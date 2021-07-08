08.07.2021
10:41
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Культура
Камелёк объявляет видеоконкурс «Наша счастливая семья»
Ко Дню семьи, любви, верности ️компания «Камелёк» объявила видеоконкурс «Наша счастливая семья».
Условия конкурса:
Публикуйте видео в Инстаграм с презентацией вашей семьи в формате reels с одним любимым изделием от «Камелёк» с хештегом #историялюбвикамелёк
Продолжительность видео не более 30 секунд. Приветствуется креативность и оригинальность!
Работы принимаются 6-8 июля.
Победителям, занявших 1, 2, 3 места, выдаются грамоты в электронном варианте, призы.
Победители выявляются наибольшим количеством лайков от подписанных на страницу @kamelek888 голосующих!
Желаем всем удачи!
Партнеры фотосессии:
@sakhabultcom
@sakhalu_tanas
@workshop_pattern_of_taatta_
Источник: https://www.instagram.com/p/CQ-AZ_3jxFs/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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