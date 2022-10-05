Экономика
«Камелек» поздравляет с Днем учителя и дарит скидки!
Этот праздник самый нужный-он посвящается всем просветителям мира — за их важный вклад в развитие общества. Цель Международного дня учителя состоит в том, чтобы напоминать о необходимости оказывать поддержку учителям — тогда они смогут передавать знания следующим поколениям.
Дорогие друзья! Компания «Камелёк» поздравляет всех с этим замечательным днем и предлагает готовые решения подарков для учителя- подарочные боксы «Күндү учууталбар», а также любую продукцию @kamelek888 со скидкой 30%
По многочисленным просьбам мы продлеваем праздничную акцию до 16 октября!
Спешите!
И не забывайте, что у нас есть возможность коллективных предзаказов в любой улус при условии самовывоза)
А также бесплатная доставка по городу при заказе от 3000 рублей
Приходите к нам и передавайте свой видеопривет любимым учителям!
Фирменный магазин национальной посуды и сувениров «Камелек», ТЦ АЙСБЕРГ, 2 этаж
Креативное пространство народных мастеров «Сделано в Якутии»
ул.Орджоникидзе 56.
Ватсап: +7 967 914-69-06
Мы ждем вас!
Потому что «Камелёк» должен быть в каждом доме!
+7 (999) 174-67-82
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