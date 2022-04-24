Камелек поздравляет с праздником светлой Пасхи!

Дорогие друзья!

Поздравляем вас с праздником светлой Пасхи!

Этот прекрасный праздник вселяет нам надежду, любовь и веру в сердца. Пусть сегодня доброта и благодать коснется каждого!

Заходите к нам на огонек с 10 :00 до 19:00 и выбирайте подарки себе и близким! Кроме того, не упустите возможность участвовать в Пасхальном розыгрыше посуды и сувениров от «Камелёк»!



🔅Пр.Ленина 36

🔅ТЦ «Айсберг» 2 этаж

🔅Орджоникидзе 56

Потому что Камелёк должен быть в каждом доме!