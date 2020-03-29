«Камелек» запускает онлайн-продажу национальной посуды

Основатель и владелец компании «Камелек» Ольга Григорьева сообщила, что с понедельника, 30 марта ее команда запускает онлайн-продажу национальной посуды.

Мною пройден путь в бизнесе длиною в 15 лет. Было много разных кризисных моментов, но никогда так, чтобы мы были вынуждены закрывать магазины. На данный момент, продажа продукции нашего производства через магазины – это единственный источник. И он сейчас перекрыт. Несмотря ни на что, мы понимаем, что только благодаря дисциплине, и всеобщей солидарности, только всем миром мы сможем победить опасный вирус. Здоровье наших покупателей и сотрудников – прежде всего.

Производственный цех, в который пришли новые художники, буквально месяц назад, приостановил работу. Мы собирались расширять ассортимент, увеличивать продукцию. Но… А зарплату людям платить необходимо. У всех семьи, дети, кредиты, у кого-то дом в аренду.

Жизнь посылает нам испытания, но не время ныть и жаловаться. Как говорится, упал, встал, отряхнулся и пошел дальше!

С понедельника мы запускаем онлайн-продажу национальной посуды #камелек • На официальном сайте Kamelek Kompaniya

kamelek.ru •

Также можно оставить заказ на Openbig.ru • и, конечно, на нашей инстаграм-странице @kamelek888 по активной ссылке в шапке профиля.

Доставлять до дома будут наши водители Вячеслав и Кирилл, соблюдая все защитные меры предосторожности.

У нас намечаются акции, игры, конкурсы. Следите за нашими новостями!



@olgakamelek

@kamelek888

@vitrina_kamelek





