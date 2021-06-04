Камелек приглашает своих друзей на Летнее чаепитие!

Компания «Камелек» приглашает своих друзей на «Летнее чаепитие»! Только до 11 июня выберите понравившиеся чайные сервизы и получайте на них скидку 30%! 1 из 5 Режим работы- с 10:00 до 19:00

Наши адреса:

🔅Пр.Ленина 36

🔅ТЦ «Айсберг» 2 этаж

🔅Галерея «Пассаж», Кирова 2

www.kamelek.ru Потому что «Камелёк» должен быть в каждом доме!

Фото: Камелек Источник: Камелек

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх