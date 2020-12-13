Кандидаты от ЕР избраны главами наслегов

Партия завершает политический год очередной победой

Сегодня, 13 декабря, состоялись досрочные выборы главы муниципального образования «Силянняхский национальный наслег» Усть-Янского улуса – главой стал Максим ЕФИМОВ. На последних выборах уходящего года проголосовало 232 избирателя, 86 из них отдали свои голоса за Максима Ефимова.

Максим Николаевич Ефимов родился 26.07.1989 в селе Сайылык. Работает МКУ «Усть-Янское районное управление образования» в должности главного специалиста по охране труда и технике безопасности.

В национальном наслеге Тэнкэ в Сунтарском районе на сходе граждан главой также был избран кандидат от партии — Светлана ИГНАТЬЕВА. Из 73 проголосовавших за Светлану Николаевну проголосовало 72 человека.