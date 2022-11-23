Камелёк расширяет свое производство!

Друзья, спешим поделиться радостной новостью! Мы стали резидентами креативного кластера «Квартал труда»! Наша студия гончарного мастерства «Туой-арт», а также ювелирная студия «Алтан-арт» обрели новый дом. «Квартал Труда» — проект по созданию в Якутске первого на Дальнем Востоке креативного кластера. Ключевые направления резидентов- кино, анимация, медиа, цифровой контент, дизайн, национально- художественный промысел. Ожидается, что данный проект поможет раскрыть потенциал в сфере киноиндустрии, ювелирного искусства, производства, дизайна и IT, сделав молодые якутские команды конкурентоспособными на российском и мировом рынках и станет одним из главных событий к столетию Якутии. Торжественно открыли креативный кластер «Квартал труда» сегодня, 23 ноября 2022 года, Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Сергеевич Николаев, а также министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Олегович Чекунков. Генеральный директор торгово- производственной компании «Камелёк» и председатель Ассоциации «Сделано в Якутии»Ольга Григорьевна Григорьева @olgakamelek выступила спикером по вопросам национальных художественных промыслов у нас в республике, рассказала о проекте импортозамещения «Сделано в Якутии» @made.in.sakha и перспективах развития керамического производства @tuoy_art , а также внесла предложения о мерах поддержки. Ведь ремесленники, промысловики, производители под знаком качества «Сделано в Якутии» — все движутся в одном направлении- развивать экономику и вносить вклад в процветание родной республики. И мы, безусловно рады ответственности расширять и продвигать национальную культуру народа саха в мир и продолжать производить посуду и сувениры как важную часть жизни любого человека! Пожелайте нам удачи и новых полетов на благо всем людям! Подробнее по ссылке: https://t.me/kamelek_888/1486



