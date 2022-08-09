Камелёк поздравляет с Международным днём коренных народов мира

В честь Международного дня коренных народов мира Камелёк совместно с Творческим объединением «Кындыкан» и Почтой России выпустил открытки, тиражом 2000 экземпляров. Бесплатные открытки можно отправить с Торгово-развлекательного комплекса «Туймаада» на первом этаже.

Помимо открыток, как сообщают в компании в этом году мастера изготовили коллекцию посуды по северным мотивам под руководством главного художника компании Андрея Зыкова. Для разработки коллекции автор изобразил узоры, которые символизируют богатство культуры пяти коренных народов Якутии.

«В значимый день для Якутии наша компания выражает дань уважения традициям хранителей северного края, которые создают уникальность нашей республики! Поздравляем представителей коренных малочисленных народов Севера и жителей Якутии с этим праздником.», —рассказала основатель бренда «Камелёк» Ольга Григорьева.

Компания в честь праздника дарит всем клиентам скидку -20% на посуду с северными орнаментами и узорами до 13 августа. Приобрести посуду можно в фирменных магазинах по адресам: ул. Оржоникидзе 56 и Торговый центр «Айсберг», 2 этаж.