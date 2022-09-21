Камелёк: время покорять мир…

27 сентября в истории нашей республики отмечен как день принятия декларации о суверенитете. В год 100 летия республики в столице, в центре имени Алексөя Кулаковского пройдет торжественная презентация общественной ассоциации » Сделано в Якутии».

Ассоциация создается по инициативе предпринимателей, которые решили объединиться ради продвижения якутских брендов и роста популярности местной продукции. Ассоциацию возглавила директор компании » Камелек», член Общественной палаты республики Саха ( Якутия) Ольга Григорьева.

Сегодня на территории республики действует более сотен предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые задействованы в местном товаропроизводстве. В условиях экономических санкций их успех и востребованность услуг обретаөт все большее стратегическое значение.

27 сентября в стенах Центра культуры имени Кулаковского в течении всего дня будет проходить грандиозная ярмарка «Сделано в Якутии. Время покорять мир». На ярмарке можно будет увидеть то, что производят, творят наши якутские бренды. Также пройдут креативные мастер-классы, мини-турниры и представление якутских настольных игр, автограф-сөссия с авторами местных книжных новинок.

А вечером на сцене центра имени Кулаковского гости, зрители смогут увидеть дефиле якутской одежды » Иис-Уус» с участиөм швейных ателье, мастеров, модельеров-дизайнеров, а также коллекции сценических костюмов ведущих театров республики.

Специальный гость программы: художник, известный модельер Августина Филиппова и ее знаменитые модели.

«Сделано в Якутии» объединит прогрессивных креативных людей, продвигающих вперёд якутскую экономику, технологии и культуру, людей, призванных развивать настоящее и созидать будущее!



