«Камелек» представляет: новая посуда ДАЛБАРЫ

Что это? Для чего она? Как его использовать, применять?

Он родился у нас, когда мы проводили мастер классы любителям гончарного ремесла, из рук величайшего Мастера своего дела Ивана Учаева @keramika_ivana_uchaeva

Как он родился?

Идея создания принадлежит нашему светлому уму нации, общественному деятелю культуры и искусства — Григорьеву Александру Саалтааны @saaltaany65, спасибо ему огромное! Это великолепный подарок якутскому народу.

Когда мы его изготовили по специальному заказу шефа Усадьба Атласовых @nvatlasov, он был в восторге! Во-первых, яйцевидная форма настолько совершенна по своей природе и физике, что ничего придумывать больше не нужно. Не накапливается конденсат, термическое нагревание происходит умеренно и естественно. Пригорание исключено. Это совершенное ноу хау, авторские права на который уже подаются в Роспатент. Мы рады. А мэтр Якутской кухни Иннокентий Тарбахов @innokentiy_tarbakhov назвал его очень тёплым и душевным, почти материнским именем – ДАЛБАРЫ.

Можно в ней печь хлеб в духовке, камельке. Можно печь различные запеканки в духовом шкафу.

Расскажите о ней друзьям, покажите мамам, бабушкам и сёстрам. Конечно, как бы невзначай, посвятите этому и мужа-пусть имеет в виду для подарка.