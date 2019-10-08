Камелек: Сохрани рисунок своего ребенка!

Сколько детских шедевров порой остаются пылиться на полках среди стопок бумаг и книг, как часто вы теряли рисунки, которые вам понравились. “Камелек” предлагает сохранить рисунок дочки или сына на фарфоровом блюде. Это новая услуга появилась в этом месяце, и доступна к заказу с этой недели.

“А идея появилась неожиданно. Этим летом мы проводили конкурс детских рисунков “В гостях у бабушки”. Тема нашла живой отклик у ребят, мы получили очень много работ. Не могли определить лучшие, потому что все были просто нереально интересными и хорошими. И тогда,мы решили перевести рисунки наших участников на тарелки. Процесс был очень сложный и трудоемкий, очень много трескалось, где-то краска просто не отпечатывалась. Но, ведь, это были дети. Мы их пригласили на награждение и были не вправе их разочаровывать. И потому, чтобы обрадовать их, мы постарались. Результат превзошел все наши ожидания. Они не знали об этом сюрпризе заранее. Столько радостных откликов и позитива мы не получали до этого никогда”, – рассказывает Евгения Гордейчук.

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Все ребята получили тарелки со своими работами. В “Камельке” и сейчас выставлены работы с детского конкурса. Радость родителей, которые потом делились своими впечатлениями, и наших ребят, подтолкнула нас на мысль, что это услуга может быть востребованной.

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Ведь, дети вырастают очень быстро. А такая память останется на всю жизнь.

Заявки принмаются по адресу: пр. Ленина, 36.

Телефон для справок: 701-320