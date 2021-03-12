12.03.2021
10:15
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Политика
Кандидат вернулся в предвыборную гонку за пост мэра Якутска
Вчера Якутский городской суд обязал Якутский ТИК зарегистрировать в качестве кандидата на должность главы ГО «Город Якутск» представителя партии «Гражданская платформа» Ивана КОМАРОВА, сообщают Вести 14.
Напомним, ранее Якутский ТИК отказал в регистрации Комарова.
Сегодня в Якутском городском суде будут рассмотрены заявления кандидата от партии «Родина» об отстранении 7 ранее зарегистрированных кандидата на должность главы ГО «Город Якутск».
Фото: SakhaLife.ru.
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