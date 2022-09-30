30.09.2022
14:56
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Экономика

Камелек: Скидка 30% по промокоду!

Приближается самый яркий октябрьский  день- день Учителя! Все мы родом из детства и у всех у нас были  и есть учителя, повлиявшие на нашу профессию, любовь к предмету, видение этого прекрасного мира. Но в суете будней мы не всегда успеваем поздравить Учителя с профессиональным днем, выразить свою благодарность. Ваш «Камелёк» как всегда приходит на помощь!

Только у нас оригинальные подарочные боксы в национальном стиле в красивой упаковке.

-Выбирайте подарочный набор (можно от имени коллектива, либо индивидуальный), а наши менеждеры с любовью помогут вам выбрать лучший вариант!

-Сообщите продавцу промокод «Подарок УЧИТЕЛЮ» и получите скидку 30% на любой бокс!

Это будет незабываемый и трогательный сюрприз, а радость вашего учителя просто бесценна! Успевайте дарить подарки! Мы работаем весь день без перерыва на обед!

ТЦ «Айсберг» 2 этаж

Орджоникидзе 56

 Режим работы- с 10:00 до 19:00

www.kamelek.ru

Потому что «Камелёк» должен быть в каждом доме!

 

Фото: ТПК "КАМЕЛЁК"
Источник: Торгово-производственная компания "КАМЕЛЁК"

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