12.03.2021
10:15
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Политика

Кандидат вернулся в предвыборную гонку за пост мэра Якутска

Вчера Якутский городской суд обязал Якутский ТИК зарегистрировать в качестве кандидата на должность главы ГО «Город Якутск» представителя партии «Гражданская платформа» Ивана КОМАРОВА, сообщают Вести 14.

Напомним, ранее Якутский ТИК отказал в регистрации Комарова.

Сегодня в Якутском городском суде будут рассмотрены заявления кандидата от партии «Родина» об отстранении 7 ранее зарегистрированных кандидата на должность главы ГО «Город Якутск».

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://www.vesti14.ru/2021/03/11/sud-obyazal-zaregistrirovat-ivana-komarova-kandidatom-v-mery-yakutska/
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