«Камелек» приглашает на Алгыс Күнэ!

Что готовит вам «Камелёк» в праздничные дни Ысыаха?

Как всегда много акций, событий и подарков! Мы, как бережные хранители традиций народа Саха, просто не можем не поделиться с вами праздничным настроением и вкусом главного праздника года!

Во-первых, мы дарим скидку 21 % всем покупателям на всю продукцию ‘Камелёк» с 19 июня по 24 июня включительно! Отличный повод выгодно приобрести посуду и подарки себе и близким!

Во-вторых, 21 июня в календарный день Ысыаха приглашаем вас на ярмарку-продажу продукции «Камелек» «Алгыс Күнэ» с 10 ч. утра до 20:00 ч. !

ПРОГРАММА ЯРМАРКИ: 10:30 -встречаем гостей традиционным обрядом благословения Алгыс, чтобы силы, щедрость и изобилие Природы помогли нам жить и процветать. Акция «Салама дружбы»Церемония кумысопития- приносите свой чороон и угощайтесь божественным напитком белого изобилия! (Чороон можно проборести на месте). И самое главное! Приходите к нам в якутской национальной традиционной одежде получите праздничную скидку 30 %! (Скидки не суммируется).

Создадим себе настроение праздника несмотря ни на что!

Пишите нам, звоните нам, приходите к нам!

Пр.Ленина 36. ТЦ «Айсберг» 2 этаж. Галерея «Пассаж», Кирова, д. 2

Режим работы- с 10:00 до 19:00

www.kamelek.ru

Потому что «Камелёк» должен быть в каждом доме!