Камила Валиева на премьере якутского кинофильма в Москве с участием Ксении Собчак

Авторская группа фильма на сцене кинотеатра «Каро Октябрь»

Вчера на премьере новой кинокартины режиссера Степана Бурнашева « Наша зима» в московском кинотеатре «Каро Октябрь» было замечено много персон киношной и околокиношной тусовки столицы. Среди них были известный режиссёр Юрий Быков ( «Сторож», «Завод», «Дурак»), наш Эдик Якут, режиссер Александр Хант, артисты театра и кино Данила Белых, Юлия Хлынина, Влад Конопка,

Среди всех прочих гостей некоторые зрители узнали звезду мирового фигурного катания, чемпионку мира и Олимпийских игр Камилу Валиеву. Кстати, организаторы сами не знают, как Камила оказалась среди гостей, для них тоже это удивительно приятная неожиданность .

Щепкинцы с режиссёром Степаном Бурнашевым, сценаристом Светланной Тайко после премьеры

Главная звезда мирового фигурного катания держалась очень мило, фотографировалась с поклонниками и охотно общалась. А когда бывшие на премьере студенты Щепкинского театрального училища позвали на дегустацию строганины, Камила скромно отказалась.

Фильм «Наша зима» снял один из ведущих якутских кинорежиссеров Степан Бурнашев, сценарий в соавторстве с ним написала известный сценарист Светланна Тайко. В главных ролях профессиональные артисты Илья Яковлев и Ирина Михайлова. В одном из эпизодов сыграла, кстати, Ксения Собчак, которая на тот момент снимала свой блог про якутское кино.

Оператор — Данила Горюнков, композитор — Сергей Ярмонов, художники — Максим Третьяков, Бермет Лазарева, Мария Саввина.

По словам организаторов Кино- Театр. Ру вчера был полный зал, на обсуждение после фильма остались практически все зрители. У режиссёра и его соавторов спрашивали о том, что подтолкнуло режиссера выбрать именно эту тему, как снимать кино в таких сложных погодных условиях и когда ждать якутские сериалы.

На зрителей произвело большое впечатление то, что фильм был на якутском языке с субтитрами и это ещё больше погрузило их в самобытную якутскую атмосферу.