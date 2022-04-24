24.04.2022
12:17
175
Праздники
Камелек поздравляет с праздником светлой Пасхи!
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с праздником светлой Пасхи!
Этот прекрасный праздник вселяет нам надежду, любовь и веру в сердца. Пусть сегодня доброта и благодать коснется каждого!
Заходите к нам на огонек с 10 :00 до 19:00 и выбирайте подарки себе и близким! Кроме того, не упустите возможность участвовать в Пасхальном розыгрыше посуды и сувениров от «Камелёк»!
🔅Пр.Ленина 36
🔅ТЦ «Айсберг» 2 этаж
🔅Орджоникидзе 56
Потому что Камелёк должен быть в каждом доме!
Источник: Компания Камелек.
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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