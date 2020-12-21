Капиталина Алексеева: И жить, и умереть стало очень дорого. Куда скачут цены?

Поднимают цены на алкоголь чтобы мы меньше пили. А цены на коммунальные услуги и на лекарства — чтобы мы меньше жили? Автор неизвестен

Приехал на дачу по делам Саша РУФОВ — мой племянник и верный помощник. Он на транспорте, поэтому я не преминула попросить его свозить меня в дачный магазин, что совсем от нас близко. По причине обитания в нашей округе своры злых бездомных собак, у меня нет никакой возможности пройтись пешочком минут 10 до магазина. Как нет никакой возможности после перенесенного второго ковида погулять на свежем дачном воздухе в хорошую погоду весной летом и осенью. Все из-за тех же собак. Когда-нибудь будет решен вопрос с собаками в нашем городе? У сук течка бывает 2 раза в год, каждая сука может принести в помет от 5 до 10-15 щенков. Вот и считайте, с какой скоростью растет количество беспризорных собак.

Я — собачница с 30-летним стажем. Люблю собак. Но по собачьему вопросу и у меня уже лопается терпение. Они реально представляют большую угрозу для детей, женщин, пожилых, которые не могут при случае нападения на них ни себя защитить и ни отбиться от них. Вот и попросила Сашу свозить меня в магазин, находящийся чуть ли не уровне вытянутой руки. Смешно! Особо мне ничего не надо было, так, по мелочи. Саша отказался заходить в магазин, мотивируя: «Не дай бог, что-нибудь куплю».

В магазине я как будто набрала то, что мне надо было. По мелочи. Подхожу к кассе, кассир отбивает чек, я расплачиваюсь картой «Мир», кассир мне: «Код». Я говорю; «Какой код, неужели счет больше тысячи?». Ответ: «Да, 1470 рублей». Как?! Я особо ничего не купила и такой счет, аж на полторы тысячи рублей?! Что я положила в корзину: 3 булки Хатасского хлеба (чтобы заморозить и часто не ходить в магазин), заварки, соль, майонез, вермишель «Паутинка» (для бульона от жеребятины, очень вкусно получается), банку сметаны ну и еще кое-что. Я чуть в обморок не упала. Как так дорого все стало, в чем дело, уж не ошиблась ли моя девушка-кассир… Нет, все сходится. Но полторы тысячи — это же крупная сумма! На мое впечатление от суммы для платежа, девушка-кассир спокойно сказала: «Цены такие. Они растут везде».

Тут вспомнила, что буквально за несколько дней до вояжа в магазин я отоваривалась (иначе не скажешь) лекарствами по назначению врача. Лекарства были для поддержки сосудистых проблем после ковида, для подкрепления полученного до этого лечения в дневном стационаре. Сумма вышла внушительная, что-то порядка 5 тысяч рублей. Это же много! Но я молча оплатила, потому что страшно боюсь деменции, потери памяти, инсульта — это все последствия этого коварного недуга.

Все равно высказала аптекарю, что ужасные цены. На самом деле, цены на лекарства пошли в гору после начала ковида. Как-то не очень хорошо выглядит этот факт на фоне этой пандемии, которую уже можно приравнять к войне. Вся страна борется с ковидом во имя спасения людей, врачи, медработники день и ночь на страже нашего с вами здоровья, спасая нас. Вся экономика страны работает на борьбу с ковидом, весь алгоритм действий правительства, здравоохранения — все поставлено на борьбу с пандемией. Мы все обратили внимание, что народ, в основном, куда ходит? Да, правильно, в продуктовый и хозяйственный магазины, потом в аптеку. А аптеки нас как встречают, пожилых и пенсионеров? Также молодежь и среднее поколение, которые потеряли работу в связи с банкротством и закрытием своих предприятий. Ни для кого не секрет, что многие стали безработными, у большинства молодежи имеются кредиты, ипотеки, а болезнь не спрашивает, тебе можно болеть или пока подождем? В это самое тяжелое время в жизни народа наши аптеки взвинчивают цены! Разве это по-человечески? Разве это гуманно? Вместо того, чтобы помочь людям, вместо того, чтобы как-то облегчить ситуацию, они решают на нас навариться, по максимуму получить свои барыши.

Самый простой пример — термометр, который до пандемии можно было купить за 70 рублей, вдруг стал стоить порядка 400 рублей. Жалко, что не сохранила чек. И это по всей стране, оказывается.

Ну, ладно, я, допустим, нужные мне препараты куплю, причем, только при финансовой поддержке моих детей, которые пока не хотят, чтобы мама ушла из жизни. А ведь много одиноких пенсионеров, которые не имеют никакой финансовой «подушки» и не ждут поддержки со стороны. Как они должны выживать? А лекарства от давления, скажем, надо принимать каждый день, без них не обойтись гипертонику. Сердечники, без своих таблеток, обезболивающие, противовирусные, тот же пресловутый арбидол, говорят, чуть ли не по цене самолета и еще не найти…

В общем, считаю, что фармацевты хорошо нагрелись во время пандемии, правда, потеряв свое лицо и моральный облик. Не думаю, что их на это толкает экономика приготовления и производства препаратов, просто есть такое понятие, как жажда наживы. НАЖИВА!!! В свое время таких, наверно, СТАЛИН расстреливал. А сейчас кто их расстреляет… А народ терпит. Он бухтит потихоньку и терпит. Куда пойдешь жаловаться! Кто тебя выслушает? Кто предпримет меры для пресечения таких аморальных действий и поступков?

Однако СМИ сообщают, что наверху очухались, что цены растут непомерно гигантскими шагами. Что, дескать, надо остановить рост цен. Как они будут останавливать — наверно, сами тоже не знают. Посмотрим. Подождем. Пока всю эту страшную нагрузку несем мы. Кушать все равно надо, лечиться — тоже. Вынуждены ходить и в продмаг, и в аптеку.

Тем временем растет число заболевших и количество смертей. Страшно открывать газеты, говорят бабушки, которые еще читают газеты (я не читаю). Слишком много некрологов.

Бедная БАЛАБКИНА явно тревожным голосом каждое утро сообщает нам про количество случаев ковида в республике, пока что меньше 200 не выходит. А мы не верим. «Все врут, занижают цифры», — как будто этого мало. Нам, народу, невдомек, что на это дело, т.е. на статистику тоже отведены свои правила подсчета. Мы же по незнанию или по своей наивности ведем подсчет по головам: Вася, Ваня, Гриша, Маша, Оля… Получаем 5. А тут надо цифры собирать, делить количество заболевших на 100 тысяч человек населения, потом полученное сводить к общему знаменателю… бла-бла-бла… Короче, тут не поголовный подсчет, а по формуле, предлагаемой умными ребятами из статистики или откуда… Даже не хочу голову ломать. Это пытаюсь объяснить своим сверстникам-бедогалам. При помощи такой или подобной методики подсчета специалисты видят общую картину и по многомиллионной Москве, и по нашей Якутии. По крайней мере, я так представляю (на мой скудный ум).

Соседи по дому отправили в общий чат новое объявление от домоуправления, которое гласит об очередном повышении цен на капитальный ремонт. Дом наш новый по сравнению с хрущевками и кпд-шками. О капитальном ремонте как бы рано думать, только заселившись. По моему разумению, он, капитальный ремонт, будет лет через 30-40, наверно. Мне скоро (если доживу) будет 80 лет. На какой ляд мне этот капитальный ремонт, до которого по человеческим меркам я не доживу однозначно? Почему я должна платить деньги в какой-то непонятный фонд, который, скорее всего, развалится, сам не дожив до первого капитального ремонта? Какого-то хорошего дядю кормим общими усилиями? Сердобольные соседи надоумили, что выплачиваемая государством субсидия оплачивает половину моих трат на капремонт. Но, может, я не согласна и эту половину платить, потому что часто хожу в аптеку за лекарствами, которые дорожают не по дням, а по часам. Это все выглядит как обираловка, настоящая обираловка. За все платить надо, даже за ремонт дома, который когда-то лет через 40 будет или не будет. Скоро будем платить за каждый «чих» и «пук».

Однако, не все так лихо. Государство каждые 2 года оплачивает нам, неработающим пенсионерам, наши траты на поездку по стране. Ездила на Кавказ в этом году в феврале, думала, осенью в сентябре-октябре еще поеду и подам те расходы на возмещение. Ехать осенью не получилось, вместо Кавказа оказалась в обсерваторе на Губина, 5. После второго ковида подумала: что ты, дурочка, делаешь, подавай то, что есть, за февральскую поездку, может, до следующего выезда и не доживешь. И то правда, подумала я и решила посмотреть, как этот номер игры с государством пройдет. Оказалось, что попасть на прием в соответствующие органы, которые занимаются моим вопросом, практически невозможно в этом году, запись только на январь-февраль будущего года. Тут же я прикинулась совершенно ничего не понимающей старенькой бабкой, и очень терпеливая и вежливая секретарь мне объяснила, что могу подать документы на компенсацию через МФЦ.

В этом учреждении я точно ни разу не была, но записалась через сайт на прием документов в определенный день и определенный час. Катя решила, что надо попасть в отделение МФЦ не в центре, а лучше на периферии, около медцентра, где есть вновь открытый филиал. Скажу честно. Мне очень понравилось, как работает МФЦ. Там даже если ты престарелая бабка с амнезией, ребята очень терпеливо объясняют, куда идти, что делать, дают бумажку, где расписано около какого окошка должен клиент сидеть… Чистота и порядок тоже прибавляют хорошего настроения. Везде порядок, тишина, никто не орет, никто никого не ругает. Приятно удивил факт быстрого обслуживания. Мне ничего не вернули, в лицо обидных слов не кинули, как часто бывает в государственных учреждениях, все бумажки приняли без единого замечания (правда, бумажек было много в моей папке, начиная авиабилетами и заканчивая заключением флюорографии, на всякий случай). Объяснили, что заключение будет после 13 декабря, и вместе с пенсией получу компенсацию за авиабилет.

Кстати, хочу выразить огромную благодарность за создание этой структуры. Благодарна за нужную, оперативную работу молодых специалистов на этом посту. Посмотрела по сторонам и заметила, что таких, как я, там было много. И во всех специалисты терпеливо объясняли каждому посетителю свои правила игры. Все работает четко.

Кстати, в эти же дни сходила на флюорографию в первую поликлинику. Теперь же «флюро», как народ называет эту процедуру (чтобы не заморачиваться с произношением), требуют везде, чуть ли не при входе в автобус. Мой флюро был просрочен апрелем, поэтому было критически важно пройти этот вид обследования. Мне понравилось, как эта процедура организована в первой поликлинике. Никакого столпотворения, кто-то по электронной записи (не прикрепленные), кто-то по живой очереди (прикрепленные), но никто друг на друга не лезет, не дышит, не кашляет. Вся процедура прохождения доведена до автоматизма. Молодцы, медики перестраиваются на ходу, меняют стиль работы, отвечая новым требованиям контролирующих органов.

Нет худа без добра. В связи с этой дурацкой пандемией мы, наконец, реально столкнулись, увидели и стали ценить работу наших медиков. Народ понял, что эта сложнейшая профессия, требующая широких знаний, профессиональной подготовки. Что от слаженной работы и командного духа медсестры и санитарки, лечащего врача и анестезиолога зависит, сможет ли задыхающийся больной раздышаться, сможет ли он вернуться к жизни или уйдет в небеса, тогда родные его будут биться в истерике, преждевременно потеряв родного человека… Работа врача – это вам не циферки складывать, не стоять на рынке, не возить грузы… Хотя все профессии нужны и важны. Но в этот бренный мир приходим с первым криком при помощи медиков и уходим из жизни с последним стоном также при помощи медиков. Они сопровождают нас по жизни от рождения до смерти.

В эти дни исполняется 10 лет, как я борюсь с онкологией. Врачи, которые были в моей жизни, спасли от коварной болезни, дали возможность и счастье видеть мир, быть с семьей, радоваться или огорчаться. Они все, независимо друг от друга, подарили мне жизнь. Я бесконечно благодарна им за это. Каждое утро я благодарю Создателя за то, что проснулась и увижу солнце и небо, также благодарю докторов, которые были со мной в эти сложнейшие годы жизни, за их постоянную поддержку и помощь. После ковида думаю, что число благодарных докторам и медикам будет многократно расти. И медики будут (как это раньше было) купаться в лучах славы своей труднейшей профессии — дарить жизни и спасать жизни людей. Что может быть благороднее и благодарнее!

Если перестать ворчать, ругать, обвинять во всех немыслимых грехах наших организаторов здравоохранения в последние 10 месяцев, надо признать, что во всем мире никто ничего не знал про этот коронавирус. Никто не знал, как и чем лечить, какие методы применять, как спасать больных… Но на общем фоне наши российские медики, химики, биологи, объединив усилия и научные знания, раньше всех взялись за изобретение и выпуск вакцины, без которой не обойтись никому…

В Якутии врачи быстро научились лечить, оперативно переняли методику лечения, ведь все учились на бегу и на ходу. Все-таки Минздрав и оперативный штаб с ежеутренним брифингом Ольги Валерьевны Балабкиной, которая стала нам всем почти что родственницей, довольно быстро организовали работу по открытию ковидных отделений во всех мыслимых и немыслимых местах и условиях. По крайней мере, у нас в Якутии к приходу второй волны ковида, т.е. к осени, наши власти все были готовы к этой бойне с ковидом. Мы, якутяне, должны этот факт признать и ценить. А то с первого дня начала пандемии из всех утюгов доносится одно и то же: «провалили, упустили, не справились, гнать того, выгнать этого», давая при этом всем обидные клички. Да, в начале пандемии было исключительно трудно сориентироваться и обеспечить всех заболевших госпитализацией, лекарствами, исследованием на КТ, анализами. Было очень трудно. Но такие же и даже пострашнее сложности и недостатки были везде по России и по миру.

Приближается Новый год. Наступили морозы. Якутская зима в разгаре. Это наша обычная жизнь. Необычно одно: наши реалии в условиях пандемии, ограничения, изоляция, преждевременный уход из жизни наших знакомых, родных, коллег… Для кого-то, особенно, для молодых потеря работы вследствие краха предприятия, малого бизнеса. Но в мире нет ничего постоянного. Богатый или бедный — все временно. Удачливый или невезучий — тоже не навсегда. Здоровый или больной — все меняется со временем. Молодой или старый — все проходит. Как глаголили древние мудрецы, «придется познать нам боль тяжких потерь, чтоб плотно закрыть за проблемами дверь. И как ни мучителен будет исход, мы с верой живем, что и это пройдет». Так что все проходит, все меняется. И сегодняшние трудности в нашей жизни тоже пройдут.

Мои советы напоследок: Говорят, чеснок — панацея от всех бед. Кто-то может разжевать и съесть головку чеснока, даже не сморщившись. А для кого-то это невозможно. Для категории, кто не может «живой» чеснок скушать, придумала простой рецепт. Беру масло деревенское, чеснок, укроп (что у меня в замороженных запасах). Маслу даю немного оттаять, чтобы мешать ложкой было легко. Чеснок тру на малой терке. Количество зубчиков чеснока зависит от вашего желания, можно острым сделать масло, можно помягче. Все смешиваю, получается масло очень приятного терпкого запаха, отдающего чесноком. Его можно намазывать на хлеб, приправить пюре картофельное. Вкусно. Ну, имбирь, лимон, мед к чаю никто не отменял. Будьте здоровы, не болейте, все пройдет!!!