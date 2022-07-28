28.07.2022
12:27
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Общество

Камелек: Сахаҕа уруу үгэһэ уонна суолтата

Как в старину женились наши предки? В любом этносе свадебным традициям придавалось исключительно важное значение. Образование новой семьи имело множество канонов, большинство из которых сегодня позабыты.  Откуда и что мы знаем о якутской свадьбе? Как долго мог длиться свадебный обряд? Что было принято дарить и кому? Что входило в калым и приданое? Какие мифы и легенды связаны со свадебным обрядом и чему они учат?  

Об этом всём вы узнаете в четверг 28 июля в 19.00 ч, зайдя на наш профиль @kamelek888. Наш собеседник- известный археолог, этнограф Александра Прокопьева @pk_kyyha. Беседу проведет журналист Катерина Григорьөва @katigrig.

Эфир на якутском языке. 

Источник: ТПК Камелек

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