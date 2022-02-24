«Камелёк» дарит скидку 20% пенсионерам

Акция для держателей Карты жителя Якутии и Социальной карты Алмазэргиэнбанка

Вы уже знаете, что дарить любимым дамам на 8 марта? В преддверии замечательного праздника – Международного женского дня – магазин национальной посуды «Камелёк» дарит всем пенсионерам скидку 20% на весь ассортимент. Популярный якутский бренд и всеми любимая местная компания присоединилась к масштабному социальному проекту республики — «Карта жителя Якутии». Об этом сообщила генеральный директор «Камелька» Ольга Григорьева.

«Наша совместная с АЭБ акция стартует 1 марта и продлится по 8-ое число включительно, акция специально для пенсионеров. У нас каждый может найти подарок для себя и своих любимых: традиционную якутскую посуду из фарфора – чорооны, кытыйа, кружки, сувениры, а также другую посуду в современной стилистике, в том числе из стекла. Чтобы получить скидку, необходимо оплатить покупку по Карте жителя Якутии или Социальной карте на любую сумму. Скидка 20% будет рассчитана всем пенсионерам без предъявления удостоверений», — рассказала Ольга Григорьева.

Адреса магазинов «Камелёк», участвующих в акции:

г. Якутск ул. Орджоникидзе 19г;

г. Якутск ул. Лермонтова 62/4 (ТЦ «Айсберг»);

г. Якутск пр. Ленина 36.

На бесплатной дебетовой Карте жителя республики «Моя Якутия» объединены платежный функционал современной банковской карты и дополнительные сервисы – оплата проезда в городском транспорте, в том числе по льготным тарифам, получение скидок и кешбэка в торгово-сервисных предприятиях. Карту можно использовать в качестве идентификатора при доступе к различным социальным сервисам, а также удобно и безопасно оплачивать покупки и услуги, участвовать в программе лояльности «СВОИ» (svoi.albank.ru), «Привет, МИР», JCB и партнеров проекта. Ознакомиться со всеми партнерами проекта «Карта жителя Якутии», а также подать онлайн-заявку на оформление Карты жителя можно на сайте проекта card.sakha.gov.ru