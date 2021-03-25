Капиталина Алексеева: Минул год в жестких объятиях Коронавируса…

Самая тяжелая болезнь на свете — это привычка думать. Она неизлечима.

Эрих Мария Ремарк

Год прожили в жестких объятьях Короновируса. Боже! Целый год! Кажется, только вчера мы с Зинаидой Сергеевной выехали на дачу для изоляции от надвигающейся беды под названием Ковид-19. Еще ничего не знали про новую болезнь, чем и кому грозит. Как законопослушные граждане выбрали метод самоизоляции — моя маленькая дачка на Сергеляхе. Какой-то неласковый, неоднозначный, карантинный получился год. За год разучились обниматься при встрече, отмечать маленькие семейные события, ходить в гости к соседям, к подругам на чай, даже к родственникам с визитом. Все боялись приехать ко мне, навестить меня, потому что самым слабым звеном была, без всякого сомнения, я. Со своей онкологией и еще дополнительно с неслабой «кучей» болезней, кроме того, со своим почти древним возрастом, не дай бог! Но это не уберегло меня от Ковида с госпитализацией в больнице! Благодаря расторопности нашего оперштаба и задействованным на борьбу с этим коварным злом докторам и специалистам я выжила, спасибо всем! Бесконечно благодарна всем, кто мне помогал госпитализироваться, проходить все необходимые тесты, КТ, ПЦР, делать всевозможные анализы и медицинские манипуляции, моим лечащим палатным врачам, медсестрам, санитаркам, всем! Для спасения одного человека сколько служб было задействовано, подумать только! Необходимо представить, что они все вкалывали день и ночь, чтобы спасти меня, какую-то бабку! Только сильно заболев, понимаешь, что здоровье и жизнь не купишь ни за какие деньги. Это-то я знаю уже давно. А многие поняли только нынче, схватив эту заразу и задыхаясь в судорогах на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в палатах интенсивной терапии или реанимации.

Нет худа без добра. Этот год научил нас ценить и уважать труд медицинских работников — докторов, медсестер, санитарок. Они, медицинские работники, стали героями каждого дня, когда они сутками не выходили из стационаров. Надеюсь, страна сумеет отметить каждого, кто был участником этой борьбы, борьбы за жизнь. Мы научились гигиене. Научились тщательно мыть руки с мылом, обрабатывать их специальными растворами. Мы научились носить маски и перчатки. Соблюдать социальную дистанцию. Помните, мы удивлялись, что иностранные граждане не понимают нас, россиян, что у нас нет понятия личного пространства. В начале 90-х годов при первом визите делегации из города-побратима Мурояма (Япония) мы, якутяне, буквально таращили глаза на японцев, которые были все в белых перчатках и в масках. Теперь мы это все понимаем. Ходим в масках, научились тщательно обрабатывать дверные ручки, перила, дезинфицировать окружающие нас предметы, в общественных местах соблюдаем социальную дистанцию….

Говорят, что эпидемии дают людям возможность стать самодостаточными, учат людей более осознанно воспринимать жизнь. Человек, находясь в экстремальных условиях, приходит к пониманию, что любой день может стать последним. Особенно, когда на глазах идут большие потери, буквально мрут близкие, родные, коллеги. За год мы увидели много того, чего раньше не замечали. Больше находились дома, большинство работали на так называемой «удаленке», дети учились дома, рядом с родителями «на дистанционке». (Какие-то новые слова появились у нас в обиходе). В кафе и ресторан можно не ходить, пользуясь услугами «доставки на дом». Собрания и встречи можно проводить через «Zoom». Старшее поколение как самая уязвимая часть нашего общества «на самоизоляции». И так прожили год.

Но зима нас чуть не добила. Какая тяжелая, долгая, холодная была зима. Опять же выжили! Мы на даче, которая не очень-то приспособлена для зимнего проживания, пережили этот сложный период без катаклизмов, в этом большая заслуга, несомненно, наших энергетиков, газовиков, всей службы ЖКХ города. Им тоже огромная благодарность!

Помните, каждое сказанное доброе слово дает только позитив, меняет нас к лучшему, поворачивает нас к свету, потом отдается добрым эхом для вас и для ваших потомков. Надо уметь быть благодарными, успеть сказать доброе слово человеку, пока он живет, пока он среди нас. У меня накопились публикации, которые выглядят как дневник этого года — года пандемии. В них мои рассуждения, наблюдения, соображения. Где-то с критикой руководства (хотя, кто я такая критиковать руководство, просто бухтела по-старчески, может быть). Где-то хвалила работу оперативного штаба по борьбе с Ковид, что особенно раздражало читателей. Некоторые считали, что я подхалимничаю… Боже мой! Смешно! Мне в моем статусе пенсионера, которая одной ногой сами понимаете, где, для чего буду подхалимничать перед Ил Дарханом или той же Балабкиной, зачем мне это надо? Карьеру делать не надо, искать работу мне тоже не к спеху, уже отработала свое, дети мои самодостаточные люди, моя пенсия (большая ли, маленькая ли) идет от государства регулярно день-в-день, слава богу. Какие-то льготы, положенные тоже государством в виде субсидий за капремонт (сам факт поборов которого с населения меня честно возмущает и я об этом не раз писала), оплата проезда на курорт каждые 2 года тоже идут мне в карман независимо от местных властей. Получается, зачем мне петь кому бы то ни было из руководства дифирамбы, надо ли мне это? Конечно, нет нужды. Я писала то, что мне сердце подсказывало, потому что видела, как наш оперштаб работает, как у нас на месте оперативно исполняются распоряжения сверху, как по мере возможностей были привлечены и использованы все местные ресурсы. Попавшись 2 раза на Ковид, я многое (если не все) испытала на себе, и этот мой опыт дает мне право рассуждать так. Обвинить меня, что меня госпитализировали и спасали «по блату» тоже трудно, потому что в сентябре, в самый пик «второй волны», из-за отсутствия свободных коек меня не могли госпитализировать в течение 6 дней. Столько я пролежала на даче с высокой температурой (38-39 градусов). Как видите, меня спасли и во второй раз, за что мои слова благодарности бесконечны.

Пандемия нас всех изменила. Наша жизнь изменилась, страна изменилась. Постепенно мы приходим в себя. Нет худа без добра. Два случая Ковида образовали в моем жалком тельце антитела, т.е. у меня пока есть иммунитет. Поэтому пока на вакцинацию не иду. А хотелось бы. Кстати, наша вакцина признана во всем мире самой эффективной и безопасной. Ученые говорят и пишут, что изобретение вакцины сродни полету Гагарина в космос в свое время. Научный прорыв. Значит, не успели уничтожить эту отрасль науки. Хоть в чем-то позитив.

В течение года все наше здравоохранение было заточено на борьбу с Ковидом. И это понятно. Но в это же самое время у людей болели уши, ноги, горло, сердце, давление, кишки, печень, женские и мужские органы. Многие, опасаясь подхватить заразу, не ходили в поликлиники, спасаясь своими допотопными или привычными средствами, некоторые не могли попасть из-за больших очередей к докторам, мне известно, что многие не могли попасть на КТ или МРТ. Таким образом, многие запустили свои болячки, к сожалению, и это привело к тому, что у многих они превратились в «плохие» болезни, представляющие угрозу жизням. Я имею в виду онкологические болезни. В данном случае время — основной фактор, будешь жить или нет. Наверно, в ЯРОД могут подтвердить мои подозрения, ибо даже из моего скромного окружения несколько человек уже диагностированы с терминальной стадией. Я к чему завела эту тему?

«Каждый доживает до своего рака», — сказал кто-то из живущих ныне юмористов. Здесь с нами может получиться аналогичный случай. Поэтому призываю моих читателей взять «ноги в руки» и бежать на обследование. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Имеется прекрасная возможность для женщин пройти обследование в «Белой Розе» (большая благодарность организаторам и учредителям этого нужного дела), всем желающим рекомендую пройти ФЛГ в первой поликлинике (там организована предварительная запись и нет большой толпы, как раньше бывало), особенно тем, кто перенес бессимптомно Ковид. ЯРОД регулярно организует акции «Онкопоиск», что дает возможность совершенно бесплатно и свободно сдать онкотесты и нужные анализы, получить консультации высокопрофессиональных онкологов (огромная благодарность организаторам).

Год карантинный миновал, все мы прожили в изоляции, в напряжении, переживаниях, страданиях. Потеряли много знакомых, известных и не очень известных, молодых и старых. К сожалению, ушли из жизни те, которые на самом деле и не должны были покинуть этот бренный мир, если бы не Ковид. Помянем их всех добром, пусть нас немного успокаивает то, что они ушли в лучший мир. Поблагодарим Создателя за себя, за то, что выжили. Дальше жизнь продолжается, надеюсь, без Ковида.