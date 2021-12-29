«Камелек» продолжает удивлять! 😍🙀

В завершении года «Камелек» спешит представить авторскую разработку генерального директора и идейного вдохновителя Ольги ГРИГОРЬЕВОЙ — Планер делового человека «Мечтай, планируй, достигай». 😍😍😍😍😍👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

Как делится сама Ольга Григорьевна, сегодня успешность человека определяется умением грамотно использовать самый ценный ресурс-наше время.⏳ Ведь деньги всегда могут вернуться, а вот время уже никогда. ❌Поэтому в повседневной суете важно уметь уделять внимание всем сферам жизни и грамотно записывать все на бумаге.☝🏻 Почему? Мечты, написанные на бумаге, становятся планом, а планы станут достижениями! 😃Магия, но это работает! 💯

ДЛЯ КОГО ПОДОЙДЕТ ТАКОЙ ПЛАНЕР?

✨для тех, кто хочет доводить начатое до конца;

✨для тех, кто стремиться не только мечтать, но и достигать;

✨для тех, кому интересно осознанно управлять собой и своими достижениями, а не просто «плыть по течению».

Так что, если вы еще не определились с подарком себе и близким-бегом в «Камелёк»! 🏃‍♀️🏃🏼‍♂️в тираж вышла ограниченная серия, хватит только самым активным.

В предновогодние дни «Камелек» усилил свою работу, чтобы праздник пришел в каждый дом.

Бесплатная доставка по городу при покупке от 3000 рублей, доставка пригород-по тарифу такси.

🔅Пр.Ленина 36

🔅ТЦ «Айсберг» 2 этаж

Режим работы- с 21-30 декабря 2021 года- с 10:00-20:00

31 декабря с 9:00-16:00

1-2 января 2022 года выходные дни

Ну а после работает в обычном режиме-с 10:00-19:00.

www.kamelek.ru

С наступающим вас, дорогие! Потому что Камелёк должен быть в каждом доме!