Кампания по промывке сетей водоснабжения вышла на финишную прямую

Через месяц в Якутске завершатся основные работы в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Ремонт, замена оборудования и прочие процедуры, направленные на обслуживание городской коммунальной-инфраструктуры – все это необходимо для надежной работы хозяйства в зимнее время. В числе таких работ и промывка сетей холодного водоснабжения, начавшаяся 7 июня.

На сегодняшний день специалисты АО «Водоканал» промыли и дезинфицировали почти 100 километров магистральных трубопроводов компании. Это 89 процентов от общей протяженности сетей. На этой неделе промыли линии, снабжающие водой кварталы 10, 11, 13, 65, 66, 67, 68, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 95, 86, 97, 92, 93, 94, 95, 99, 101, 103, 111, 112, микрорайон Борисовка-3, а также дома №32, 38, 38/2б, 43 по улице Каландаришвили и 2/7 по улице Чайковского.

Работы по промывке своих внутриквартальных сетей продолжают специалисты ЯТЭЦ и АО «Теплоэнергия». Силами ЯТЭЦ на этой неделе промыты внутриквартальные сети, снабжающие водой дома в 74, 135, 24, 115 кварталах, а также дома №27/1, 27/2, 27/7, 27/3, 25, 25/1, 23/2, 23/1, 23, 21/1, 21, 12, 19/1а, 19/1, 19/2, 21/2, 19/3, 19/4, 17/11, 17/8, 17/6, 17/5, 17/4, 17/3, 17/2, 17/1, 17, 15, 15/1, 15/2, 15/6, 15/4, 15/5, 13/9, 13/7, 13/3, 13/4, 15/5, 13/6, 2/3, 2/4 по улице Можайского, 29/4, 25, 29/1, 29, 29/2, 36г, 36, 30/2, 28/3, 26/3, 26/4, 24/3, 24/2, 24/1, 22/1, 20/1, 18/1, 22/2, 18а, 20, 22, 26, 28, 21, 23, 23/1, 19, 17, 15/1, 13/1, 13/2, 15/2, 14, 10, 16/1 по улице Кузьмина, 81к1, 81к2, 81к5, 81к6, 81к9а, 81, 83/3, 83/2, 81/3, 81/4, 81/8, 81/9 по улице Стадухина, 1а, 32/1, 77 по улице Ф.Кона, 91/3 по улице Курашова.

Специалисты АО «Теплоэнергия» на этой неделе провели работы на сетях 3, 2 и 10 кварталов и сетях, подводящих воду к домам №15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 25, 27, 27/1 по улице Жорницкого, 12, 14 по улице Космонавтов, 10, 12, 12/1, 13, 14, 15, 15/1, 16, 16/1, 17, 17/1, 18, 158/1, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1, 25, 25/1, 27, 29, 31/1, 31/2, 33 по улице Пионерская, 10, 12, 12/1, 14, 14/1, 16, 2/2, 2/3, 2/4, 4/1, 6/1, 8 по улице С.Данилова и 11, 33, 35, 35/1, 35/2, 37/1, 39, 39/1, 4, 4/1, 43, 45, 45/1, 47, 47/1, 49, 4а, 4б, 51, 6, 6/1 по улице Якутская.

Добавим, что промывка и дезинфекция сетей холодного водоснабжения ежегодно проводится летом в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. От качественно проведенных промывки и дезинфекции сетей зависит качество и надежность водоснабжения горожан. При этом, для проведения промывки необходима длительная остановка подачи воды по конкретному трубопроводу в каждом отдельном случае. Делается это для очистки трубопровода от реагентов после дезинфекции. В связи с этим все промывочные работы проводятся в ночное время будних дней. За графиком отключений вы можете следить на официальном сайте АО «Водоканал» и в Telegram-канале предприятия.