«Камелек» возрождает еще один традиционный промысел саха

ТПК «Камелек приглашает всех заинтересованных в развитии гончарного промысла, керамического искусства, в возрождении традиционного ремесленничества в республике на круглый стол «Перспективы развития гончарного промысла в Якутии», который состоится 22 марта 2021 года.

Планируется обсудить вопросы:

1. Вопросы развития Ассоциации керамики Якутии: создание НКО, гранты, организация фестивалей.

2. Каково решение проблемы сырья(глины)? Кто может стать местным производителем очищенной глины? Высокая стоимость завоза в республику глины.

3. Научная разработка местной сырьевой базы для социально экономического развития нашей республики.

4. Возможности развития местного производства гончарных кругов, экструдеров, муфельных печей.

5. Вопрос развития гончарных мастерских в системе дополнительного образования республики.

6. Перспективы развития инклюзивных гончарных мастерских.

7.Перспективы создания новых рабочих мест, увеличение количества самозанятых.

8. Гончарное дело как один из элементов туристического потенциала Якутии.

✊Спикеры:

Ольга Григорьева @olgakamelek, владелец компании «Камелек», председатель «Ассоциации предпринимателей «Сделано в Якутии» @made.in.sakha

Людмила Тимакова , создатель зарегистрированного товарного знака «Инклюзивный ремесленный центр «Капля солнца» @kaplya.solnca, руководитель АНО «ТО «ПензаХобби» @penzahobby, создатель международного фестиваля творчества и рукоделия «Канитель» @kanitelpenza

Нарьяна Гаврильева руководитель РЦ социальных технологий РС(Я), организатор социальных ивентов, психолог.

Эсперты:

Василий Тагров , м.н.с Лаборатории инновационных технологий Арктики и Субарктики (ЛитАС) ЯНЦ СО РАН.

Иван Учаев , руководитель АНО развития народных художественных промыслов «Дом гончара» г.Сызрань, потомственный гончар, @domgonchara

И другие приглашенные эксперты!

🏠МЕСТО:

Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой, ул. Кирова, 20, конференц –зал.

📌ВРЕМЯ: 22 марта, понедельник, в 15.00

@ddt.yakutsk

@kamelek888

@olgakamelek@domgonchara@penzahobby@kaplya.solnca Контакт:

+79142707335 Ольга Григорьева

+79679146906 Евгения (запись