Камера запечатлела наглую кражу

В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Нерюнгринскому району Якутии установлена личность подозреваемой в кражах денежных средств в сумме около 30 000 рублей из касс двух торговых точек. Ею оказалась безработная 21-летняя местная жительница.

Установлено, что подозреваемая ранее работала в этих торговых точках и знала, что кассы не закрываются на ключ. За одно утро она совершила две кражи по одной и той же схеме. Выбрав удобное время перед началом работы торговых центров, зная, что в помещении находился только технический персонал, злоумышленница незаметно проникала внутрь, похищала из кассы наличные и скрывалась. По словам подозреваемой, похищенные деньги она потратила на покупку алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.