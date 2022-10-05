«Камелек» поздравляет с Днем учителя и дарит скидки!

Этот праздник самый нужный-он посвящается всем просветителям мира — за их важный вклад в развитие общества. Цель Международного дня учителя состоит в том, чтобы напоминать о необходимости оказывать поддержку учителям — тогда они смогут передавать знания следующим поколениям.

Дорогие друзья! Компания «Камелёк» поздравляет всех с этим замечательным днем и предлагает готовые решения подарков для учителя- подарочные боксы «Күндү учууталбар», а также любую продукцию @kamelek888 со скидкой 30%

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