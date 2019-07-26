Кандидатом на главу Кюндяи зарегистрирован Иван Константинов 

8 сентября пройдут выборы на глав муниципальных образований. Кандидатом на главу Кюндяйинского наслега Сунтарского улуса зарегистрирован Иван Витальевич Константинов.

Иван Витальевич родился в с. Кюндяе Сунтарского района ЯАССР 09.02.1982 г.

В 1999 году окончил Кюндяинскую среднюю общеобразовательную школу, 2007-м – ЯГСХА по специальности «ветеринария», 2011-м – ЯГСХА по специальности «экономика и управление на предприятии (в аграрном производстве)»

С сентября 2006 по ноябрь 2013-го работал в Управлении ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Усть-Янского района.

С ноября 2014 года по сегодняшний день работает главой сельского поселения «Кюндяйинский наслег Сунтарского улуса (района)».

Иван Константинов женат, воспитывает троих детей.