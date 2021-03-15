Кандидаты в мэры рассказали о своем видении развития Якутска

В медиацентре «Сахамедиа» вчера прошел второй день дебатов зарегистрированных кандидатов в мэры Якутска. На протяжении часа участники второй группы отвечали на вопросы жителей, задавали друг другу вопросы, а также рассказали о части своей программы, которая относится к заявленной теме. Ведущими выступили специалист по эффективным коммуникациям, тренер по публичным выступлениям Анна Фомина и специальный корреспондент ЯСИА Николай Борисов.

Составы групп определились на жеребьевке в начале текущей недели. В воскресенье в дискуссии друг с другом вступили Евгений Рябченко, Савва Михайлов, Владимир Федоров и Евгений Григорьев.

Так, по словам кандидата в мэры Евгения Григорьева основными направлениями развития города должно стать решение проблемы с безнадзорными животными, устранение дефицита пропускной способности газовых сетей. Перед городом поставлена задача по 100% освещению улиц, строительству водоотводной системы Якутска и расселению ветхого и аварийного жилья. Проект рекультивации городской свалки подготовлен, прошел экспертизу и будет реализован в составе нацпроекта «Экология».

По мнению кандидата в главы города Якутска Владимира Фёдорова необходимо увеличить количество муниципальных программ по развитию жилищно-коммунального хозяйства, сократить должность первого заместителя администрации города, разработать маршруты передвижения снегоуборочных автомобилей, продолжить работу по упорядочиванию работы управляющих компаний.

Кандидат в мэры Якутска Савва Михайлов также считает, что одной из основных проблем является ненадлежащее качество работы управляющих компаний, внимание требует и тарифная политика. Кандидат подробно остановился на вопросах организации льготного проезда в общественном транспорте городского округа «Город Якутск».

Кандидат в главы Якутска Евгений Рябченко считает, что в городском округе нужна муниципальная управляющая компания, которой необходимо передать муниципальные квартиры. С точки зрения кандидата таким образом будет упорядочена работа с этим видом жилья в Якутске.

Дебаты кандидатов на пост главы г. Якутска на площадке «Сахамедиа» проходят 13, 14, 20 и 21 марта 2021 года

Досрочные выборы главы г. Якутска состоятся 26-28 марта 2021 года. В выборах принимают участие: Илья Паймушкин («Партия малого бизнеса России»), Евгений Рябченко (ЛДПР) и Владимир Федоров («Партия Дела»), Микаэл Заболотный («Социальная защита»), Савва Михайлов (КПРФ) и Виталий Обедин («Справедливая Россия») и Евгений Григорьев («Единая Россия»), Иван Комаров («Гражданская платформа»).