Капиталина Алексеева: Чего я ждала от Президента или Размышления по поводу и без…

Старость не высмеивай — ведь ты идешь к ней.

Менандр, древнегреческий поэт, драматург

Последние дни насыщены разного рода событиями, главным образом, политического характера. Народ несколько взбудоражен этими событиями, обсуждают все, кому не лень, какого мэра мы выбрали, кто пойдет в Госдуму, что сказал Путин. Я подумала, почему бы мне не вставить свои «пять копеек»?

Обращение Президента — новость номер 1 без всякого сомнения. Не сколько по значимости, а по любопытству населения, что скажет ОН в этот раз. Политики, депутаты, чиновники разных мастей все в один голос твердят: «Вау! Какое обращение! Социально направленное! Обращено к человеку! Притом, к каждому человеку нашей огромной страны!». С этим трудно не согласиться. Действительно, так. В этом году я прослушала обращение нашего лидера от начала до конца, как будто чего-то от него ожидала для себя, стараясь вникнуть в каждый его посыл. Отрадно, что много внимания было уделено молодым семьям, семьям, у кого дети и много детей, одиноким матерям и отцам, упомянув при этом даже алиментщиков. Финансовая поддержка семей накануне 1 сентября звучит очень актуально, на самом деле, собрать ребенка в школу стало очень затратно. Какие-то единовременные выплаты семьям — важно, нужно. Это вопросы демографии. Людей стимулируют на повышение рождаемости.

Прослушав этот важный документ, скажем, самую что ни есть программу к действию, мы с Зинаидой Сергеевной поневоле стали вспоминать свои молодые годы, наши молодые семьи в 60-80 годы. Мы не имели нормальных жилищных условий, нашей зарплаты никогда не хватало на жизнь, возможности подзаработать дополнительно не было никакой, одеты-обуты были кое-как, мы были молодые, хотели и красивую одежду, и достойные условия для жизни. Естественно, в этом возрасте заводили детей. Как все это обстояло в годы нашей молодости?

На любой работе не приветствовали рождение детей у сотрудников. Директор школы, где я работала преподавателем английского языка, узнав, что я уйду в декретный отпуск, была вне себя от бешенства: «Как Вы посмели забеременеть в год 100-летия Ленина?! Страна будет отмечать юбилей великого вождя, а Вы уйдете в декретный отпуск? Мы Вас хотели принять в партию, представить к награде, а Вы — в декрет?!». Слава богу, сроки беременности были большие и ребенка сохранила, пренебрегая тем самым юбилеем Ленина. В апреле я вышла на работу через 56 дней после родов. В нашем учительском коллективе все буквально с ума сходили, носились с именем Ленина, делили какие-то награды, кого-то принимали в партию, некоторых делегировали на какие-то торжественные мероприятия… А мне это все на дух не нужно было. Крошечного ребенка оставила на попечение мамы и вышла на работу в две смены, т.е. с раннего утра до позднего вечера. Тогда декретный отпуск длился 56 дней, после чего можно было взять «отпуск по уходу за ребенком» без сохранения заработной платы. Этого допустить мы никак не могли, потому что денег в семье не было. Если при исполнении ребенку 1 года не можешь выйти на работу, то рабочее место твое не сохранялось и ты подлежишь увольнению. Еще про оплату больничных, если заболеет ребенок. Первые 3 дня по уходу за больным ребенком подлежали к оплате, дальше — все за свой счет. Многие мамы, не желая потерять в зарплате, оставляли не выздоровевшего ребенка в детском учреждении и бежали на работу. Работу найти всегда было сложно, поэтому держишься за работу всеми силами. На работе на тебя косо смотрят, потому что ты как бы неполноценный работник по причине того, что у тебя маленький ребенок. Поэтому в семьях в нашей молодости (в нашем детородном возрасте) было только по 1-2 ребенка. Родить третьего ребенка тогда было сродни повторению подвига Александра Матросова: грудью закрыть огонь немецкого пулемета (это я для молодежи, которые знают очень мало или ничего о войне). О том, чтобы ждать и надеяться на материальную поддержку — не могло быть и речи. Какой материнский капитал, какая финансовая помощь к началу учебного года в школе, какая материальная помощь многодетным семьям или одиноким матерям — о чем вы говорите, все это было из области фантастики в это смутное время, причем подобные инсинуации можно было рассматривать как бред сумасшедшего.

Помощь в жилищном обустройстве молодых семей в те годы — очередной бред сумасшедшего. В коллективе, где работаешь, если ведется строительство жилья для сотрудников, тебе повезло. Ты когда-нибудь через много лет, может быть, получишь нормальную благоустроенную квартиру. Может никогда и не получишь, будешь ютиться где-нибудь в землянке, деревяшке без удобств. В те годы получить квартиру от организации было равноценно достижению цели жизни семьи. Самое главное — получить квартиру. Правда, бесплатно. Квартиру какую-никакую получил — все, жизнь удалась! Помню весну 1965 года. Мы с сестрой Розой и ее мужем Юлием Васильевичем стоим на берегу Вилюя, любуемся родными местами. Они — тоже молодая семья. Жили в Якутске на улице Дежнева в 2-этажке от Холбоса. Помню наш разговор на тему наличия нормального жилья. Они, молодые специалисты оба, вслух рассуждали так: почему государство не строит квартиры, мы бы работали и платили из своей зарплаты стоимость квартиры государству. Как было бы хорошо. Но это тогда звучало как какая-та новость из нереального мира, как платить из зарплаты за квартиру, мне тогда было непонятно. Слова «кредит», «ипотека» нам всем были не знакомы, мы таких слов не знали. А сейчас такая поддержка для молодых семей! Каждый работающий может купить квартиру, оформить ипотеку, молодым не надо стоять в очереди на жилье по 20-30 лет. Рай!

Наше поколение прошло через многое. Нам не повезло в этом плане. Родились в годы войны или после войны, когда нашей стране так тяжело было восстановиться после разрушений, скажем, надо было стране как-то зализать раны, наладить производство, обустроить жизнь в городах и селах, построить школы, больницы, посеять хлеб, накормить народ, в каких-то регионах спасти от голода население… Это длилось довольно долго. Наши выжившие родители, отцы, вернувшиеся с войны, все были вовлечены в восстановление страны. Работали не покладая рук буквально сутками, не выходя из цехов, фабрик, заводов, полей и ферм. С самого детства мы были приучены к труду. Никто не болтался без дела. И мы были воспитаны так, что не гнушались никакой работы. После окончания учебы в институтах и университетах, техникумах и училищах, мы все с головой окунулись в работу, восстанавливали страну, поднимали целину, строили Братскую ГЭС и БАМ. Потом нам сообщили, что строим коммунизм. Нам обещали, что «наше поколение будет жить при коммунизме». И мы все в это поверили. Наша любимые песни были не про интердевочку, а про то, чтобы «жила бы страна родная, и нету других забот».

Потом пришла перестройка. Оказалось, что все было не так и все было неправильно. Ленин оказался плохим (я, дура, чуть не сделала аборт из-за его 100-летнего юбилея, хоть на это ума хватило), коммунисты — все мальчиши-плохиши, некогда всесильная их партия почему-то не справилась с бунтующими в Москве, как в свое время не справилось Временное правительство с пьяными матросами в Зимнем дворце… И пошла неразбериха…

А мы? За эти годы ударных строек мы состарились. Отработали свое на производстве, в школах, больницах, золотых приисках, фабриках и заводах, в научных институтах, военном деле… Все неустанно работали, боролись за звание «Ударника коммунистического труда», хотели стать какими-то «Победителями в социалистическом соревновании»… Кому-то какие-то бонусы давали за «хорошие трудовые показатели» в виде мебельной стенки, телевизора, холодильника, ковра, особенно счастливым — авто! Нам с мужем никогда в этом плане не везло, нам никогда ничего не выпадало в качестве поощрения. У нас у всех трудовые книжки с непрерывным стажем работы по 30, 40 и 50 лет. Мы вышли на пенсию (в тираж), ушли в отставку, отслужив положенное, отдав государству все молодые годы, талант, способности, опыт. Пришло время почивать на лаврах. Заслуженный отдых. Получаем то, что заслужили. Оказывается, не очень много заслужили за долгую добросовестную работу во имя процветания Родины. Пенсия наша особо не дает нам шиковать. Только-только. Заплатить за услуги ЖКХ, многие имеют кредиты — кровь из носа, обязательный платеж, затраты на транспорт и что осталось — на питание. Да, затратная статья — лекарства. Без них никуда. На днях мой очередной поход в аптеку стоил мне более 4 тысяч рублей, причем, я купила не все, что мне прописано моими докторами для постоянного приема, простыми словами, от давления, сердца, пищеварения, изжоги, рефлюкса…

Отдельно хочу сказать про оплату за капремонт. Например, я живу почти в новом доме на проспекте, где офис коммунистов. Слепому ясно, что капитальный ремонт там будет не скоро, при моей жизни точно не будет. Кто-то говорил, что через 30 лет это делается. Мне скоро 80 лет, не думаю, что проживу до 110 лет, сомнений нет относительно этого. На кой ляд мне платить из своего кармана эти деньги на капремонт? Причем, когда кругом процветает коррупция, обман, откат, воровство, превышение полномочий начальниками, через 30 лет будет ли существовать этот пресловутый фонд капремонта? Не развалится ли он, не разворуют ли его начальники? Почему я должна их кормить? Кто мне ответит на этот глупый наивный простой вопрос?

Не знаю, мне кажется, пенсия все-таки очень мала для обеспечения нормальной жизни. Не хватает на многое: обновить одежду, причесаться в парикмахерской, сходить на концерт или в театр на премьеру, купить подарок внукам на день рождения или Новый год, чем-то немного побаловать себя… Пока мы живы, какие-то желания еще остаются. И это хорошо. Многие мои знакомые, приятельницы, родственники живут на одну пенсию и им реально трудно. Просто наше поколение привыкло жить в трудностях, привыкло что-то преодолевать, все время бороться за место под солнцем, поэтому оно выдерживает все перипетии сложной жизни на склоне лет. Потом до меня дошло! Оказывается, я ожидала от нашего лидера в своем обращении какого-то внимания к нам, старшему поколению, поколению детей войны, обычных простых пенсионеров. Причем пенсионеров, не получающих достойные большие пенсии депутатов, экс-министров, чиновников всех мастей, заслуженных и народных… Я хотела внимания к простым пенсионерам. Не знаю, может, каких-то выплат к майским праздникам, по случаю 9 мая — великого праздника для нас, не знаю, точно сказать не могу. Но что-то ждала.

Здесь я не говорю лично о себе, на случай, чтобы вы, мои читатели, не злословили за спиной в мой адрес, будто я на что-то жалуюсь. Нет, боже упаси. (В настоящее время я совершенно счастлива только от одного факта проснуться утром в своей постели в полном сознании и ясной памяти, почти адекватная, без болей, с чувством, что Господь мне дарит еще один день жизни). Моя пенсия самая обычная, среднестатистическая, российская, я не была награждена никакими цацками, кроме стажа работы 45 лет ничего не имею. Моей пенсии мне бы не хватало совсем, если бы не мои дети, особенно той, что заменила мне медаль в честь 100-летия Ленина. Что бы я делала без них — не знаю. В этом опусе я веду речь о тех моих товарках, коллегах, знакомых, подругах, которые выживают самостоятельно, живя только на одну пенсию без поддержки со стороны. А ведь таких очень много среди нас. К сожалению, в это смутное время не все дети могут поддержать своих постаревших родителей, кто-то потерял работу и попал под сокращение (оптимизация называется), у кого-то проблемы личного плана со здоровьем, кто-то платит кредиты (говорят, страшная закредитованность населения), у кого-то жизнь не сложилась. При этом, у многих моих сверстниц дети сами стали тоже пенсионерами. Вот такой расклад получается. Мне кажется, они все ждали каких-то радостных новостей именно для себя от Президента. Но, к сожалению, ничего в наш адрес не прозвучало.

1 мая исполнилось бы 80 лет Александре Васильевне Хоноековой. Ушла из жизни год назад.

В этом году для Пенсионного фонда страны — сплошная выгода. Почему? Пандемия, Ковид помог. Сколько наших (имею в виду нашего поколения) полегло из-за этой коварной болезни, представить трудно, статистики еще нет, наверно. А ведь все они были получателями пенсии, хоть не очень больших, но пенсий. И суммы их пенсий освободились. Значит, умерев пораньше при содействии Ковида, наше поколение освободило или сэкономило для страны хорошенькую сумму из пенсионного фонда. Не секрет, что ушли из жизни многие, которые, если бы не Ковид, еще могли бы пожить 2-3 года, 5-10 лет. Вот их жалко. Невосполнимая потеря для родных и близких. За счет освободившихся денег от жертв Ковида, может, можно было какую-нибудь подачку (именно подачку) дать живущим еще пенсионерам, которых пока еще не добил Ковид? Как бы в качестве утешительного приза за былые трудовые заслуги, не оцененные государством достойным образом?