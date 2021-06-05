Канализационные очистные сооружения заработали в якутском селе Бердигестях

Строительство объекта реализовано в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территории на 2020-2025 годы». Стоимость составила 114,1 млн рублей.

Вячеслав Емельянов поздравил жителей с этим знаменательным событием. «Это не единственный проект, который реализуется в селе Бердигестях. В текущем году началась реализация проекта строительства водоочистной станции в рамках проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда». Отрадно, что со строительством водоочистной станции село будет обеспечено чистой питьевой водой, а канализационные очистные сооружения уже сейчас позволят сохранить экологию Республики», — отметил министр.

Глава Горного улуса Никита Андреев выразил благодарность правительству Республики Саха (Якутия). «В планах дальнейшее развитие села. На районном совете одобрена схема водоснабжения и водоотведения, в которой предусмотрены канализационный коллектор и централизованное водоотведение», — отметил глава улуса.

Станция канализационных очистных сооружений построена в блочно-модульном типе. На станции сточные воды проходят механическую и биологическую очистку, затем очищенная вода обеззараживается ультрафиолетом. Годовой объём очищаемой воды составляет 109 500 куб. м. Работу станции обеспечивает 7 специалистов. Подрядной организацией выступило ООО «ИнвестДорСтрой», оборудование поставки ООО «Агроспецкомплект».