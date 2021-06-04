04.06.2021
17:12
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Экономика

Камелек приглашает своих друзей на Летнее чаепитие!

Компания «Камелек» приглашает своих друзей на «Летнее чаепитие»!

Только до 11 июня выберите понравившиеся чайные сервизы и получайте на них скидку 30%!

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Режим работы- с 10:00 до 19:00
Наши адреса:
🔅Пр.Ленина 36
🔅ТЦ «Айсберг» 2 этаж
🔅Галерея «Пассаж», Кирова 2
www.kamelek.ru

Потому что «Камелёк» должен быть в каждом доме!

Фото: Камелек
Источник: Камелек
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+7 (999) 174-67-82
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