Капиталина Алексеева: Covid-19 по второму кругу…

Не зли других и сам не злись,

Мы — гости в этом бренном мире…

Омар Хайям

Ведущих дневник о коронавирусе и течении болезни с каждым днем становится все больше и больше. Как говорят обычно, из каждого утюга… Я тоже становлюсь как бы из их отряда, но моя история имеет свой фон, свое описание. Дело в том, что я заболела во второй раз. Точно говорят, что после тяжелой болезни сам становишься хорошим врачом. Я из этой когорты. О своем первом опыте встречи с этим вирусом я уже писала летом. Тогда как-то легче было все переносить, полегче было попасть в больницу, анализы и КТ делались быстрее. Все было легче, если сказать одним словом. Я тогда попала в пульмонологию, где было все: и реанимация, и ИВЛ, и кислород. Все условия для спасения заболевшего даже очень тяжелой формой.

Вообще надо признать, что весь мир до сих пор не знает, как справиться с той бедой. Весь мир не знает, как лечить, чем лечить, как спасать людей, какие трудности, какие возможности. Можно сказать, выпало настоящее тяжелейшее испытание для систем здравоохранения разных стран по всему миру. Благодаря обширным международным дружеским и родственным связям, я немного информирована о том, где и как обстоит дело с лечением коронавируса. В Европе заболевших covid-19 доктора после постановки диагноза спокойно отправляют домой со словами «stay at home», то есть сиди дома. Дескать, организм сам должен справиться, ибо их медицина особо и не знает, как лечить эту заразу. Только при осложненном течении болезни, когда состояние ухудшается и переходит в вирусную пневмонию тяжелой формы, да при наличии страховки и финансовых средств, когда больной уже начинает задыхаться от отсутствия кислорода, когда уже совсем лихо становится бедолаге, в таком случае начинает заниматься им официальная медицина, то есть начинают спасать его. Мы же с вами еще пользуемся остатками той нашей, советской системы здравоохранения, можно сказать социально направленной во имя человека. Делаем вызов врачей, медики приезжают, сдаем анализы, нам дают направление на обследование легких при помощи КТ, делают назначение, что принимать, в общем, с нами еще пока что возятся. Другое дело, что с наступлением осени все эти манипуляции (визит врача, анализы и КТ) идут с некоторой задержкой. Понятно, что на все есть объективные причины. Эта осень выдалась трудная, потому что на covid-19 идет наслоение сезонных ОРВИ и гриппа, симптомы которых весьма схожие. Погода не летняя уже, начались холода, люди не все переоделись в теплую одежду, многие вернулись из отпусков, дети и студенты косяками вернулись в свои учебные заведения, открылись детские сады. Народ стал кучковаться самым натуральным образом. Традиционно осенью многие болеют, но нынче — сами знаем, особое время и особый сезон.

Я переболела в первый раз летом ровно 3 месяца назад. Анализ позднее показал, что в моем организме антитела не образовались, то есть иммунитет не выработался. Из всех моих товарок иммунитет выработался лишь у одной, значит, у нас, у троих — нет. Чтение публикаций на эту тему показало, что лишь у 25-30 процентов переболевших вырабатывается иммунитет, и то лишь на короткое время, месяца на 2-3. Я, несомненно, держала «ушки на макушке», как говорится, берегла себя, как могла. Но не получилось. Пошла по второму кругу. В этот, второй раз, всей семьей, всем составом, то есть Зинаида Сергеевна, разделившая мое проживание на Сергеляхе с 28 марта, также Катерина, моя дочь, которая доставляла нам продукты питания регулярно, ну и ваша покорная слуга. Причем, симптомы у всех были одинаковые, хотя анализ ПЦР показал у двоих положительный результат, у дочери — отрицательный, хотя все болели одинаково: кашель, горло, жуткая головная боль, температура вплоть до 39 в течение 6 суток, боли в спине между лопатками, потеря обоняния и вкуса (кроме меня все), слабость. Если сравнить с моим первым разом, то надо отметить, что во второй раз было намного тяжелее все это пережить. Совсем честно если сказать, после первого раза я вообще еще и не пришла в себя: слабость, апатия, потеря памяти местами — все это было при мне все 3 месяца. Восстановление идет очень медленно. Это факт.

В общем, попали мы в больницу на Губина, 5. Это приспособленное под стационар общежитие студентов. Все 7 этажей. Много коек. Много работников. Все молодые. Все в скафандрах. Так что никого и не узнаем потом, даже не поздороваемся с докторами и медсестричками, которые нас спасали. Здесь соорудили все для оказания помощи больным легкой и средней тяжести. Здесь нет реанимации, ИВЛ, кислорода, но то, что нужно для оказания помощи таким, как мы, все есть. Я поняла, что если тебе, не дай бог, станет хуже, то тебя здесь не оставят, спасать таких переведут в более оснащенные заведения, и это тоже правильно продумано.

Здесь расписано лечение также все по протоколу, то есть план лечения расписан одинаковый для всех. После проверки анализов ПЦР при отрицательных показателях при условии, что все прописанные препараты в виде таблеток, инъекций, капельниц приняты, больного выписывают домой. Причем, выписка идет круглые сутки, так же, как и прием больных.

Но хочу сказать, что на этом болезнь не кончается. Это только кончили принимать препараты для убивания вирусов и остановки процесса в легких. Дальше лечение должно продолжаться, мое глубокое убеждение. Потому что слабость продолжается с еще большей силой кажется мне, одышка, кашель (у Кати до сих пор), боли в спине между лопатками вообще не уходили… Зато напал жор. Аппетит зверский. Я даже поправилась на пару кило. Нет худа без добра.

Я специально написала симптомы, свое самочувствие, потому что многие меня спрашивают именно об этом. Хочу подчеркнуть, что у Кати ПЦР был всегда отрицательный, но сегодня ночью КТ показал воспаление легких коронавирусного происхождения (кажется, так звучит). Значит, то, за что все цепляемся (и доктора, и больные) показатели ПЦР — не объективные, и полагаться только на него нельзя. Тем более, она сдавала анализ на антитела, который показал, что они у нее образовались, то есть она с нами уже пережила covid-19. Однако на основе ее ПЦР показателей доктора ее лечили как от ОРВИ, полностью отрицая covid-19. Теперь же назначили опять лечение уже другими антибиотиками, после КТ ее уже лечат от covid-19.

Всем нужна реабилитация. Мои палатные подружки с первого раза, будучи медработниками из «красной зоны», все прошли реабилитацию: одни в «Абалахе», другие — в «Бэс Чагде». Они, слава богу, все вернулись на свою работу и второй раз не попались. Я же ничего этого не прошла, то есть я даже не ходила к участковому терапевту, боясь подхватить лишнюю инфекцию (это честно). Короче, никакой реабилитации у меня не было. Считаю, что этот факт тоже послужил тому, что попалась второй раз. Реабилитация всем очень нужна. Мое твердое убеждение.

Мне кажется, местные санатории, какие есть, дома отдыха, какие-то здравницы, имеющиеся в арсенале нашей республики, нужно было отдать именно на реабилитацию постковидных. Разработать специальную программу из имеющихся средств для укрепления иммунитета, поддержания здоровья. Наверно, есть научные работники, специалисты-реабилитологи, курортологи, которые могли бы разработать специализированные программы для помощи постковидным.

Следующее. Хочу отметить, что в просторах интернета бродит слишком много разного рода рекомендаций, советов от разного рода «корифеев» и специалистов, как излечиться, что принимать, над чем дышать, что проглотить, какую траву отварить, в общем, советчиков — уйма. Среди нас довольно много людей доверчивых, которые эту всю белиберду читают и верят каждому слову. Они теряют время, занимаясь самолечением, состояние их ухудшается без соответствующего лечения, ковид переходит в вирусную пневмонию, легкие начинают работать с огромной нагрузкой, в таком запущенном состоянии они попадают в больницу, где их начинают спасать доктора. Помните, что нам в случае болезни поможет только официальная медицина, только наши дипломированные врачи на основе анализов и опыта лечения подобных недугов. Поэтому лучше не терять время и обращаться к докторам.

В больнице, где мы лежали, было много людей старшего возраста, но в то же время заметила много молодежи. Мой опыт общения с молодыми показывает, что очень-очень многие не верят ничему: не носят маски, перчатки, не пользуются санитайзерами, не моют тщательно руки, бравируя, что «мне ничего не будет», «у меня хорошие гены», «никого не слушайте, все это — ерунда» и т. д. Потом они попадают в тяжелом состоянии на больничную койку и их надо спасать. Особенно это относится к молодым мужчинам. Они не хотят обращаться к врачам, пока их как следует не прихватит, пока не пострадают легкие до 50-80 процентов, пока не начнут задыхаться. Короче, хочу сказать, что ответственность за состояние нашего здоровья должны нести мы сами, а не сваливать это все почему-то только на врачей или на бедную БАЛАБКИНУ.

Мы со всей миром и со всей страной переживаем довольно трудные времена. Так выпало нам. Уходят от нас неожиданно люди, которые и не должны были покидать этот мир так рано, мы, заболевшие, особенно старшее поколение, получаем почти увечье от этого вируса. Но особенно горько, когда уходят из жизни молодые, казалось бы, совсем здоровые наши близкие, коллеги, знакомые, родня… В эти моменты нам надо бы сплотиться и быть ближе друг к другу, попытаться помочь, если кому-то нужны наши советы, наш опыт. И меня огорчает, что мы поступаем с точностью до наоборот. Аптеки резко взвинтили цены на пользующиеся спросом антивирусные препараты, на антибиотики. Ртутные градусники теперь днем с огнем не найдешь, вчера я не могла найти аскорбинку, которую доктора рекомендуют в качестве средства реабилитации. Понятно, что почти все аптеки в частных руках, хозяин — барин. Но не в это же время. Тем более надо учитывать, что много людей потеряли работу уже полгода назад (рестораны, гостиницы, турбизнес, торговля), вот они, если заболеют, то и денег у них нет купить прописанные лекарства. А лекарства сегодня очень дорогие. В последний свой визит в аптеку, ничего особенного не купив, я потратила 3 с лишним тысячи рублей. Не каждый человек в наши дни может позволить себе кидаться такими суммами.

Хочу еще подчеркнуть следующее. Весь мир не знает, как будет на самом деле складываться борьба с этим злом. И в нашей стране в этой борьбе мы тоже идем почти наощупь. Так получается. Умные люди говорят, что covid-19 пришел к нам в нашу жизнь, в наши реалии надолго, навсегда. И нам с ним жить. Мы, народ, почему-то решили, что только у нас, только в нашем городе, только в нашей республике дела с ковидом обстоят из рук вон плохо, хуже всех регионов. И все набрасываемся на наше руководство, обвиняя во всех грехах и бедах Айсена Сергеевича в первую голову, Ольгу Валерьевну Балабкину (можно сказать, заложницу этой тяжелой почти неравной борьбы), нашего министра здравоохранения, главных врачей всех мастей, депутатов всех уровней, короче, ВСЕ виноваты, кроме нас. Мы же не желаем видеть, как оперативно, буквально на ходу, перестраивает наше руководство эту сложнейшую на данном этапе работу, также не замечаем, что руководство чутко прислушивается к тому, что говорит народ, к мнению людей, к их рекомендациям и советам. За последние 8-9 месяцев, с тех пор, как в нашу страну пришел covid-19, в нашем обществе произошло много изменений, к сожалению, не в лучшую сторону. Стало очень много агрессии в человеческих отношениях, ищем виноватых на каждом шагу, готовы всех уволить и изгнать вместо того, чтобы сплотиться. Мы не понимаем, что этот covid-19 ложится огромной нагрузкой на плечи системы здравоохранения всей страны и нашей республики, в том числе. Наш Ил Дархан недавно в интервью говорил, что у нас всего 11 тысяч врачей, и больше их не будет до следующего лета. Их просто физически нет. Это количество врачей рассчитано на то, что в мире и в нашем Якутске нет ковида. Но в жизни и в реалиях есть другие больные: онкологические, сердечники, инсультники, беременные, инвалиды детства, артритники… Люди с приходом covid-19 не перестали болеть, они должны наблюдаться, кому-то надо делать срочные операции, кому-то аборты, кому-то рак вырезать, кого-то вытаскивать из лап смерти… Эти все манипуляции никто не отменял, точно также, как течение жизни никто не отменял. Сегодня же реалии таковы, что половина имеющихся врачей (не только в Якутске, но по всей стране) брошена на борьбу с covid-19. И их не хватает, их мало для этой борьбы. Недостаточно. Надо больше. Covid-19 свалился на нашу голову без предварительного планирования и предупреждения, как мор, как эпидемия, быстро переросшая в пандемию. Естественно, для ковидных больных надо выделить дополнительные койки, отделения и корпуса, специалистов, инструментарий, те же аппараты ИВЛ, КТ, рентгена, УЗИ… Они, их количество, имеющееся в республике, не было рассчитано на такое огромное количество свалившихся на голову ковидников, которых надо незамедлительно спасать. А те, плановые больные, могут подождать как бы… Думаю, это тоже не благоприятствует течению их застарелых болячек, по себе могу судить. Мне тоже пора идти к своему онкологу, пройти все разного рода обследования, но, как видим, не до этого. Я тоже планировала осенью лечь в медцентр для коррекции лечения по кардиологии, но как понимаем, не до этого. Оклематься бы от очередного ковида. При таком стечении обстоятельств, при такой ситуации наше руководство прилагает все усилия для перестройки всей организационной работы, для устранения ошибок (а у кого их не бывает, особенно, если много работаешь), для нашего c вами спасения, не побоюсь этого слова, не думайте, что высокопарно выражаюсь. Я после всего пережитого в моей жизни как-то считаю, что могу высказать свое личное отношение ко всему происходящему по борьбе с covid-19.

Какое извлекаем резюме: все-таки надо помнить, что наше здоровье — в наших руках, что все мы лично, каждый человек, ответственны за свое здоровье. Что нам мешает мыть часто и тщательно руки хозяйственным мылом, при необходимости обрабатывать их санитайзером, носить перчатки, ибо вся грязь собирается на руках, носить маски? Кто нам мешает или кто нам не дает? Почему-то думаю, что маски и перчатки мы не скоро снимем, они пришли к нам надолго. 9 лет назад в Харбине я своими глазами видела, что китайцы там почти поголовно ходят в масках и перчатках. Удивлялась тогда этому. Сама же начала носить перчатки года 4 назад, увидев однажды почерневшие от грязи белые кружевные перчатки после поездки на автобусе №2 из Сергеляха до центра. Не могла поверить своим глазам, но они были такие грязные, с какими-то жирными пятнами! И это за каких-то 15-20 минут с раннего утра! С тех пор начала носить перчатки летом. Грязи много на ручках дверей, в автобусе, в метро, в магазинах, в любом помещении, где много людей. Наше руководство просит от нас только одного: носить перчатки, маски, часто мыть руки. Остальное — за медиками, если, не дай бог, подхватим эту заразу.

Мой совет в конце. Пьем чай с имбирем. Питаемся полноценно. Укрепляем иммунитет. Дышим свежим воздухом. Читаем классику. Становимся добрее и благожелательнее друг к другу, в семье, в коллективе. Перестаем ругать последними словами и поносить все наше руководство. Помните, это — признак плохого тона, как говорят, «зло, излученное тобою, к тебе вернется непременно». Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких!