21.09.2022
10:38
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Общество

Камелёк: время покорять мир…

27 сентября в истории нашей республики отмечен как день принятия декларации о суверенитете. В год 100 летия республики в столице, в центре имени Алексөя Кулаковского пройдет торжественная презентация общественной ассоциации » Сделано в Якутии». 

Ассоциация создается по инициативе предпринимателей, которые решили объединиться ради продвижения якутских брендов и роста популярности местной продукции. Ассоциацию возглавила директор компании » Камелек», член Общественной палаты республики Саха ( Якутия) Ольга Григорьева. 

Сегодня на территории республики действует более сотен предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые задействованы в местном товаропроизводстве. В условиях экономических санкций их успех и востребованность услуг обретаөт все большее  стратегическое значение. 

27 сентября  в стенах Центра культуры имени Кулаковского в течении всего дня будет проходить грандиозная ярмарка «Сделано в Якутии. Время покорять мир». На ярмарке можно будет увидеть то, что производят, творят  наши якутские бренды. Также пройдут креативные мастер-классы, мини-турниры и представление якутских настольных игр, автограф-сөссия с авторами местных  книжных новинок. 

А вечером на сцене центра имени Кулаковского гости, зрители смогут увидеть дефиле якутской одежды » Иис-Уус» с участиөм швейных ателье, мастеров, модельеров-дизайнеров,  а также коллекции сценических костюмов ведущих театров республики. 

Специальный гость программы: художник, известный  модельер Августина Филиппова и ее знаменитые модели. 

«Сделано в Якутии» объединит прогрессивных креативных людей, продвигающих вперёд якутскую экономику, технологии и культуру, людей, призванных развивать настоящее и созидать будущее!


Фото: пресс-службы
Источник: Торгово-производственная компания "КАМЕЛЁК"

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