу о жизни своих земляков в России, в своем интервью по местному телевидению поражалась тому высокому накалу агрессии и злобы в адрес руководства республики, она приговаривала: «Но вы же здесь живете, это же ваша страна». А мы, как бы соревнуясь друг с другом, злобствуя «на плохих начальников», не следим за своей речью, не смотрим на себя со стороны, не стесняемся, что о нас подумают люди… Возможно поэтому мои однокурсники, друзья в других российских городах частенько удивляются и говорят, что они думали о якутах по-другому, думали, что якуты — скромный спокойный рассудительный северный народ, оказывается, не так. Мне от этого впечатления о нас, якутах, как-то неуютно и неловко каждый раз, потому что в их словах сквозит разочарование.

В январе я подхватила свой третий ковид. Подозреваю, что это был штамм Омикрон. Он протекает действительно легко, по сравнению с другими штаммами, но насчет его последствий я не могу сказать, что он легкий. Омикрон бьет по мозгам и сосудам, кровяное давление прыгает от 90 до 200 в течение часа. Страшное головокружение, жуткая слабость. Наша семья уже готовилась к поездке на Кавказ (путевки оплачены, кэш-бэк получен, авиабилеты куплены), мы все как бы выздоровели, можно ехать спокойно. Моя собака с тоской смотрела на мой чемодан, в который я собиралась укладывать одежду, вещи для поездки. Вдруг как-то вечером у меня перед глазами все потемнело и закружилось в черноте, резко затошнило. Я успела только подумать: Все. Видимо, инсульт. Пока при памяти, что предпринять, Катю вызвать, «Скорую» или соседей призвать. Успела нажать на кнопку телефона и дочь позвать. Потом постепенно стала проваливаться в какую-то яму, страшную, черную, куда-то вглубь. При всем этом всеми силами пытаюсь не потерять сознание.

И вдруг меня осенила мысль: «Если сейчас умру, то у меня маникюра нет и голова вся обросшая. Как в таком виде буду лежать в морге, затем в гробу, неудобно».

Конечно, такая идея мне совсем не понравилась. Вот эта смешная мысль меня и удержала, что мой последний внешний вид шибко неприглядный. Вскоре прибежала Катя и, естественно, всех подняла на уши, по совету докторов быстро стала мне оказывать помощь, таблетки быстро под язык, сатурация, давление… Представляете, за 45 минут мое кровяное давление «прыгнуло» от 90/45 до 200/90. Это был результат моего третьего ковида, скачки кровяного давления.

Мой брат Валентин Капитонович от души посмеялся над моим предсмертным маникюром: «Не беспокойся, там все мастера есть, и маникюр сделают и постригут, как надо».

Про политику и про войну не пишу. Причина проста: Я пишу только про то, что точно знаю, своими глазами видела, сама на себе испытала, сама прошла через эти события, была очевидцем, участником событий, пишу то, что могу подтвердить лично. На Украине в эти тревожные дни не была. Лет 20 назад была в Киеве на семинаре по организации международных стажировок и обменов. Тогда мое внимание привлекло обилие иностранных НКО, центров по подготовке специалистов, стажировок, курсов, размещенных там. На Украине их было очень много, почти в каждом городе, в то же время в Белоруссии — ни одного. Вот и все мои познания в этом вопросе. А ретранслировать всякого рода слухи, фейки, страшилки, которые буквально заполонили все медиа — пространство, не могу, это — не мое.

Один умный грамотный человек, психолог, мне дал дельный совет ДЕРЖАТЬ НЕЙТРАЛИТЕТ, ни в коем случае не спорить ни с кем, заниматься только собой и своим здоровьем, целенаправленно восстанавливаться после 3 перенесенных ковидов, продолжать успешно реабилитироваться от своего хронического онкозаболевания и связанного с ним тяжелого остеопороза, ибо стрессы и переживания лично мне никоим образом здоровья не прибавят. По этой причине телевизор смотрю крайне мало и выборочно, за новостями не слежу, включила в свой рацион только классику из литературы, театра и музыки.

Но меня не оставляет мысль про наши российские резервы, которые госпожа Наибуллина — руководитель нашего самого главного банка — держала почему-то за пределами родной страны. Понятно, что это была не ее одной прихоть, она же, наверно, не одна это решение принимала, как говорится все работаем в команде. Посмотрела в источниках, кто такая эта дамочка. Золотая выпускница средней школы и нашего престижного МГУ, затем Йельский университет («один из наиболее известных и престижных учебных заведений мира», затем — стажировка в США по лидерству («International Visitor Leadership Program»). Судя по ее профессиональной подготовке, дурочкой ее никак не назовешь, можно даже сказать, что слишком умная и слишком продвинутая, как сейчас принято говорить. Вот уже несколько лет идет мировой буллинг России и россиян. На страну идут санкции, агрессия, весь мир как бы ополчился на нас. Ты — ответственная за деньги страны, за наши резервы, запасы, какие наша страна сэкономила и отложила на «черный день», обделив при этом своих стариков, пенсионеров, инвалидов. Ты несешь ответственность перед страной, перед народом, перед нами. На самом деле это правильно, что в стране есть какие-то запасы. У хорошей хозяйки в загашнике всегда что-нибудь найдется: или вкусная штучка для гостей припасенная, или какая-то сумма на «кого случай», как говорила моя мама. Эти наши запасы хранятся у нас дома, у кого-то в комоде или тумбочке, может, в банке какая-то сумма, если какая-то вкусняшка, то в морозильнике или холодильнике. НО ДОМА. Никоим образом не у соседа. Тем более, если с соседом отношения не очень теплые и дружелюбные. Неужели Наибуллина и ее команда (неудобно называть подельники, не дай бог, срок получу) не понимали, КТО НАС ОКРУЖАЕТ и кому они доверили хранение этих средств резерва? Кстати, коммунисты и Жириновский с трибуны Госдумы не раз, кажется, вопрошали руководство страны и ее конкретно об этом. Почувствовала, что в последние годы ситуация все хуже по отношению к РОДНОЙ стране, почему ее нигде не кольнуло, что резервные бабки надо возвращать в Россию? Конечно, кто я такая рассуждать на эти высокие темы государственного значения, но никак не могу спокойно принять весть об утрате наших золотовалютных резервов, засевших в карманах наших недругов. Как бы они пригодились нам пережить эти времена, кажись, «черный день» от нас совсем недалеко. К сожалению. Виновных неужели не привлекут к ответственности, причем по статье, квалифицирующейся как измена Родине. Поневоле задумаешься, как там обстоят дела в других отраслях промышленности и производства, в других министерствах и ведомствах, не кормим ли мы, россияне, наших врагов, не помогаем ли мы им бороться против нас самих, не льем ли мы воду на их мельницу?

Все, хватит об этом. А то опять давление поднимется.

Пришла весна, бродячих собак стало заметно меньше, можно безбоязненно гулять, бывать больше на свежем воздухе, разрешены походы в театры и музеи. Скоро начнутся посиделки с оставшимися в живых подружками, с родными, скоро на дачу… Про ковид, дай бог, скоро все забудем, как будто и не было двух лет кошмара, страха и огромных человеческих потерь.

В следующий раз напишу про Кавказ и коллективный иммунитет. Неужели конец пандемии? Неужели?

Продолжение следует.