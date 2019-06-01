«КАМЕЛЕК» совместно с АЗС ЯТЭК открыли праздничную акцию

Долгожданное лето и вместе с ним скоро наступит любимый праздник якутян ысыах. Время ысыаха – время изобилия. «КАМЕЛЕК» и АЗС ЯТЭК сегодня, 1 июня, стартуют новую совместную акцию с подарками.

«Камелек» как брэнд якутской посуды и компания, которая сохраняет и популяризирует традиции, прочно ассоциируется с ысыахом. Для компании, выдерживающей одну линию уже более четырнадцати лет, и ни разу не отступившей от своей миссии, это большая честь. Время ысыаха – время для поддержания традиций, укрепления семейных уз, получения благословения. Специально для вас компанией «Камелек» создается широкая линейка посуды в традиционном якутском стиле. С этого года еще и не только фарфоровая, но и стеклянная и эмалированная.

В эти летние дни в честь ысыаха держатели карт АВТОБОНУС могут выиграть замечательные призы от компании «Камелек» и гарантированную скидку 10% на покупки от 2000 рублей!

Период акции продлится с 09 часов 30 минут «01» июня 2019 года по 23 часа 59 минут «30» июня 2019 года. Достаточно совершить покупку любого топлива в сети АЗС ЯТЭК на общую сумму от 4500 рублей и более, обязательно предъявив карту АВТОБОНУС. Каждый держатель карты АВТОБОНУС, выполнивший условие, автоматически становится участником розыгрыша подарков: эксклюзивного набора «Сайылык», чайного сервиза, подарочного набора.

АЗС участвующие в акции:

— г. Якутск, ул. Автодорожная, 7А

— г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 70/2

— г. Якутск, ул. Чернышевского 1 «Я»

— г. Якутск, ул. Циолковского, 24/1

— г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 4 км

— г. Якутск, Вилюйский тракт, 6 км

— г. Якутск, Окружное шоссе, 4 км

— г. Якутск, Вилюйский тракт, 3 км

— г. Якутск, ул. Чернышевского 99/2

— г. Якутск, Покровский тракт, 7 км

— г. Вилюйск

— п. Кысыл-Сыр

— с. Илбенге

Розыгрыш 🎉 состоится 5 июля, в прямом эфире INSTAGRAM @avtobonus_ykt.

Адреса магазинов «КАМЕЛЕК», участвующих в акции:

— г. Якутск, пр. Ленина, 36

— г. Якутск, ТЦ Айсберг, ул. Лермонтова, 62/4

— г. Якутск, ТРК Азия, ул. Чернышевского, 74/8

Ждем всех!