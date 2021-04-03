«Камелёк Хоум» — один из лучших экспортеров Якутии



В ежегодном республиканском конкурсе «Экспортер года» компания «Камелек» стала лауреатом II степени в номинации “Онлайн экспорт”, о чем сообщает пресс-служба известной якутской фирмы.



«Мы счастливы,что в не самый простой 2020 год мы сумели не только сохранить все рабочие места, но и выйти на новые рынки, тем самым внеся свой вклад в укрепление экономики республики. Мы хотим поблагодарить всех, кто несмотря ни на что продолжает выбирать «Камелек», а это значит инвестировать в сохранение традиционной культуры народа Саха и стимуляцию творчества нового поколения!» — отмечает коллектив компании.



Сегодня продукцию «Камелёк Хоум» можно увидеть в таких странах как США, Украина, Казахстан, Южная Корея, Филиппины, Монголия, в странах Европы, Азии, Северной Америке.



