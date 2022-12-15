Капиталина Алексеевa: Коронaвирус опять возвращается, причем отягощенный…

Самое большое везение — здоровье.

В последнее время все новости в стране связаны с ситуацией вокруг Украины. И это понятно. В новостях по телевизору только и слышим, сколько подбито, убито… Раньше казалось, что такого быть не может, потому что просто не может быть такого, ведь фашистов наши отцы и деды давно победили, и теперь все страны — наши друзья. Но не тут-то было. Оказалось, что мои читатели ждут публикаций именно на эту горячую военную тему. Что я могу ответить им? Я — не военный эксперт, не специалист в военном деле, не член военного совета или генерального штаба. Вообще, кто я такая, чтобы судить и рассуждать на эту тему? На то есть специально подготовленные люди, специалисты, аналитики, крупные отставные военные, которые имеют право и могут дать адекватную оценку событиям сегодняшнего дня. А стать очередным «кухонным экспертом» в таком животрепещущем вопросе, как отношения с Украиной, не вижу для себя никакой возможности. (Как я писала ранее, мой брат отставной полковник ВВС, в беседе со мной сказал, что ДАЖЕ ОН не имеет компетенций судить и рассуждать на эту тему). Я там не была, ни с нашей, ни с той стороны, ни с кем из участников событий не общалась, как я могу о чем-то судить? Как вы все поняли из моих публикаций, пишу я только о том, что лично знаю, видела своими собственными глазами, чему была личным свидетелем, в чем лично участвовала. Поэтому вы читаете мои опусы, потому что там — правда. В данном случае была бы помоложе и поздоровее, может, поехала бы, чтобы посмотреть на все события лично своими глазами, убедиться во всем лично. Но не в моем теперешнем состоянии, не мне теперь этим заниматься.

У меня сегодня другие заботы. ОПЯТЬ КОВИД. Цифра заболевших приближается уже к 200. Довольно часто слышу, как «Скорая» с ревом проносится мимо моих окон. Это меня, несомненно, беспокоит.

Как остановить и предотвратить эту заразу? Только через вакцинацию, об этом наши власти и специалисты твердят уже больше 3 лет с самого начала пандемии. Но наш доверчивый народ повелся на фейки и всячески препятствовал вакцинации, особенно в улусах. Я писала ранее (года 2 назад), что идет информационная война против России, что наши страны — недоброжелатели подготовили тысячи инструкторов, которые в сутки вбрасывают в соцсети до 1000 фейков о вреде вакцинации и это отлично сработало на наш наивный народ! Наши люди привыкли верить тому, что написано, не приучены фильтровать информацию, и результат налицо! В результате так много жертв, такое количество заболевших и получивших тяжелейшие последствия после перенесенного ковида — точную статистику узнаем потом. Так что чей-то злобный план сработал «на отлично». Мы все видели и были свидетелями, как много среди нас было ковид-диссидентов, которые сами также ушли в мир иной в результате этой ковaрной болезни. Буквально этой осенью ушел из жизни мой один хороший знакомый, который был противником вакцинации, причем непримиримым. Теперь он на Магане, хотя был совершенно здоров, полон сил, энергии, планов на будущее, умирать в таком молодом возрасте он, естественно, не собирался.

Этой зимой ковид отягощен еще ОРВИ и «свиным» гриппом. С осени об этом нас предупреждали, приглашали на вакцинацию от гриппа. Не знаю, насколько эффективно народ вакцинировался, но число заболевших не внушает оптимизма, особенно по части пожилых. В последнее время я думаю, что ковид к нам пришел надолго, если не навсегда. Он будет, скорее всего, менять свои формы, видоизменяться, но циркулировать будет. Ведь не секрет, что за 3 года пандемии многие из нас запустили свои хронические болячки, типа сердечно-сосудистых, почек, бронхитов… Запущены многие виды онкологических заболеваний, потому что люди, даже чувствуя себя очень неважно, не обращались в поликлиники, потому что последние были заточены только на ковид и на лечение ковида. Вот и упущено время для них, и коварная болезнь у многих обнаруживается на «плохой» стадии. Мне кажется, наши власти (имею в виду в центре, по указке которых мы живем) додумаются до того, чтобы создать отдельные специализированные структуры именно по профилактике, диагностике, лечению коронaвирусной инфекции. Это должно быть инфекционное лечебное учреждение со специально подготовленными докторами, с соответствующей лечебной базой, коечным фондом, вакцинами, препаратами, для остановки распространения смертоносного вируса и для борьбы с ним. Это позволит не занимать и не отвлекать основные лечебные учреждения от их основной работы: кардиологам — лечить сердце, гастроэнтерологам — желудок и кишки, нефрологам — почки и т.д. В таком случае поликлиники и стационары будут работать в штатном режиме, и народ тоже не пострадает, своевременно обратившись к своим докторам и получив помощь. Ряд моих знакомых крепко запустили свои старые болячки именно потому, что в годы пандемии боялись идти в поликлинику, чтобы, не дай бог, не подхватить заразу, поэтому терпели до последнего, теперь они мучаются, кто от чего. Ведь адекватную помощь и лечение своевременно они не получили и вот результат. Мне могут сказать, что это опять «эта выжившая из ума бабка учит», но мне кажется мы к этому придем. Тогда легче будет и ковид лечить, и летальных исходов будет меньше, т.е. смертей меньше будет.

В эти дни дочь объявила мне «локдаун», вот сижу дома, смотрю иногда канал «Культура» и старые фильмы. Итак, постепенно переходим на тему о пожилых.

— Почитай мать свою и отца своего, — кажется так гласит строка из Библии. Старые люди нуждаются в любви и заботе. Ваши родители с каждым днем становятся хуже, старее, дряхлее, но никоим образом не лучше. Помните об этом. В старости особенно страдают память и общее состояние здоровья, ухудшается общее качество жизни. Мы становимся крайне обидчивыми, раздражительными, стараемся сохранить желание контролировать ситуацию с детьми и внуками, хотя наши дети уже давно не детского возраста, да и внуки тоже вполне самостоятельные. В данной ситуации нашим детям важно сохранить толерантность в отношениях с родителями, быть не грубыми и не резкими. В этом почтенном возрасте мы не изменимся в лучшую сторону, помните об этом, мы лучше не будем, будем только хуже. С обеих сторон хорошо бы отношения строить на доброжелательном диалоге.

Нам, пожилым, надо примириться, что теперь «командиры» — наши дети, теперь они контролируют наше кровяное давление, прием лекарств и пищи, режим сна и отдыха, даже то, что мы смотрим или не смотрим по телевизору. И это неоспоримый факт. В нашем возрасте крайне важно общение. Общение с молодыми. Общение с себе подобными. К сожалению, куда-то ушли наши старые традиции и привычки ходить в гости друг к другу, просто так, без приглашения. С каких пор это исчезло? Почему мы утратили эту прекрасную традицию? Теперь без особого приглашения никуда и ни ногой. Не знаем соседей по подъезду. Раньше, бывало, жили как единая дружная семья. Соседка забегала просто так, вечерком чайку попить. Собирались на дни рождения, юбилеи. Накрывали столы. Крутились на кухне, лучшие запасы продуктов хранили для особого случая. А сейчас все сидим за семью замками. Просто так и не попадешь ни к кому. В лучшем случае с подружками теперь встречаемся в кафе или ресторане, в казенном доме с казенной пищей, как сказала бы мама мудрая мама. В чем причина? Дело житейское: многие наши друзья и родные ушли из жизни, что называется, поредели наши ряды. Да и мы уже не те девочки, какими мы были лет 30-40 назад. Сил осталось меньше, избегаем шумные компании, хочется покоя и тишины. Не желаем на себя брать нагрузку по приему гостей: это — колоссальный труд по готовке, потом еще после гостей — уборка. Конечно, проще и легче встретиться на нейтральной территории на всем готовом. Мы так и делаем. Если взять современные гаджеты, самый популярный среди пожилых ватсапп, он также почти всем заменил старое доброе общение. Шлют разного рода информационный мусор друг другу, надо — не надо, пересылаемое множество раз из сомнительных источников, самое главное: пожилые люди искренне верят тому, что там написано. Когда спрашиваю, откуда та или иная информация, ответ прост: из телефона, т.е. кто-то переслал по ватсаппу. Вот на это и рассчитывали информационные воины, рассылавшие всякие короновирусные фейки: у кого детей не будет после вакцинации, кто ослепнет или оглохнет, а кто вообще умрет в результате вакцины… В результате пандемии я поняла одно: изменить мнение взрослого человека невозможно. Поэтому я перестала убеждать или разубеждать запутавшихся людей, знакомых, подруг. Но зато когда старуха с косой приходила к ним, у меня не было такого стрессового безысходного чувства жалости к невакцинированным: это был их выбор. А мне самой бы выжить.

16 декабря моей дорогой сестре Розе Капитоновне исполнилось бы 87 лет.

Но она, к моему великому сожалению, до этого дня не дожила. Она была большая умница, профессионал своего дела, грамотный врач по всем вопросам, что меня всегда удивляло. Красавица, модница, женщина без возраста. Всегда ухоженная, при прическе и маникюре. Интеллигентная и тактичная. Мы с Розой были очень близки. Поняла это, когда ее потеряла. При жизни сестры не сказала ей те слова, которые должна была сказать ей. Они (слова) крутятся у меня в голове по ночам во время бессонницы. Мне ее очень не хватает, особенно в эти ковидные и постковидные годы, когда мне так нужны ее рекомендации и грамотные расшифровки состояния моего слабого здоровья. В последние годы она жила в Москве, но каждое лето приезжала в Якутск и жила со мной на Сергеляхе. Покоится моя Эчиий на родной земле, часто мне кажется, что она специально прилетела, чтобы остаться здесь навсегда. Спи моя дорогая, спи спокойным сном…

Скоро увидит свет мой очередной графоманский опус в виде сборника моих эссе, написанных и опубликованных за годы пандемии. Их набралось довольно много. Как-то однажды кто-то из моего окружения мне брякнул: сделай книгу, нам будет интересно читать. Ну, я человек пожилой и посему доверчивый, как мои сверстники, повелась на это предложение и отработала. Результат увидите сами. О дате презентации сообщу.