24.04.2022
12:17
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Праздники

Камелек поздравляет с праздником светлой Пасхи!

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с праздником светлой Пасхи!

Этот прекрасный праздник вселяет нам надежду, любовь и веру в сердца. Пусть сегодня доброта и благодать коснется каждого!

Заходите к нам на огонек с 10 :00 до 19:00  и выбирайте подарки себе и близким! Кроме того, не упустите возможность участвовать в Пасхальном розыгрыше посуды и сувениров от «Камелёк»!

🔅Пр.Ленина 36
🔅ТЦ «Айсберг» 2 этаж
🔅Орджоникидзе 56

Потому что Камелёк должен быть в каждом доме!

Источник: Компания Камелек.
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+7 (999) 174-67-82
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