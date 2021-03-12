Кандидат вернулся в предвыборную гонку за пост мэра Якутска

Вчера Якутский городской суд обязал Якутский ТИК зарегистрировать в качестве кандидата на должность главы ГО «Город Якутск» представителя партии «Гражданская платформа» Ивана КОМАРОВА, сообщают Вести 14. Напомним, ранее Якутский ТИК отказал в регистрации Комарова. Сегодня в Якутском городском суде будут рассмотрены заявления кандидата от партии «Родина» об отстранении 7 ранее зарегистрированных кандидата на должность главы ГО «Город Якутск».

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