Капиталина Алексеева: Как мы выбирались из Кавказа и здоровый зуб на удаление

В прошлой публикации обещала писать про поездку на Кавказ. Это связано с темой санаторно-курортного лечения онкологических больных. За 12 лет жизни с этим диагнозом мне этот вопрос пришлось изучить довольно подробно, испытать все на себе, увидеть своими глазами.

Впервые столкнулась с Кавказскими минеральными источниками давно, до болезни. Прекрасные места, источник с живительной водой, замечательный климат. Кавказ хорош в любое время года. Но в последние годы для меня он распахивает свои объятья только в прохладное время года, осенью и весной до наступления жары. Потому что нам, онкологическим пациентам, в жару на солнце нельзя, тем более — туда. Здесь я хочу поделиться своим опытом ездить на курортное лечение с такими же, как я сама, кто пережил онкологию, кто в ремиссии, у кого стабилизация состояния здоровья после полученной химии, радиологии.

Лет 10 назад, когда я уже начала умирать от голода (отвращение к пище — результат побочки химиолечения), поняла, что мне надо спасаться самой, не надеясь ни на кого и не ожидая помощи. Стало понятно, что никто мне не поможет. Рыская по интернету в поисках информации о реабилитации онкологических больных после выписки из диспансеров, случайно нарвалась на интервью с каким-то украинским онкологом, который делился своим опытом лечения онкопациентов. После Чернобыля там, похоже, было много онкобольных, потому у них онкология тогда была поставлена на хорошую ногу. Помню, моя подружка Леночка БАРКОВА, когда у нее обнаружили опухоль, даже думала ехать в Харьков на лечение по совету кого- то из ее коллег ученых-физиков из Москвы, что там прекрасно лечат рак, причем лечение намного дешевле, чем в Москве, поэтому многие москвичи ездят туда на лечение. А тут украинский доктор-онколог говорит в интервью, что своим пациентам после операции и химиотерапии он рекомендует ехать на Кавказ на минеральные источники для восстановления организма. И он расхваливает минеральные источники Кавказа и их благотворное влияние на ослабленный организм онкологического больного. На семейном совете было принято быстрое решение ехать на Кавказ. Так моя дальнейшая жизнь стала связана с этим благословенным краем.

В те годы наши участковые врачи даже слышать не хотели про санаторно-курортное лечение при раке, наши медицинские законы не признавали и не разрешали такое восстановление. Со временем правила игры меняются, тут пошло некоторое послабление. Теперь разрешается, теперь можно ездить на курорт. Дело в том, что онкологические больные — это очень серьезные больные, т.е. с очень серьезным диагнозом. В ходе лечения мы теряем все внутренние резервы организма, худеем, стареем, на нас рушатся всякого рода «побочки» от химиотерапии или радиологии. Ведь имеющиеся в арсенале онкологии методы лечения убивают раковые клетки, тем самым спасают нас от гибели, но также они убивают все здоровое и хорошее, что есть в организме любого человека. Поэтому бывает так, что те, которые пережили рак и находятся в ремиссии, они и выглядят по-другому, цвет кожи меняется, волосы вылезают и вырастают совсем другие, например, до болезни я носила 52 размер одежды, а сегодня мой размер 42-44. Поэтому нам нужен санаторий с отличным питанием, хорошими условиями, достойной лечебной базой. Чтобы была реальная помощь. Для меня обычно покупаем программу «Отдых», без лечения. Потому что многое из методов курортного лечения нам нельзя: минеральные ванны, грязи, физио, магнит, теплые-горячие процедуры … Это все нельзя. Программа «Отдых» предусматривает проживание, питание, кислородный коктейль или травяной чай, ЛФК в зале, бассейн, питье минеральной воды стаканами, терренкур, прогулки на воздухе. Дополнительно я прикупаю массаж поверхностный, спелео — камера, ингаляция минеральной водой, травами или лекарственными препаратами, орошение десен, ванны жемчужные с экстрактом солодки, вихревые ванны для ног… Можно еще что-нибудь безобидное включить, но я стараюсь много процедур не получать. Сильно загружать слабенький организм ни к чему, поэтому для меня своя щадящая программа для поддержания и укрепления здоровья. В санаториях мне главное нужно усиленное вкусное разнообразное богатое витаминами питание и терренкур для оздоровления. В этот раз мы отдыхали в санатории «Русь», где неоднократно бывали и раньше. Мне предоставили скидку как постоянному гостю. Мелочь, а приятно. Хотя не совсем мелочь, 7 тысяч рублей. Шведский стол был хорош, все было очень и очень вкусно. Я набрала 2 кило массы тела, теперь смеюсь, что щеки из-за спины видать. Посвежела, окрепла, походка стала уверенная, ибо много ходила, дышала свежим живительным кавказским воздухом. Как после этого не любить Кавказ?! Как было бы здорово, если бы Фонд социального страхования по РС(Я) изыскал бы для нас, онкопациентов санаторий для оздоровления, именно с программой «Отдых», потому что он именно нам подходит с нашими ограничениями по здоровью. Еще важный факт, что программа «Отдых» существенно дешевле лечебных.

К концу нашего отдыха начались известные события. Некоторые отдыхающие в панике стали прерывать свой отдых и лечение, и уезжать. Мы спокойно без паники долечились. Правда, перед отъездом нам за сутки сообщили о задержке вылета нашего рейса, по приезде в аэропорт обнаружили, что очередь на регистрацию аж с улицы. Так много было пассажиров. Но в очереди царило какое-то гробовое молчание, никто не возмущается, не ругается, как обычно бывает при таких катаклизмах с задержкой рейсов. И это как-то сразу дисциплинирует людей. К нашему счастью, аэропорт Минеральные Воды был открыт, ибо он — запасной аэродром стратегического значения. Оно и было заметно. Много рейсов на юг садились именно в Минеральных Водах, дальше пассажиров перевозили или на автобусах, или на железке до пункта назначения. На летной полосе было огромное количество самолетов разных авиакомпаний, ожидающих своей очереди на вылет, пассажиров было море, персонал авиапорта, не рассчитанный на обслуживание такого количества самолетов и пассажиров, сбился с ног, зал для регистрации также не приспособлен на прием такого пассажиропотока. Поэтому мы стояли на улице в ожидании своей очереди на регистрацию. Удалось зарегистрироваться на свой рейс и вылететь во Внуково. Правда, вместо 1 час 50 минут мы летели около 4 часов через Каспий, Махачкалу, Казахстан. Наш рейс на Якутск улетел без нас, пришлось провести лишние сутки в Москве. В общем, добирались до Якутска 2 суток. Когда находишься не дома, когда в мире творится черт знает что, то ощущаешь особенное «чувство дома»: хочется домой, где надежно, где все свои, где люди как родные, бродячие собаки и то наши, родные. Соскучилась изрядно о моей собаке Фредди, о котором в мое отсутствие любезно согласилась заботиться моя юная помощница, моя соседка Виолетта (она просит родителей купить щенка, так что уход и забота о Фредди были для нее как испытание, как экзамен). И поневоле думаешь, как хорошо дома, мы далеко от всех катаклизмов, там нам ничего не угрожает, там морозно, там мы изолированы, там мы никому не нужны и в этом — наша защита. В общем, тут как раз и вспомнишь про «дым Отечества, который и сладок, и приятен».

Эти два года пандемии были трудными для всех. Я подружкам говорю: «Слава богу, остались в живых, хоть последствий ковида много, но мы живые!». Чего только мы не испытали за эти два года! В результате падения из-за сильного головокружения (последствие ковида), мне угораздило получить компрессионный перелом 12-го позвонка. Но этот травматический случай подарил мне встречу с прекрасным доктором-ортопедом ЕПАНОВЫМ Виктором Владимировичом, который мне четко объяснил, что такое остеопороз и как мне теперь с ним жить. «Девушкам» в моем возрасте надо остерегаться травм, падений, иначе не избежать переломов, ушибов. Остеопороз — серьезное заболевание, которое подкрадывается к человеку незаметно, без всяких симптомов, как рак. Но если в анамнезе есть онкология, тут наша ситуация еще более ухудшается, тут надо держать ушки на макушке. Теперь ежемесячно сдаю анализы по рекомендации «моего доктора Епанова», по результатам анализов доктор мне корректирует лечение, меняет дозировки, назначает новые препараты. Теперь, как раньше, я не покупаю в аптеке первую попавшуюся таблетку с кальцием и не принимаю его наугад. Все делаем по науке теперь.

В декабре ровно перед Новым годом сделали мне операцию на глаза по поводу старческой катаракты. В этот раз мне тоже здорово повезло встретить прекрасного доктора, хирурга — офтальмолога Екатерину Кимовну ЗАХАРОВУ. Просто молодчина! Оказывается, все не просто так. Она из семьи докторов, папа ее ПАВЛОВ Ким Софронович был известным хирургом, который стоял у истоков проктологической службы в Якутии. Мама ПАВЛОВА Розалина Григорьевна была педиатром, заслуженным врачом РФ. В общем, девочка выросла в семье врачей, теперь мне понятно и неудивительно, что она так высокопрофессиональна. Екатерина Кимовна — кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, главный внештатный офтальмолог министерства здравоохранения РС (Я), заслуженный врач РФ и отличник здравоохранения РФ и РС(Я). Она подарила мне новое качество жизни. Когда сняла повязку и посмотрела на себя в зеркало, лучше бы не смотрела! Почти два года жила как в тумане (мягко сказано), не видела себя четко, да и в зеркало-то я особо не смотрюсь, что там, в зеркале, хорошего увидишь… В общем, после операции в телевизоре вижу лица, на сцене оперного театра четко различаю издалека лица артистов. Радует то, что успела сделать операцию, пока есть в наличии импортные хрусталики.

Врачи врачам — рознь. На Кавказе обычно я делаю чистку зубов, профилактирую рот. В этот раз тоже решила заняться зубами, просто на тему чистки и осмотра. Только открыла свой рот, как стоматологи на меня буквально набросились как ястребы на добычу. «Ой-ой-ой. Откуда же Вы такая взялись? Кто сейчас делает металлокерамику? Один зуб на удаление однозначно, два зуба на лечение. Но лучше бы протезирование». На мои попытки сказать, что вообще у меня жалоб никаких нет, что зубы во рту почти все свои и они не болят, они как будто вообще на слышат меня. Протезирование и все. Я еле вставила фразу «Сколько эта радость будет стоить мне?» Мне ответили: «Тысяч 800». Я им говорю: «Ребята, Вы думаете, что я приехала сюда в санаторий с одним миллионом рублей в кармане? Я подумаю». Еле вырвалась и убежала. По приезде в Якутск решила вопрос с зубами не затягивать и сходить к стоматологу на удаление одного и лечение двух зубов. Взяла с собой снимок зубов с Кавказа. Здесь дома мне тоже крупно повезло с доктором. Доктор Виктория АГАФОНОВА, «красный» диплом, 20 лет опыта профессиональной деятельности. Очень внимательно осмотрела снимок, мой рот, мои зубки, как будто ничего не может понять, спрашивает; «У Вас жалобы есть?». Я отвечаю: «Нет, жалоб нет. Зубы не болят. Но мне сказали, что надо удалить и т.д.» Меня потряс ответ доктора: «Я не вижу больных зубов, тем более на удаление. У Вас все хорошо. В подарок Вам почищу зубы, не беспокойтесь, это — мой подарок». В общем, мой совет: Не в своем городе, в чужом месте будьте начеку со стоматологами. Ради денег, как я поняла, они просверлят и даже вырвут здоровый зуб. Вот так-то.

Утомила вас своими рассказами. Но это — опыт. Делюсь богатым опытом. Предупрежден — значит вооружен.

Мой совет тем, кто планирует поездку за пределы республики на лечение. ЧТО ХОРОШО. Номера в санаториях необходимо забронировать заранее, с местами будет напряженно, ибо весь люд отдыхает и лечится на Родине. Допустим, забронировали и оплатили за путевку. При оплате путевки вам положен, так называемый, «cash back, т.е. возврат определенной суммы за то, что вы поддержали гостиничный и туристический бизнес. Нам, например, вернули каждому по 20 тысяч. Кроме того, на авиаперелеты выделены субсидированные билеты. Тоже очень существенная финансовая поддержка. ПЛОХО то, что как-то все непредсказуемо, ситуация нестабильная, например, как начались эти военные события, нам сразу захотелось домой, в Якутск. Несколько нервная обстановка получается. А это ни к чему. Поэтому думаю, что большинство якутян, скорее всего, останутся дома, на дачах, некоторые предпримут путешествия по республике, Дальнему Востоку, Сибири, короче по родному краю. Здесь на самом деле есть, что посмотреть, чем любоваться: красивая природа, здоровая экология, минеральные лечебные источники, самобытная культура, религия, достопримечательности… Уже можно начинать планировать отпуск. Весна пришла. Природа просыпается от зимней спячки. И мы с вами тоже приходим в себя от длительных карантинов, изоляций. Многое зависит от нас, от наших мыслей, настроения. Понятно, что сами себе должны помочь, поддержать друг друга в семье, на работе. Несмотря ни на что, жизнь наладится и пойдет своим ходом. Впереди ждут наши лучшие дни, недели и месяцы. Так и будет.